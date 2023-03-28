https://ria.ru/20230328/boepripasy-1861272808.html
Минобороны увеличит выпуск отдельных боеприпасов в несколько раз
Минобороны увеличит выпуск отдельных боеприпасов в несколько раз - РИА Новости, 28.03.2023
Минобороны увеличит выпуск отдельных боеприпасов в несколько раз
До конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в несколько раз, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:24
2023-03-28T15:24
2023-03-28T18:24
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. До конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в несколько раз, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.Во вторник глава ведомства Сергей Шойгу совершил рабочую поездку на оборонные предприятия Челябинской и Кировской областей, где ему доложили о результатах выполнения гособоронзаказа, проектах по модернизации и расширению производственных мощностей и повышению производительности труда.Министр обороны проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции.По итогам работы на предприятиях Шойгу провел совещания с их руководством, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга. Он поставил задачу и дальше наращивать производство всей номенклатуры продукции заводов с соблюдением графика ГОЗ.
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей
Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей
2023-03-28T15:24
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Минобороны увеличит выпуск отдельных боеприпасов в несколько раз
Минобороны: до конца года выпуск отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз