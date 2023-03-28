https://ria.ru/20230328/ataki-1861332593.html

Эксперты сообщили о вероятных атаках на монахов Киево-Печерской лавры

Эксперты сообщили о вероятных атаках на монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2023

Эксперты сообщили о вероятных атаках на монахов Киево-Печерской лавры

Силовые действия против монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре крайне вероятны 29 марта, именно с них может начаться... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:11

2023-03-28T18:11

2023-03-28T18:11

религия

украина

киев

россия

владимир зеленский

александр ткаченко (протоиерей)

роман силантьев

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Силовые действия против монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киево-Печерской лавре крайне вероятны 29 марта, именно с них может начаться процесс "зачистки" монастыря, однако окончательно изгонять братию в Киеве могут побояться, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. В ответ на это наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи не оставят обитель. Сторонники раскольников пришли к лавре 28 марта и выкрикивали бранные лозунги, оскорбляя чувства верующих и священнослужителей канонической Церкви. Вариант силового выселения монахов УПЦ видится основным президенту Института религии и политики (ИРП) Антону Игнатенко. "29 марта мы, вероятнее всего, увидим начало выселения монахов УПЦ из Киевской лавры под телекамерами отобранных местных каналов. Оно начнется с попытки проведения инвентаризации ценностей гражданскими чиновниками. Возможно, произойдет или будет спровоцировано нападение на них монаха (из числа внедренных в братию, не желающую уходить), после чего подключатся полиция и СБУ. Кстати, части монахов завтра не будет видно – они-то как раз те, кто заранее договорились о переходе в ПЦУ и зайдут в лавру уже с Епифанием (главой ПЦУ – ред.)", – сказал РИА Новости эксперт. Этот сценарий, считает он, может скорректирован какими-то событиями, организованными или возникающими спонтанно. "В военных условиях очень просто изолировать зону проведения выселения, создать необходимые условия – может вновь, как и при стоянии Синода УПЦ, прозвучать сирена воздушной тревоги, и люди, поддерживающие УПЦ, обязаны будут уйти в укрытия", – добавил он. Комплексная спецоперация СБУРазвитие событий, по его мнению, говорит о том, что в отношении лавры разработана и реализуется комплексная операция СБУ, а само решение о выселении принято уже давно – не позднее ноября 2022 года. Датой его исполнения эксперт считает именно 29 марта. "Увидеть важнейшие признаки этой большой операции мы можем в недалеком прошлом. Например, это увольнение в декабре 2022 года прежней главы украинской Госслужбы по этнополитике и свободе совести Елены Богдан. Она защищала приходы УПЦ от самочинных захватов ПЦУ. На этот пост назначен менее сентиментальный Виктор Еленский. Проведены чистки в СБУ: вместо нерешительного Баканова поставили напористого Малюка. Это подготовка пригодных кадров для операции. В том же декабре 2022 глава ПЦУ митрополит Епифаний анонсировал, что его структура возьмет себе Киево-Печерскую лавру... Он знал и знает большую часть плана как ключевой участник. А еще 1 декабря 2022 был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины. Это части плана операции", – пояснил Игнатенко. Обыски СБУ сначала у священников УПЦ, потом в лавре, а также заявления министра культуры Украины Александра Ткаченко и Владимира Зеленского о том, что в лавре может быть обнаружена недостача ценностей – это подготовка якобы связанной с "помощью России" и признаками имущественных преступлений доказательной базы для судебных процессов и общественного мнения. В свою очередь профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета религиовед Роман Силантьев предполагает, что монахи канонической Церкви будут изгнаны из Киево-Печерской лавры по истечении срока ультиматума. "Завтра их точно выгонят", – заявил РИА Новости эксперт. Однако, по его мнению, дальнейшие варианты развития событий предсказать сложно. Западные политики молчатТем не менее, заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин полагает, что киевские власти побоятся полностью изгонять монахов УПЦ из лавры, хотя, на его взгляд, "без драк и задержаний не обойдется". Еще сложнее будет отнять Почаевскую лавру, за которую, полагает религиовед, вступится все местное население. Они и так уже загнали себя в политический и правовой тупик, организовав кампанию против УПЦ и ее священноначалия, считает он. "Западные политики и правозащитники молчат, чтобы не разрушить героический образ Зеленского, но в докладе ООН уже говорится о притеснениях в отношении крупнейшей церкви страны. Министр культуры Украины намекает на то, что монахи Киево-Печерской лавры могут там и остаться, но только если перейдут в ПЦУ, что похоже на игры средневековых князей-самодуров, а не на правовое европейское государство ХХI века. Поскольку политика по созданию своей карманной антимосковской церкви в виде ПЦУ беззаконна и нелогична, то офису Зеленского не удастся ее воплотить в жизнь", – сказал РИА Новости Лункин. Большинство воюющих, по его мнению, относит себя именно к прихожанам канонической церкви, и есть сообщения о том, что именно ее священнослужители и храмы в наибольшей степени пострадали во время боевых действий. "Зеленский, исполняя обещание, скорее всего, данное американцам и Константинополю, усилит ПЦУ и Епифания, но получит очаг конфликта в лавре, где будут две враждующие группировки монахов, а за стенами лавры монахи и активные миряне могут организовать еще и движение за возвращение лавры. Зеленскому и его окружению выгодно обострять военный патриотизм граждан, в данном случае с помощью травли иерархов УПЦ, которые хоть и помогают ВСУ, но недостаточно, с точки зрения украинской власти, осуждают российское православие и "коллаборантов" на Востоке. Формально целый ряд епархий УПЦ находится на территории России и УПЦ с пониманием относится к людям, которые там живут и служат, что вызывает ярость в офисе президента Украины. Кроме того, наступление на лавру провести намного легче, чем воевать с Россией", – заключил он. Голоса в защиту церквиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть лавру. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Римский Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". В поддержку гонимой УПЦ выступили патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X (Язиджи). Католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в письме к патриарху Константинопольскому Варфоломею попросил его выступить с миссией мира, "помочь ослабить напряженность" и "создать условия для мирного сосуществования церквей и взаимного сближения", и Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) который призвал мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине. Выступили против гонений на УПЦ и Киево-Печерскую лавру также в Сербской, Болгарской, Антиохийской церквах, Православной церкви в Америке, Русской православной церкви за рубежом. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что объявил голодовку с 27 марта, протестуя против гонений.

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230328/khram-1861313475.html

https://ria.ru/20230328/veruyuschie-1861316991.html

https://ria.ru/20230313/upts-1857504764.html

https://ria.ru/20230328/lavra-1861293937.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, владимир зеленский, александр ткаченко (протоиерей), роман силантьев, служба безопасности украины, оон, московский государственный лингвистический университет, ситуация вокруг упц