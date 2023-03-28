В Африке подтвердили настрой на сотрудничество с Россией, заявила Матвиенко
Матвиенко: главы африканских парламентов подтвердили настрой на сотрудничество с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Главы парламентов африканских стран по итогам Международной парламентской конференции "Россия-Африка" подтвердили настрой африканского континента на расширение сотрудничества с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Недавно прошла Международная парламентская конференция "Россия-Африка". Она была достаточно представительная. Главы парламента, парламентарии африканских государств подтвердили настрой стран Африканского континента на расширение рамок партнерства, сотрудничества с Россией, несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывается сегодня на африканские государства", - сказала Матвиенко в ходе рабочей встречи с председателем Сената Парламента Республики Зимбабве Мейбл Чиномоной.
"Такой позитивный настрой сохраняется и со стороны Республики Зимбабве", - добавила она.
Матвиенко подчеркнула, что Россия высоко оценила решение президента Зимбабве Эммерсонома Мнангагвы лично возглавить делегацию на втором саммите "Россия-Африка".
Вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка" прошла в Москве 19-20 марта.
В работе конференции приняли участие представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции приняли также более 40 делегаций из большинства стран Африки. Они обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.
На июль 2023 года в Петербурге запланирован второй саммит "Россия-Африка". Особое внимание на втором саммите "Россия-Африка" будет уделено образованию, так как Россия и Африка готовятся к новому технологическому рывку, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Как ранее заявлял ректор МГУ Виктор Садовничий, около 27 тысяч студентов из стран Африки учатся в вузах в России, из них более 5 тысяч - за счет федерального бюджета в рамках квоты правительства РФ. При этом заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила о том, что образовательный и научный диалог России и Африки несомненно будет развиваться на основе доверия и взаимоуважения с учетом принципов "интернационализации, демократизма и гуманизма двусторонних многовекторных отношений с африканскими странами".