В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство"

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Масштабная выставка, посвященная святым воинам, образы которых воплотились в искусстве и религиозной культуре, открылась в выставочных залах Патриаршего двора и Успенской звонницы. По словам генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, "выставка состоит из одних шедевров". Выставка среди крупнейших проектов в истории российского музейного дела. Всего в экспозиции более 130 произведений иконописи, светской живописи, ювелирного искусства и не только. Есть произведения, которые демонстрируются очень редко.Например, посетители увидят вынутую из иконостаса Архангельского собора икону с изображением архангела Михаила. Выставка — уникальная возможность рассмотреть произведение вблизи. "Самые важные и самые интересные образы – святой Георгий и архангел Михаил, это икона из Архангельского собора, которую мы специально доставили, это древнейшая икона, которая находится здесь, на этой выставке. Пожалуй, это два самых главных памятника, на которые вы можете обратить внимание", — сказала Гагарина в разговоре с РИА Новости.Всего в экспозиции более 130 произведений иконописи, светской живописи, ювелирного искусства и не только. Выставка "Небесное воинство. Образ и почитание" продлится до 20 августа. Ранее сообщалось об открытии выставки в Музее Москвы, посвященной творчеству Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной. В экспозиции рассказывается, как художники изображали на своих картинах Крым.
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Масштабная выставка, посвященная святым воинам, образы которых воплотились в искусстве и религиозной культуре, открылась в выставочных залах Патриаршего двора и Успенской звонницы.
По словам генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, "выставка состоит из одних шедевров".
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает с приветственным словом во время выставки "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает с приветственным словом во время выставки "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает с приветственным словом во время выставки "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля
"Мы показываем драгоценные иконы. Здесь есть памятники археологические, есть предметы личного благочестия воинов, которые не только защищали землю от набегов татаро-монгол, но и боролись с нашествием крестоносцев… которые защищали свою веру начиная с 988 года, когда было принято христианство на Руси", — сказала журналистам генеральный директор Музеев Московского Кремля.
Выставка среди крупнейших проектов в истории российского музейного дела. Всего в экспозиции более 130 произведений иконописи, светской живописи, ювелирного искусства и не только. Есть произведения, которые демонстрируются очень редко.
Например, посетители увидят вынутую из иконостаса Архангельского собора икону с изображением архангела Михаила. Выставка — уникальная возможность рассмотреть произведение вблизи.
"Самые важные и самые интересные образы – святой Георгий и архангел Михаил, это икона из Архангельского собора, которую мы специально доставили, это древнейшая икона, которая находится здесь, на этой выставке. Пожалуй, это два самых главных памятника, на которые вы можете обратить внимание", — сказала Гагарина в разговоре с РИА Новости.
Всего в экспозиции более 130 произведений иконописи, светской живописи, ювелирного искусства и не только.
Выставка "Небесное воинство. Образ и почитание"продлится до 20 августа.
Ранее сообщалось об открытии выставки в Музее Москвы, посвященной творчеству Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной. В экспозиции рассказывается, как художники изображали на своих картинах Крым.
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