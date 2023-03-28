https://ria.ru/20230328/basta-1861301309.html

Баста удивил россиян, устроив концерт в московской подземке

Баста удивил россиян, устроив концерт в московской подземке - РИА Новости, 28.03.2023

Баста удивил россиян, устроив концерт в московской подземке

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) дал концерт в переходе на станции метро "Курская" в Москве, сообщает Telegram-канал "RT на русском". РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:29

2023-03-28T18:29

2023-03-28T18:29

шоубиз

баста (василий вакуленко)

москва

знаменитости

новокузнецк

звезды

метро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084686_599:469:3067:1857_1920x0_80_0_0_47aa7ca4a7ef55fd6212deac217b707d.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) дал концерт в переходе на станции метро "Курская" в Москве, сообщает Telegram-канал "RT на русском".Музыкант исполнил свои хиты "Выпускной", "Моя игра" и "Сансара" под аккомпанемент живой музыки. Баста заранее не анонсировал выступление в своих соцсетях. Его появление в московской подземке стало сюрпризом для слушателей, которых, к слову, собралась толпа. Ранее стало известно, что концерт музыканта, запланированный на 26 марта в Новокузнецке отменили по непонятным причина. Выступление перенесли на 17 октября.

https://ria.ru/20221116/basta-1832000846.html

москва

новокузнецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), москва, знаменитости, новокузнецк, звезды, метро