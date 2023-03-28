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Более 75 тыс бюджетных мест выделят в вузах на педагогические специальности
Более 75 тыс бюджетных мест выделят в вузах на педагогические специальности - РИА Новости, 28.03.2023
Более 75 тыс бюджетных мест выделят в вузах на педагогические специальности
Более 75 тысяч бюджетных мест по педагогическим специальностям выделят во всех вузах России в 2023 году, в педагогических вузах число бюджетных мест составит... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:25
2023-03-28T16:25
2023-03-28T18:20
год педагога и наставника
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 75 тысяч бюджетных мест по педагогическим специальностям выделят во всех вузах России в 2023 году, в педагогических вузах число бюджетных мест составит 35,5 тысяч, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева. "В прошлом году в наши педагогические университеты было подано 370 тысяч заявлений. На примерно 35 тысяч бюджетных мест. Мы надеемся и уверены, что в этом году количество поданных заявлений будет больше, количество бюджетных мест по педагогическим специальностям во всех вузах, не только педагогических - это 75,5 тысяч, в педагогических - 35,5 тысяч бюджетных мест", - сказала Васильева на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Ранее министерство сообщало, что в 2022 году количество заявлений от абитуриентов в педагогические вузы выросло в 1,5 раза.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
https://na.ria.ru/20230328/god_pedagoga-1861303404.html
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социальный навигатор, сн_образование, общество, навигатор абитуриента, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Навигатор абитуриента, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 75 тысяч бюджетных мест по педагогическим специальностям выделят во всех вузах России в 2023 году, в педагогических вузах число бюджетных мест составит 35,5 тысяч, сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.
"В прошлом году в наши педагогические университеты было подано 370 тысяч заявлений. На примерно 35 тысяч бюджетных мест. Мы надеемся и уверены, что в этом году количество поданных заявлений будет больше, количество бюджетных мест по педагогическим специальностям во всех вузах, не только педагогических - это 75,5 тысяч, в педагогических - 35,5 тысяч бюджетных мест", - сказала Васильева на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Ранее министерство сообщало, что в 2022 году количество заявлений от абитуриентов в педагогические вузы выросло в 1,5 раза.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Почему абитуриенту 2023 года имеет смысл выбрать педагогическое образование
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.