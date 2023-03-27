https://ria.ru/20230327/vto-1860824085.html
В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО
В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО - РИА Новости, 27.03.2023
В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО
Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:37
2023-03-27T08:37
2023-03-27T09:28
москва
россия
всемирная торговая организация (вто)
азия
ближний восток
дмитрий биричевский
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.Сегодня "недружественные страны" объединяются и стараются положить конец членству России в ВТО, продолжил директор департамента. В таких условиях самостоятельный выход западники восприняли бы как доказательство эффективности антироссийской линии и продолжили ужесточение этого курса.ВТО — безальтернативная глобальная площадка, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий, добавил он.Также правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза, указал он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, всемирная торговая организация (вто), азия, ближний восток, дмитрий биричевский, евразийский экономический союз
Москва, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Азия, Ближний Восток, Дмитрий Биричевский, Евразийский экономический союз
В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО
Глава департамента МИД: Россия не будет выходить из ВТО, несмотря на попытки ее выдавить