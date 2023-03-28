https://ria.ru/20230328/allergiya-1861183490.html
Глобальное потепление влияет на заболеваемость аллергией, считает эксперт
Глобальное потепление влияет на заболеваемость аллергией, считает эксперт - РИА Новости, 28.03.2023
Глобальное потепление влияет на заболеваемость аллергией, считает эксперт
Глобальное потепление оказывает влияние на заболеваемость аллергией, так как экспозиция аллергенов - цветущих растений, которые могут вызывать заболевание,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:10
2023-03-28T12:10
2023-03-28T12:10
общество
россия
российская академия наук
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
глобальное потепление
аллергия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глобальное потепление оказывает влияние на заболеваемость аллергией, так как экспозиция аллергенов - цветущих растений, которые могут вызывать заболевание, становится больше, заявил член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов. "Тоже оказывает, тоже играет большую роль. Дело в том, что глобальное потепление приводит к тому, что усиливается поллинация патогенетически-значимых растений, соответственно все больше и больше экспозиция аллергенов. Естественно увеличиваются шансы стать аллергиками", - сказал Хаитов на пресс-конференции, посвященной диагностике, профилактике и методам лечения сезонной аллергии. Он отметил, что на развитие аллергии также влияют ухудшение экологической обстановки, стрессы и заболевания желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, аллергией можно заболеть в любом возрасте.
https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854571781.html
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общество, россия, российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, глобальное потепление, аллергия
Общество, Россия, Российская академия наук, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье - Общество, Глобальное потепление, Аллергия
Глобальное потепление влияет на заболеваемость аллергией, считает эксперт
Эксперт РАН Хаитов: глобальное потепление влияет на заболеваемость аллергией
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глобальное потепление оказывает влияние на заболеваемость аллергией, так как экспозиция аллергенов - цветущих растений, которые могут вызывать заболевание, становится больше, заявил член-корреспондент РАН, директор ФГБУ "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов.
"Тоже оказывает, тоже играет большую роль. Дело в том, что глобальное потепление приводит к тому, что усиливается поллинация патогенетически-значимых растений, соответственно все больше и больше экспозиция аллергенов. Естественно увеличиваются шансы стать аллергиками", - сказал Хаитов на пресс-конференции, посвященной диагностике, профилактике и методам лечения сезонной аллергии.
Он отметил, что на развитие аллергии также влияют ухудшение экологической обстановки, стрессы и заболевания желудочно-кишечного тракта.
По словам специалиста, аллергией можно заболеть в любом возрасте.
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