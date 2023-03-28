https://ria.ru/20230328/basta-1861301309.html
Баста удивил россиян, устроив концерт в московской подземке
Баста удивил россиян, устроив концерт в московской подземке - РИА Новости, 28.03.2023
Баста удивил россиян, устроив концерт в московской подземке
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) дал концерт в переходе на станции метро "Курская" в Москве, сообщает Telegram-канал "RT на русском". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:29
2023-03-28T18:29
2023-03-28T18:29
шоубиз
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) дал концерт в переходе на станции метро "Курская" в Москве, сообщает Telegram-канал "RT на русском".Музыкант исполнил свои хиты "Выпускной", "Моя игра" и "Сансара" под аккомпанемент живой музыки. Баста заранее не анонсировал выступление в своих соцсетях. Его появление в московской подземке стало сюрпризом для слушателей, которых, к слову, собралась толпа. Ранее стало известно, что концерт музыканта, запланированный на 26 марта в Новокузнецке отменили по непонятным причина. Выступление перенесли на 17 октября.
https://ria.ru/20221116/basta-1832000846.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баста (василий вакуленко), москва, знаменитости, новокузнецк, звезды, метро
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Москва, Знаменитости, Новокузнецк, звезды, Метро
Баста удивил россиян, устроив концерт в московской подземке
Рэпер Баста дал концерт в переходе на станции метро "Курская" в Москве