https://ria.ru/20230328/bespilotnik-1861120922.html

Турция представит беспилотник, способный совершать посадку на морские суда

Турция представит беспилотник, способный совершать посадку на морские суда - РИА Новости, 28.03.2023

Турция представит беспилотник, способный совершать посадку на морские суда

Турция в конце апреля представит первый в мире беспилотный летательный аппарат, способный совершать взлет и посадку на морские суда с короткой... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T08:58

2023-03-28T08:58

2023-03-28T08:58

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Турция в конце апреля представит первый в мире беспилотный летательный аппарат, способный совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, передает агентство Anadolu. "Турецкая компания Baykar впервые представит новейший ударный БПЛА Bayraktar TB3 на фестивале авиации и космических технологий – TEKNOFEST-2023, который пройдет с 27 апреля по 1 мая в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Ударный дрон TB3 SİHA приступит к тестовым полетам в этом году", - передает агентство. Уточняется, что технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар​​ и генеральный директор Халук Байрактар ранее проинформировали президента Реджепа Тайипа Эрдогана о проектах компании. "Bayraktar TB3 со складывающимся крылом станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, способным совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе, на флагман ВМС Турции - TCG Anadolu. Действиями Bayraktar TB3 можно управлять на очень больших расстояниях, как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях. Тем самым, БПЛА Bayraktar TB3 внесет весомый вклад в укрепление военного потенциала Турции", - уточнило издание.

https://ria.ru/20230328/kndr-1861103681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган