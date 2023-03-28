https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861358800.html

СМИ: инцидент с БПЛА над Черным морем ограничил возможности разведки США

СМИ: инцидент с БПЛА над Черным морем ограничил возможности разведки США - РИА Новости, 28.03.2023

СМИ: инцидент с БПЛА над Черным морем ограничил возможности разведки США

Изменение маршрутов американских беспилотников в районе Черного моря после инцидента с дроном Reaper ограничило возможности США по сбору разведданных, сообщил... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:31

2023-03-28T19:31

2023-03-28T20:32

россия

черное море

инцидент с американским беспилотником над черным морем

сша

в мире

бпла

джо байден

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Изменение маршрутов американских беспилотников в районе Черного моря после инцидента с дроном Reaper ограничило возможности США по сбору разведданных, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.Другой неназванный американский чиновник увидел в создании новых маршрутов попытку администрации президента Джо Байдена избежать инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с Москвой. По его словам, отдаленные полеты беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя появился "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории.Неделю назад телеканал сообщил, что Соединенные Штаты перенесли полеты своих беспилотников дальше от воздушного пространства, окружающего Крым и восточные районы Черного моря. Эту информацию подтвердили данные с портала Flightradar24, проанализированные РИА Новости.Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.На прошлой неделе глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.

https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861324291.html

https://ria.ru/20230327/krym-1860814056.html

россия

черное море

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, черное море, инцидент с американским беспилотником над черным морем, сша, в мире, бпла, джо байден, сергей шойгу