Рейтинг@Mail.ru
СМИ: инцидент с БПЛА над Черным морем ограничил возможности разведки США - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 28.03.2023 (обновлено: 20:32 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861358800.html
СМИ: инцидент с БПЛА над Черным морем ограничил возможности разведки США
СМИ: инцидент с БПЛА над Черным морем ограничил возможности разведки США - РИА Новости, 28.03.2023
СМИ: инцидент с БПЛА над Черным морем ограничил возможности разведки США
Изменение маршрутов американских беспилотников в районе Черного моря после инцидента с дроном Reaper ограничило возможности США по сбору разведданных, сообщил... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T19:31
2023-03-28T20:32
россия
черное море
инцидент с американским беспилотником над черным морем
сша
в мире
бпла
джо байден
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858012732_0:135:2595:1595_1920x0_80_0_0_6292502aa04c3236616d06f91ab5d2ab.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Изменение маршрутов американских беспилотников в районе Черного моря после инцидента с дроном Reaper ограничило возможности США по сбору разведданных, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.Другой неназванный американский чиновник увидел в создании новых маршрутов попытку администрации президента Джо Байдена избежать инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с Москвой. По его словам, отдаленные полеты беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя появился "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории.Неделю назад телеканал сообщил, что Соединенные Штаты перенесли полеты своих беспилотников дальше от воздушного пространства, окружающего Крым и восточные районы Черного моря. Эту информацию подтвердили данные с портала Flightradar24, проанализированные РИА Новости.Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.На прошлой неделе глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.
https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861324291.html
https://ria.ru/20230327/krym-1860814056.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858012732_100:0:2407:1730_1920x0_80_0_0_9ff85ac3ba0f84a2ac2ae4cc41d389a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, инцидент с американским беспилотником над черным морем, сша, в мире, бпла, джо байден, сергей шойгу
Россия, Черное море, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, США, В мире, БПЛА, Джо Байден, Сергей Шойгу
СМИ: инцидент с БПЛА над Черным морем ограничил возможности разведки США

CNN: возможности разведки США над Черным морем ухудшились после инцидента с дроном Reaper

© iStock.com / rancho_runnerБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© iStock.com / rancho_runner
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Изменение маршрутов американских беспилотников в районе Черного моря после инцидента с дроном Reaper ограничило возможности США по сбору разведданных, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.
«

"Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные", — заявил собеседник телеканала.

Другой неназванный американский чиновник увидел в создании новых маршрутов попытку администрации президента Джо Байдена избежать инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с Москвой. По его словам, отдаленные полеты беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя появился "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории.
Неделю назад телеканал сообщил, что Соединенные Штаты перенесли полеты своих беспилотников дальше от воздушного пространства, окружающего Крым и восточные районы Черного моря. Эту информацию подтвердили данные с портала Flightradar24, проанализированные РИА Новости.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
США продолжат разведполеты дронов над Черным морем, заявили в Пентагоне
Вчера, 17:45
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
На прошлой неделе глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.
Люди гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
США не дает покоя их положение в Черном море, заявили в парламенте Крыма
27 марта, 06:51
 
РоссияЧерное мореИнцидент с американским беспилотником над Черным моремСШАВ миреБПЛАДжо БайденСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала