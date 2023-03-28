Турция представит беспилотник, способный совершать посадку на морские суда
Anadolu: Турция представит дрон, способный совершать взлет и посадку на морские суда
© Кадр из видео компании Baykar Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции
Испытания беспилотного летательного аппарата(БПЛА) вертикального взлета и посадки, разработанного компанией Baykar в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Турция в конце апреля представит первый в мире беспилотный летательный аппарат, способный совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, передает агентство Anadolu.
"Турецкая компания Baykar впервые представит новейший ударный БПЛА Bayraktar TB3 на фестивале авиации и космических технологий – TEKNOFEST-2023, который пройдет с 27 апреля по 1 мая в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Ударный дрон TB3 SİHA приступит к тестовым полетам в этом году", - передает агентство.
Уточняется, что технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар и генеральный директор Халук Байрактар ранее проинформировали президента Реджепа Тайипа Эрдогана о проектах компании.
"Bayraktar TB3 со складывающимся крылом станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, способным совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе, на флагман ВМС Турции - TCG Anadolu. Действиями Bayraktar TB3 можно управлять на очень больших расстояниях, как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях. Тем самым, БПЛА Bayraktar TB3 внесет весомый вклад в укрепление военного потенциала Турции", - уточнило издание.