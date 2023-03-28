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Более 75 тыс бюджетных мест выделят в вузах на педагогические специальности - РИА Новости, 28.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
16:25 28.03.2023 (обновлено: 18:20 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/byudzhet-1861295781.html
Более 75 тыс бюджетных мест выделят в вузах на педагогические специальности
Более 75 тыс бюджетных мест выделят в вузах на педагогические специальности - РИА Новости, 28.03.2023
Более 75 тыс бюджетных мест выделят в вузах на педагогические специальности
Более 75 тысяч бюджетных мест по педагогическим специальностям выделят во всех вузах России в 2023 году, в педагогических вузах число бюджетных мест составит... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:25
2023-03-28T18:20
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 75 тысяч бюджетных мест по педагогическим специальностям выделят во всех вузах России в 2023 году, в педагогических вузах число бюджетных мест составит 35,5 тысяч, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева. "В прошлом году в наши педагогические университеты было подано 370 тысяч заявлений. На примерно 35 тысяч бюджетных мест. Мы надеемся и уверены, что в этом году количество поданных заявлений будет больше, количество бюджетных мест по педагогическим специальностям во всех вузах, не только педагогических - это 75,5 тысяч, в педагогических - 35,5 тысяч бюджетных мест", - сказала Васильева на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Ранее министерство сообщало, что в 2022 году количество заявлений от абитуриентов в педагогические вузы выросло в 1,5 раза.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
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социальный навигатор, сн_образование, общество, навигатор абитуриента, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Навигатор абитуриента, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)

Более 75 тыс бюджетных мест выделят в вузах на педагогические специальности

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева во время пресс-конференции на тему: "Учителем быть модно. Почему абитуриенту 2023 года имеет смысл выбрать педагогическое образование"
Заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева во время пресс-конференции на тему: Учителем быть модно. Почему абитуриенту 2023 года имеет смысл выбрать педагогическое образование - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 75 тысяч бюджетных мест по педагогическим специальностям выделят во всех вузах России в 2023 году, в педагогических вузах число бюджетных мест составит 35,5 тысяч, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.
"В прошлом году в наши педагогические университеты было подано 370 тысяч заявлений. На примерно 35 тысяч бюджетных мест. Мы надеемся и уверены, что в этом году количество поданных заявлений будет больше, количество бюджетных мест по педагогическим специальностям во всех вузах, не только педагогических - это 75,5 тысяч, в педагогических - 35,5 тысяч бюджетных мест", - сказала Васильева на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Ранее министерство сообщало, что в 2022 году количество заявлений от абитуриентов в педагогические вузы выросло в 1,5 раза.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Учителем быть модно. Почему абитуриенту 2023 года имеет смысл выбрать педагогическое образование
Почему абитуриенту 2023 года имеет смысл выбрать педагогическое образование
Вчера, 16:49
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоНавигатор абитуриентаРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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