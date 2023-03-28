https://ria.ru/20230328/boepripasy-1861272808.html

Минобороны увеличит выпуск отдельных боеприпасов в несколько раз

Минобороны увеличит выпуск отдельных боеприпасов в несколько раз - РИА Новости, 28.03.2023

Минобороны увеличит выпуск отдельных боеприпасов в несколько раз

До конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в несколько раз, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:24

2023-03-28T15:24

2023-03-28T18:24

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. До конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в несколько раз, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.Во вторник глава ведомства Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской областей, где ему доложили о результатах выполнения гособоронзаказа, проектах по модернизации и расширению производственных мощностей и повышению производительности труда.Министр обороны проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции.По итогам работы на предприятиях Шойгу провел совещания с их руководством, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга. Он поставил задачу и дальше наращивать производство всей номенклатуры продукции заводов с соблюдением графика ГОЗ.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей 2023-03-28T15:24 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство обороны рф (минобороны рф)