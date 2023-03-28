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Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/bpla-1861124085.html
Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта
Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта - РИА Новости, 28.03.2023
Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта
Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:16
2023-03-28T09:16
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт пояснил, что войска Киева используют как малые беспилотники, так и тяжелые гексакоптеры, способные переносить минометные боеприпасы, приспособленные для сброса с БПЛА.
https://ria.ru/20230326/furiya-1860681727.html
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта

Офицер ЛНР Марочко: Киев в 2-3 раза увеличил применение БПЛА на луганском участке фронта

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В зоне ответственности Второго Армейского Корпуса МО РФ (на луганском участке фронта – ред.) противник кратно увеличил использование БПЛА. Благоприятные погодные условия, а также свежие поставки так называемых западных партнеров позволили противнику на нашем участке фронта увеличить в 2-3 раза использование БПЛА различных модификаций", - заявил Марочко.
Эксперт пояснил, что войска Киева используют как малые беспилотники, так и тяжелые гексакоптеры, способные переносить минометные боеприпасы, приспособленные для сброса с БПЛА.
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26 марта, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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