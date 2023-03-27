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В Третьяковке покажут искусство XVII–XXI веков из фондов музея - РИА Новости, 27.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:00 27.03.2023 (обновлено: 10:15 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/vystavka-1860167510.html
В Третьяковке покажут искусство XVII–XXI веков из фондов музея
В Третьяковке покажут искусство XVII–XXI веков из фондов музея - РИА Новости, 27.03.2023
В Третьяковке покажут искусство XVII–XXI веков из фондов музея
Скульптуру и живопись XVII–XXI веков знаменитых художников и малоизвестных авторов покажут в Третьяковской галерее. Большинство из работ хранятся в фондах,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:00
2023-03-27T10:15
культура
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искусство
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Скульптуру и живопись XVII–XXI веков знаменитых художников и малоизвестных авторов покажут в Третьяковской галерее. Большинство из работ хранятся в фондах, увидеть в основной экспозиции их нельзя. Некоторые произведения выставляются впервые, сообщила пресс-служба музея. Проект позволит сравнить, как один мотив проявился в творчестве художников разных эпох. В экспозиции есть "архитектурные виды и изображения городов, интерьер, бытовой и исторический жанры", рассказали в музее. Картины в экспозиции представляют многообразие тем. Например, в работах Дмитрия Левицкого, Василия Перова, Николая Богданова-Бельского говорится о детстве. Семейные отношения отображены на полотнах Николая Неврева и Василия Пукирева. Праздничные гуляния — на картинах Константина Маковского и Александра Шевченко. Остросоциальные сюжеты — в проектах Гелия Коржева и Ирины Шевандроновой. Московский быт ХVII века изображен на работах Андрея Рябушкина и Григория Седова. Полотно Карла Гуна показывает трагические события Европы ХVI века. Интерьерный жанр запечатлен в проектах Константина Истомина, Николая Андронова, Иллариона Голицына, Михаила Рогинского. Кроме того, на выставке можно увидеть обстановки в стиле модерн, оформленные художниками объединения "Мир искусства" Александром Бенуа, Константином Коровиным, Львом Бакстом, Александром Головиным и Игорем Грабарем. Он запечатлен на фото. Скульптура в экспозиции представлена работами художников ХVIII–ХХ веков — от Федота Шубина до Игоря Шелковского. Есть и редкие для выставок фарфоровые композиции Алексея Сотникова. "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи" — продолжение проекта "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное", первая часть которого завершилась в феврале 2023 года.Посетить выставку можно до 13 августа 2023 года. Ранее сообщалось об открытии масштабной выставки "Небесное воинство" в Музеях Кремля.
https://ria.ru/20230317/vystavka-1858524979.html
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новости культуры, выставки, третьяковская галерея, куда сходить , что посмотреть , живопись, искусство
Культура, Новости культуры, Выставки, Третьяковская галерея, куда сходить , что посмотреть , Живопись, Искусство
В Третьяковке покажут искусство XVII–XXI веков из фондов музея

В Третьяковской галерее покажут живопись и скульптуру XVII–XXI веков из фондов музея

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:Малевич Казимир Северинович. "Сестры". 1930. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"
Малевич Казимир Северинович. Сестры. 1930. Выставка Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Скульптуру и живопись XVII–XXI веков знаменитых художников и малоизвестных авторов покажут в Третьяковской галерее. Большинство из работ хранятся в фондах, увидеть в основной экспозиции их нельзя. Некоторые произведения выставляются впервые, сообщила пресс-служба музея.
Проект позволит сравнить, как один мотив проявился в творчестве художников разных эпох. В экспозиции есть "архитектурные виды и изображения городов, интерьер, бытовой и исторический жанры", рассказали в музее.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:Вильямс Петр Владимирович. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"
Вильямс Петр Владимирович. Выставка Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:
Вильямс Петр Владимирович. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"
«
"На выставке соседствуют работы Федора Алексеева и Василия Кандинского, Карла Бодри и Аристарха Лентулова, Наталии Гончаровой и Алексея Венецианова. Картины, близкие по сюжету, в силу временных различий отличаются по пластическому языку и цветовому решению", — говорят в галерее.
Картины в экспозиции представляют многообразие тем. Например, в работах Дмитрия Левицкого, Василия Перова, Николая Богданова-Бельского говорится о детстве.
Семейные отношения отображены на полотнах Николая Неврева и Василия Пукирева.
Праздничные гуляния — на картинах Константина Маковского и Александра Шевченко.
Остросоциальные сюжеты — в проектах Гелия Коржева и Ирины Шевандроновой.
Московский быт ХVII века изображен на работах Андрея Рябушкина и Григория Седова.
Полотно Карла Гуна показывает трагические события Европы ХVI века.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:

Жуковский Станислав Юлианович. "Красная комната". 1939. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

Жуковский Станислав Юлианович. Красная гостиная. 1939. Выставка Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи

Жуковский Станислав Юлианович. "Красная комната". 1939. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:

Кустодиев Борис Михайлович. "Портрет Ю. Е. Кустодиевой с дочерью Ириной". 1908. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

Кустодиев Борис Михайлович. Портрет Ю. Е. Кустодиевой с дочерью Ириной. 1908. Выставка Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи

Кустодиев Борис Михайлович. "Портрет Ю. Е. Кустодиевой с дочерью Ириной". 1908. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:
2 из 2

Жуковский Станислав Юлианович. "Красная комната". 1939. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:
1 из 2

Кустодиев Борис Михайлович. "Портрет Ю. Е. Кустодиевой с дочерью Ириной". 1908. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:
2 из 2
Интерьерный жанр запечатлен в проектах Константина Истомина, Николая Андронова, Иллариона Голицына, Михаила Рогинского. Кроме того, на выставке можно увидеть обстановки в стиле модерн, оформленные художниками объединения "Мир искусства" Александром Бенуа, Константином Коровиным, Львом Бакстом, Александром Головиным и Игорем Грабарем. Он запечатлен на фото.
Скульптура в экспозиции представлена работами художников ХVIII–ХХ веков — от Федота Шубина до Игоря Шелковского. Есть и редкие для выставок фарфоровые композиции Алексея Сотникова.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:

Коненков Сергей Тимофеевич. "Ниночка". 1951. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

Коненков Сергей Тимофеевич. Ниночка. 1951. Выставка Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи

Коненков Сергей Тимофеевич. "Ниночка". 1951. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:
1 из 2
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:

Лентулов Аристарх Васильевич. "Храм Василия Блаженного". 1913. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

Лентулов Аристарх Васильевич. Храм Василия Блаженного. 1913. Выставка Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи

Лентулов Аристарх Васильевич. "Храм Василия Блаженного". 1913. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:
2 из 2

Коненков Сергей Тимофеевич. "Ниночка". 1951. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:
1 из 2

Лентулов Аристарх Васильевич. "Храм Василия Блаженного". 1913. Выставка "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи"

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи:
2 из 2
"Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи" — продолжение проекта "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное", первая часть которого завершилась в феврале 2023 года.
Посетить выставку можно до 13 августа 2023 года.
Ранее сообщалось об открытии масштабной выставки "Небесное воинство" в Музеях Кремля.
Экспонаты выставки #ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым в Музее Москвы
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17 марта, 12:14
 
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