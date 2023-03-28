https://ria.ru/20230328/byudzhet-1861094327.html

Счетпалата оценила зависимость регионов России от федерального бюджета

Счетпалата оценила зависимость регионов России от федерального бюджета - РИА Новости, 28.03.2023

Счетпалата оценила зависимость регионов России от федерального бюджета

Счетная палата отметила сохранение зависимости регионов России от финансовой помощи из федерального бюджета в прошлом году, следует из материалов контрольного... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T00:06

2023-03-28T00:06

2023-03-28T00:13

экономика

россия

республика ингушетия

республика тыва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Счетная палата отметила сохранение зависимости регионов России от финансовой помощи из федерального бюджета в прошлом году, следует из материалов контрольного ведомства о ходе исполнения консолидированных бюджетов РФ за 2022 год. "В 2022 году сохраняется зависимость регионов от финансовой помощи из федерального бюджета", - замечают аудиторы. Они пишут, что доходы 10 субъектов более чем на 60% были сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ: Республика Ингушетия (82,9%), Чеченская Республика (81,1%), Республика Тыва (80,6%), Республика Дагестан (74,6%), Карачаево-Черкесская Республика (71,9%), Кабардино-Балкарская Республика (67,6%), Республика Крым (66,3%), город Севастополь (64,6%), Республика Алтай (62,9%), Республика Северная Осетия (62,3%). "Более чем на 90% за счет налоговых и неналоговых поступлений формируют свои доходы четыре региона: город Москва (97,5%), город Санкт-Петербург (96,6%), Тюменская область (94,5%), Сахалинская область (92%). При этом в 2021 году таких регионов было шесть (кроме указанных выше - Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа)", - отмечают в Счетной палате. Тем не менее, аудиторы обращают внимание на то, что по итогам 2022 года, несмотря на санкционное и геополитическое давление со стороны недружественных стран, исполнение консолидированных бюджетов регионов оказалось довольно устойчивым и по сравнению с 2021 годом показало положительную динамику доходов (на 12,1%) и расходов (на 16,2%). "При этом, складывающийся в течение 2022 года высокий профицит консолидируемых бюджетов субъектов Российской Федерации значительно сократился в конце года на фоне уменьшения поступлений налога на прибыль и на 1 января 2023 года составил всего 50,1 миллиарда рублей", - добавляют в Счетной палате, отмечая, что профицит 36 профицитных регионов составил 497,4 миллиарда рублей, дефицит 50 дефицитных регионов – 447,3 миллиарда рублей. Анализируя итоги предыдущего года, аудиторы отмечают, что за отчетный период произошло увеличение государственного долга субъектов РФ по бюджетным кредитам с 1,372 триллиона рублей до 1,98 триллиона рублей, на 608,4 миллиарда рублей, или на 44,4%. Общий госдолг субъектов по состоянию на 1 января 2023 года составил 2,79 триллиона рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2022 года (2,475 триллиона рублей) на 315,3 миллиарда рублей, или на 12,7%, отметили аудиторы.

https://ria.ru/20230327/kompanii-1861074621.html

https://ria.ru/20230328/byudzhet-1861093691.html

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экономика, россия, республика ингушетия, республика тыва