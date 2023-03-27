https://ria.ru/20230327/vystavka-1860167510.html

В Третьяковке покажут искусство XVII–XXI веков из фондов музея

В Третьяковке покажут искусство XVII–XXI веков из фондов музея - РИА Новости, 27.03.2023

В Третьяковке покажут искусство XVII–XXI веков из фондов музея

Скульптуру и живопись XVII–XXI веков знаменитых художников и малоизвестных авторов покажут в Третьяковской галерее. Большинство из работ хранятся в фондах,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T06:00

2023-03-27T06:00

2023-03-27T10:15

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Скульптуру и живопись XVII–XXI веков знаменитых художников и малоизвестных авторов покажут в Третьяковской галерее. Большинство из работ хранятся в фондах, увидеть в основной экспозиции их нельзя. Некоторые произведения выставляются впервые, сообщила пресс-служба музея. Проект позволит сравнить, как один мотив проявился в творчестве художников разных эпох. В экспозиции есть "архитектурные виды и изображения городов, интерьер, бытовой и исторический жанры", рассказали в музее. Картины в экспозиции представляют многообразие тем. Например, в работах Дмитрия Левицкого, Василия Перова, Николая Богданова-Бельского говорится о детстве. Семейные отношения отображены на полотнах Николая Неврева и Василия Пукирева. Праздничные гуляния — на картинах Константина Маковского и Александра Шевченко. Остросоциальные сюжеты — в проектах Гелия Коржева и Ирины Шевандроновой. Московский быт ХVII века изображен на работах Андрея Рябушкина и Григория Седова. Полотно Карла Гуна показывает трагические события Европы ХVI века. Интерьерный жанр запечатлен в проектах Константина Истомина, Николая Андронова, Иллариона Голицына, Михаила Рогинского. Кроме того, на выставке можно увидеть обстановки в стиле модерн, оформленные художниками объединения "Мир искусства" Александром Бенуа, Константином Коровиным, Львом Бакстом, Александром Головиным и Игорем Грабарем. Он запечатлен на фото. Скульптура в экспозиции представлена работами художников ХVIII–ХХ веков — от Федота Шубина до Игоря Шелковского. Есть и редкие для выставок фарфоровые композиции Алексея Сотникова. "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи" — продолжение проекта "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное", первая часть которого завершилась в феврале 2023 года.Посетить выставку можно до 13 августа 2023 года. Ранее сообщалось об открытии масштабной выставки "Небесное воинство" в Музеях Кремля.

https://ria.ru/20230317/vystavka-1858524979.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, третьяковская галерея, куда сходить , что посмотреть , живопись, искусство