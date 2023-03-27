https://ria.ru/20230327/vto-1860824085.html

В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО

В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО - РИА Новости, 27.03.2023

В МИД заявили, что Россия не собирается выходить из ВТО

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:37

2023-03-27T08:37

2023-03-27T09:28

москва

россия

всемирная торговая организация (вто)

азия

ближний восток

дмитрий биричевский

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки некоторых стран выдавить ее, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.Сегодня "недружественные страны" объединяются и стараются положить конец членству России в ВТО, продолжил директор департамента. В таких условиях самостоятельный выход западники восприняли бы как доказательство эффективности антироссийской линии и продолжили ужесточение этого курса.ВТО — безальтернативная глобальная площадка, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий, добавил он.Также правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза, указал он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20230323/vto-1860118335.html

https://ria.ru/20230215/vto-1852277576.html

москва

россия

азия

ближний восток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, всемирная торговая организация (вто), азия, ближний восток, дмитрий биричевский, евразийский экономический союз