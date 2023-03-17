https://ria.ru/20230317/vystavki-1858652594.html

В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство"

В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство" - РИА Новости, 17.03.2023

В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство"

Масштабная выставка, посвященная святым воинам, образы которых воплотились в искусстве и религиозной культуре, открылась в выставочных залах Патриаршего двора и РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:16

2023-03-17T18:16

2023-03-17T18:29

культура

елена гагарина

новости культуры

выставки

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Масштабная выставка, посвященная святым воинам, образы которых воплотились в искусстве и религиозной культуре, открылась в выставочных залах Патриаршего двора и Успенской звонницы. По словам генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, "выставка состоит из одних шедевров". Выставка среди крупнейших проектов в истории российского музейного дела. Всего в экспозиции более 130 произведений иконописи, светской живописи, ювелирного искусства и не только. Есть произведения, которые демонстрируются очень редко.Например, посетители увидят вынутую из иконостаса Архангельского собора икону с изображением архангела Михаила. Выставка — уникальная возможность рассмотреть произведение вблизи. "Самые важные и самые интересные образы – святой Георгий и архангел Михаил, это икона из Архангельского собора, которую мы специально доставили, это древнейшая икона, которая находится здесь, на этой выставке. Пожалуй, это два самых главных памятника, на которые вы можете обратить внимание", — сказала Гагарина в разговоре с РИА Новости.Всего в экспозиции более 130 произведений иконописи, светской живописи, ювелирного искусства и не только. Выставка "Небесное воинство. Образ и почитание" продлится до 20 августа. Ранее сообщалось об открытии выставки в Музее Москвы, посвященной творчеству Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной. В экспозиции рассказывается, как художники изображали на своих картинах Крым.

https://ria.ru/20230314/muzei-1857765175.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

елена гагарина, новости культуры, выставки