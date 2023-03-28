https://ria.ru/20230328/afrika-1861327917.html

В Африке подтвердили настрой на сотрудничество с Россией, заявила Матвиенко

В Африке подтвердили настрой на сотрудничество с Россией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.03.2023

В Африке подтвердили настрой на сотрудничество с Россией, заявила Матвиенко

Главы парламентов африканских стран по итогам Международной парламентской конференции "Россия-Африка" подтвердили настрой африканского континента на расширение... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:55

2023-03-28T17:55

2023-03-28T17:55

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россия

африка

зимбабве

валентина матвиенко

олег озеров

виктор садовничий

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Главы парламентов африканских стран по итогам Международной парламентской конференции "Россия-Африка" подтвердили настрой африканского континента на расширение сотрудничества с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Недавно прошла Международная парламентская конференция "Россия-Африка". Она была достаточно представительная. Главы парламента, парламентарии африканских государств подтвердили настрой стран Африканского континента на расширение рамок партнерства, сотрудничества с Россией, несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывается сегодня на африканские государства", - сказала Матвиенко в ходе рабочей встречи с председателем Сената Парламента Республики Зимбабве Мейбл Чиномоной. "Такой позитивный настрой сохраняется и со стороны Республики Зимбабве", - добавила она. Матвиенко подчеркнула, что Россия высоко оценила решение президента Зимбабве Эммерсонома Мнангагвы лично возглавить делегацию на втором саммите "Россия-Африка". Вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка" прошла в Москве 19-20 марта. В работе конференции приняли участие представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции приняли также более 40 делегаций из большинства стран Африки. Они обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. На июль 2023 года в Петербурге запланирован второй саммит "Россия-Африка". Особое внимание на втором саммите "Россия-Африка" будет уделено образованию, так как Россия и Африка готовятся к новому технологическому рывку, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Как ранее заявлял ректор МГУ Виктор Садовничий, около 27 тысяч студентов из стран Африки учатся в вузах в России, из них более 5 тысяч - за счет федерального бюджета в рамках квоты правительства РФ. При этом заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила о том, что образовательный и научный диалог России и Африки несомненно будет развиваться на основе доверия и взаимоуважения с учетом принципов "интернационализации, демократизма и гуманизма двусторонних многовекторных отношений с африканскими странами".

https://ria.ru/20230328/afrika-1861221519.html

https://ria.ru/20230320/afrika-1859212273.html

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зимбабве

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, африка, зимбабве, валентина матвиенко, олег озеров, виктор садовничий, совет федерации рф