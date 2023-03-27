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Суд оштрафовал жительницу Петербурга, которой приснилось изнасилование

Суд оштрафовал жительницу Петербурга, которой приснилось изнасилование - РИА Новости, 27.03.2023

Суд оштрафовал жительницу Петербурга, которой приснилось изнасилование

Мировой суд в Петербурге оштрафовал местную жительницу на 1 тысячу рублей за ложный вызов полиции и скорой помощи после того, как ей приснилось изнасилование,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:40

2023-03-27T16:40

2023-03-27T16:40

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Мировой суд в Петербурге оштрафовал местную жительницу на 1 тысячу рублей за ложный вызов полиции и скорой помощи после того, как ей приснилось изнасилование, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По данным пресс-службы, Виктория Бурова совершила заведомо ложный вызов полиции и скорой медицинской помощи через оператора 112, сообщив, что ее изнасиловали трое мужчин. Как следует из протокола об административном правонарушении и объяснений Буровой, с правонарушением женщина была согласна, по прибытии "скорой" поняла, что произошедшее событие ей приснилось, и полицию она вызвала преждевременно. "Мировой судья судебного участка №105 г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Викторию Бурову за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.13 (заведомо ложный вызов специализированных спецслужб) КоАП РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что сама ответчица в суд не явилась.

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происшествия, санкт-петербург