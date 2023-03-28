https://ria.ru/20230328/bpla-1861124085.html
Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта
Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта - РИА Новости, 28.03.2023
Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта
Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:16
2023-03-28T09:16
2023-03-28T09:16
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт пояснил, что войска Киева используют как малые беспилотники, так и тяжелые гексакоптеры, способные переносить минометные боеприпасы, приспособленные для сброса с БПЛА.
https://ria.ru/20230326/furiya-1860681727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев активизировал работу беспилотников на луганском участке фронта
Офицер ЛНР Марочко: Киев в 2-3 раза увеличил применение БПЛА на луганском участке фронта