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В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО - РИА Новости, 27.03.2023
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08:37 27.03.2023 (обновлено: 09:28 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/vto-1860824085.html
В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО
В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО - РИА Новости, 27.03.2023
В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО
Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:37
2023-03-27T09:28
москва
россия
всемирная торговая организация (вто)
азия
ближний восток
дмитрий биричевский
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.Сегодня "недружественные страны" объединяются и стараются положить конец членству России в ВТО, продолжил директор департамента. В таких условиях самостоятельный выход западники восприняли бы как доказательство эффективности антироссийской линии и продолжили ужесточение этого курса.ВТО — безальтернативная глобальная площадка, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий, добавил он.Также правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза, указал он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20230323/vto-1860118335.html
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россия
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москва, россия, всемирная торговая организация (вто), азия, ближний восток, дмитрий биричевский, евразийский экономический союз
Москва, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Азия, Ближний Восток, Дмитрий Биричевский, Евразийский экономический союз
В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО

Глава департамента МИД: Россия не будет выходить из ВТО, несмотря на попытки ее выдавить

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«
"Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов", — сказал дипломат.
Сегодня "недружественные страны" объединяются и стараются положить конец членству России в ВТО, продолжил директор департамента. В таких условиях самостоятельный выход западники восприняли бы как доказательство эффективности антироссийской линии и продолжили ужесточение этого курса.
ВТО — безальтернативная глобальная площадка, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий, добавил он.
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«

"Особое внимание уделяем взаимодействию с партнерами и единомышленниками из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки — странами так называемого мирового большинства. Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым", — отметил Биричевский.

Также правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза, указал он.
«
"Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации. Российская Федерация как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка союза от чувствительного для нашей экономики импорта", — заключил дипломат.

Всемирная торговая организация создана для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В основе ее работы лежат 60 соглашений ВТО — основные правовые нормы политики международной коммерции и торговли. Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают отсутствие дискриминации, более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран. Одна из целей ВТО — борьба с протекционизмом. Россия стала полноправным членом организации 22 августа 2012 года.

Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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МоскваРоссияВсемирная торговая организация (ВТО)АзияБлижний ВостокДмитрий БиричевскийЕвразийский экономический союз
 
 
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