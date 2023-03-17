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В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство" - РИА Новости, 17.03.2023
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Культура
 
18:16 17.03.2023 (обновлено: 18:29 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/vystavki-1858652594.html
В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство"
В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство" - РИА Новости, 17.03.2023
В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство"
Масштабная выставка, посвященная святым воинам, образы которых воплотились в искусстве и религиозной культуре, открылась в выставочных залах Патриаршего двора и РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:16
2023-03-17T18:29
культура
елена гагарина
новости культуры
выставки
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Масштабная выставка, посвященная святым воинам, образы которых воплотились в искусстве и религиозной культуре, открылась в выставочных залах Патриаршего двора и Успенской звонницы. По словам генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, "выставка состоит из одних шедевров". Выставка среди крупнейших проектов в истории российского музейного дела. Всего в экспозиции более 130 произведений иконописи, светской живописи, ювелирного искусства и не только. Есть произведения, которые демонстрируются очень редко.Например, посетители увидят вынутую из иконостаса Архангельского собора икону с изображением архангела Михаила. Выставка — уникальная возможность рассмотреть произведение вблизи. "Самые важные и самые интересные образы – святой Георгий и архангел Михаил, это икона из Архангельского собора, которую мы специально доставили, это древнейшая икона, которая находится здесь, на этой выставке. Пожалуй, это два самых главных памятника, на которые вы можете обратить внимание", — сказала Гагарина в разговоре с РИА Новости.Всего в экспозиции более 130 произведений иконописи, светской живописи, ювелирного искусства и не только. Выставка "Небесное воинство. Образ и почитание" продлится до 20 августа. Ранее сообщалось об открытии выставки в Музее Москвы, посвященной творчеству Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной. В экспозиции рассказывается, как художники изображали на своих картинах Крым.
https://ria.ru/20230314/muzei-1857765175.html
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елена гагарина, новости культуры, выставки
Культура, Елена Гагарина, Новости культуры, Выставки
В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство"

Глава Музеев Кремля Елена Гагарина: выставка "Небесное воинство" состоит из одних шедевров

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница у барельефа Святого великомученика Георгия Победоносца, Деисуса, святых благоверных князей Бориса и Глеба, праведного Прокопия и блаженного Иоанна Устюжских на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание"
Посетительница у барельефа Святого великомученика Георгия Победоносца, Деисуса, святых благоверных князей Бориса и Глеба, праведного Прокопия и блаженного Иоанна Устюжских на выставке Небесное воинство. Образ и почитание - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Масштабная выставка, посвященная святым воинам, образы которых воплотились в искусстве и религиозной культуре, открылась в выставочных залах Патриаршего двора и Успенской звонницы.
По словам генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, "выставка состоит из одних шедевров".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает с приветственным словом во время выставки "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает с приветственным словом во время выставки Небесное воинство. Образ и почитание в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает с приветственным словом во время выставки "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетители фотографируют икону с изображением Святого великомученика Георгия на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Посетители фотографируют икону с изображением Святого великомученика Георгия на выставке Небесное воинство. Образ и почитание в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Посетители фотографируют икону с изображением Святого великомученика Георгия на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 2

Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает с приветственным словом во время выставки "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетители фотографируют икону с изображением Святого великомученика Георгия на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 2
«
"Мы показываем драгоценные иконы. Здесь есть памятники археологические, есть предметы личного благочестия воинов, которые не только защищали землю от набегов татаро-монгол, но и боролись с нашествием крестоносцев… которые защищали свою веру начиная с 988 года, когда было принято христианство на Руси", — сказала журналистам генеральный директор Музеев Московского Кремля.
Выставка среди крупнейших проектов в истории российского музейного дела. Всего в экспозиции более 130 произведений иконописи, светской живописи, ювелирного искусства и не только. Есть произведения, которые демонстрируются очень редко.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетительница у иконы Бориса и Глеба на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Посетительница у иконы Бориса и Глеба на выставке Небесное воинство. Образ и почитание в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Посетительница у иконы Бориса и Глеба на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 2
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетительница у плафона от коронационного балдахина во время выставки "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Посетительница у плафона от коронационного балдахина во время выставки Небесное воинство. Образ и почитание в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля.

Посетительница у плафона от коронационного балдахина во время выставки "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Посетительница у иконы Бориса и Глеба на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетительница у плафона от коронационного балдахина во время выставки "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2
Например, посетители увидят вынутую из иконостаса Архангельского собора икону с изображением архангела Михаила. Выставка — уникальная возможность рассмотреть произведение вблизи.
"Самые важные и самые интересные образы – святой Георгий и архангел Михаил, это икона из Архангельского собора, которую мы специально доставили, это древнейшая икона, которая находится здесь, на этой выставке. Пожалуй, это два самых главных памятника, на которые вы можете обратить внимание", — сказала Гагарина в разговоре с РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетители на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Посетители на выставке Небесное воинство. Образ и почитание в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Посетители на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетительница фотографирует иконы на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Посетительница фотографирует иконы на выставке Небесное воинство. Образ и почитание в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

Посетительница фотографирует иконы на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Посетители на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетительница фотографирует иконы на выставке "Небесное воинство. Образ и почитание" в выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 2
Всего в экспозиции более 130 произведений иконописи, светской живописи, ювелирного искусства и не только.
Выставка "Небесное воинство. Образ и почитание" продлится до 20 августа.
Ранее сообщалось об открытии выставки в Музее Москвы, посвященной творчеству Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной. В экспозиции рассказывается, как художники изображали на своих картинах Крым.
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