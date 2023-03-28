СМИ: инцидент с БПЛА над Черным морем ограничил возможности разведки США
CNN: возможности разведки США над Черным морем ухудшились после инцидента с дроном Reaper
© iStock.com / rancho_runnerБеспилотник MQ-9 Reaper
© iStock.com / rancho_runner
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Изменение маршрутов американских беспилотников в районе Черного моря после инцидента с дроном Reaper ограничило возможности США по сбору разведданных, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.
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"Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные", — заявил собеседник телеканала.
Другой неназванный американский чиновник увидел в создании новых маршрутов попытку администрации президента Джо Байдена избежать инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с Москвой. По его словам, отдаленные полеты беспилотников продолжатся "какое-то время", хотя появился "аппетит" вернуться к маршрутам вблизи российской территории.
Неделю назад телеканал сообщил, что Соединенные Штаты перенесли полеты своих беспилотников дальше от воздушного пространства, окружающего Крым и восточные районы Черного моря. Эту информацию подтвердили данные с портала Flightradar24, проанализированные РИА Новости.
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
На прошлой неделе глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.