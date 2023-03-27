Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал жительницу Петербурга, которой приснилось изнасилование - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/zhitelnitsa-1860996918.html
Суд оштрафовал жительницу Петербурга, которой приснилось изнасилование
Суд оштрафовал жительницу Петербурга, которой приснилось изнасилование - РИА Новости, 27.03.2023
Суд оштрафовал жительницу Петербурга, которой приснилось изнасилование
Мировой суд в Петербурге оштрафовал местную жительницу на 1 тысячу рублей за ложный вызов полиции и скорой помощи после того, как ей приснилось изнасилование,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:40
2023-03-27T16:40
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Мировой суд в Петербурге оштрафовал местную жительницу на 1 тысячу рублей за ложный вызов полиции и скорой помощи после того, как ей приснилось изнасилование, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По данным пресс-службы, Виктория Бурова совершила заведомо ложный вызов полиции и скорой медицинской помощи через оператора 112, сообщив, что ее изнасиловали трое мужчин. Как следует из протокола об административном правонарушении и объяснений Буровой, с правонарушением женщина была согласна, по прибытии "скорой" поняла, что произошедшее событие ей приснилось, и полицию она вызвала преждевременно. "Мировой судья судебного участка №105 г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Викторию Бурову за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.13 (заведомо ложный вызов специализированных спецслужб) КоАП РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что сама ответчица в суд не явилась.
https://ria.ru/20230201/telenok-1848971799.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Суд оштрафовал жительницу Петербурга, которой приснилось изнасилование

Суд оштрафовал за ложный вызов жительницу Петербурга, которой приснилось изнасилование

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Мировой суд в Петербурге оштрафовал местную жительницу на 1 тысячу рублей за ложный вызов полиции и скорой помощи после того, как ей приснилось изнасилование, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По данным пресс-службы, Виктория Бурова совершила заведомо ложный вызов полиции и скорой медицинской помощи через оператора 112, сообщив, что ее изнасиловали трое мужчин. Как следует из протокола об административном правонарушении и объяснений Буровой, с правонарушением женщина была согласна, по прибытии "скорой" поняла, что произошедшее событие ей приснилось, и полицию она вызвала преждевременно.
"Мировой судья судебного участка №105 г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Викторию Бурову за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.13 (заведомо ложный вызов специализированных спецслужб) КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сама ответчица в суд не явилась.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Суд оштрафовал американку, выгуливавшую теленка на Красной площади
1 февраля, 14:50
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала