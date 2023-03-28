https://ria.ru/20230328/bpla-1861124085.html

Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта

Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта - РИА Новости, 28.03.2023

Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта

Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T09:16

2023-03-28T09:16

2023-03-28T09:16

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт пояснил, что войска Киева используют как малые беспилотники, так и тяжелые гексакоптеры, способные переносить минометные боеприпасы, приспособленные для сброса с БПЛА.

https://ria.ru/20230326/furiya-1860681727.html

луганская народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины