https://ria.ru/20230327/kompensatsiya-1860802723.html
Дмитрий Биричевский: РФ может потребовать компенсацию ущерба за "Севпотоки"
Дмитрий Биричевский: РФ может потребовать компенсацию ущерба за "Севпотоки" - РИА Новости, 27.03.2023
Дмитрий Биричевский: РФ может потребовать компенсацию ущерба за "Севпотоки"
Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток", заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:00
2023-03-27T09:00
2023-03-27T09:00
интервью
россия
оон
всемирная торговая организация (вто)
евразийский экономический союз
северный поток
дмитрий биричевский
латинская америка
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Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В эксклюзивном интервью агентству дипломат также рассказал о том, что РФ не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, однако старается избежать крайних мер, и объяснил, почему Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации.– Как вы ранее заявляли, Россия "еще практически не начала" отвечать на санкции запада. Когда ждать полноценного ответа? И с чем он может быть связан: с поставками газа, с санкциями против отдельных компаний и лиц, с конфискацией собственности?– Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, руководствуясь принципами "не навреди себе" и "семь раз отмерь". При разработке ответных мер фокусируемся на защите своих граждан и отечественного бизнеса, поддержании устойчивости национальной экономики, ее финансовой системы. Акцент делается на отходе от доллара, импортозамещении, укреплении технологической самостоятельности. Продолжается адаптация к внешним вызовам, интенсифицируются программы развития перспективных и конкурентных отраслей. Такая линия показала свою эффективность в плане поддержки экономики в сложные времена – это отмечают и признают и наши друзья, и оппоненты.Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий, хотя и пытаемся избежать крайних мер. Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает, и до западных недружественных элит, наконец, дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией.Будем работать с теми партнерами, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Видим широкий международный интерес к расширению взаимодействия с нами со стороны развивающихся государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.– Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут законсервированы, так как сейчас нет плана по их ремонту. Идет ли речь о закрытии проекта? Будет ли Россия на фоне расследования американского журналиста Сеймура Херша требовать компенсации от США и Норвегии за подрыв "Северного потока"?– На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток". В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены. Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки. Нынешние действия западных стран по недопущению России к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере.С самого начала Россия выступала за проведение прозрачного, объективного, деполитизированного расследования взрывов системы газопроводов "Северный поток", установление и наказание виновных. Еще в октябре 2022 года главам правительств Дании, Швеции и ФРГ было направлено послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложением о проведении всестороннего и открытого расследования с участием представителей российской стороны. В ответ мы получили фактически отписки о проводимых этими странами собственных расследованиях. Отказались германские, датские и шведские власти и от оказания правовой помощи и создания совместных следственных групп под предлогом защиты интересов национальной безопасности. Такие действия лишь усиливают наши сомнения в беспристрастности и объективности расследований.На фоне появления расследования лауреата Пулитцеровской премии американского журналиста Сеймура Херша нашим постпредством при ООН в феврале этого года был распространен проект резолюции СБ ООН о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва газопроводов "Северный поток". Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей. Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток".– Представители госдепа и Еврокомиссии обсуждают с представителями мировой алмазной отрасли, как ограничить получение Россией доходов от продажи алмазов. Насколько возможен такой сценарий, на ваш взгляд?– В первую очередь необходимо отметить, что Россия является одним из крупнейших участников алмазной отрасли: на нашу страну приходится 30% мировой добычи. При этом российские производители – это исключительно ответственные участники рынка, чья деятельность не просто соответствует, а зачастую превышает международные стандарты и является во многом образцовой практикой для других.Нашим оппонентам это, кстати, прекрасно известно, поэтому они не могут не отдавать себе отчета в том, что любые попытки воспрепятствовать российскому экспорту алмазной продукции могут иметь исключительно нерыночный характер.Очевидно, что разрабатываемые ограничительные меры, какими бы они ни были, чреваты нарушением устоявшихся производственно-сбытовых цепочек и, таким образом, противоречат интересам алмазной отрасли в целом. В этой связи западниками предпринимаются попытки обеспечить благовидный предлог для своих безответственных действий, в том числе на различных международных площадках.Со своей стороны последовательно противодействуем попыткам намеренно исказить основы и принципы работы профильных многосторонних форматов, определяющих параметры функционирования мирового алмазного рынка. Отрадно, что наши подходы разделяет абсолютное большинство представителей отрасли.– Россия и Китай планировали создать совместное рейтинговое агентство. В нынешних условиях возросла ли актуальность этого проекта? Когда оно может заработать?– Для самостоятельных государств финансовый суверенитет является залогом полноценного экономического развития. И в России, и в Китае хорошо понимают, что сотрудничество в этой сфере весьма актуально для обеих стран. Особенно в современных реалиях, когда ряд западных государств стремится ограничить нашу финансовую самостоятельность в целях сохранения своей гегемонии, создать препятствия для нормального функционирования международной торговли.По итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта в Москве были приняты два совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. В обоих документах поставлены задачи дальнейшей активизации кооперации в финансовой отрасли. В частности, акцентирована поддержка развития взаимодействия рейтинговых агентств и страховых организаций двух стран в рамках существующего законодательства, обеспечения бесперебойности расчетов, расширения использования национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и прочих торгово-экономических операциях.– В МИД России заявляли, что Москва вместе со странами Латинской Америки прорабатывает альтернативные финансовые механизмы. Когда они могут быть введены? С какими именно странами? В частности, известно, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению. Уже есть примерные даты начала ее работы?– Хотел бы заверить, что наша страна ведет активную работу в области развития новых международных платежно-расчетных механизмов. Беззастенчивое политически мотивированное злоупотребление своим доминирующим положением в этой сфере со стороны недружественных стран полностью дискредитировало многие инструменты в этой области, что вынуждает Россию и другие суверенные государства искать альтернативные варианты сотрудничества, стабильные и устойчивые к внешнему воздействию. Такая работа ведется с рядом наших региональных партнеров. Речь, в частности, идет о задействовании национальных валют, валют третьих стран, налаживании прямых контактов между кредитными учреждениями России и стран-партнеров, использовании альтернативных SWIFT каналов обмена финансовой информацией.Что касается Кубы, то с марта кубинские банкоматы начали принимать российские карты "Мир". Работа над возможностью их приема в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается.– Когда произойдет интеграция российской платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб"? Глава МИД России Сергей Лавров в августе прошлого года говорил о том, что интеграция должна произойти в ближайшем будущем.– В России уделяется приоритетное внимание финансово-банковскому сотрудничеству с Ираном, учитывая нашу общую нацеленность на обеспечение устойчивости двусторонней платежно-расчетной инфраструктуры, независимой от посредников из третьих стран. Работа по созданию устойчивой платежно-расчетной инфраструктуры продолжается по линии профильных ведомств.– Введенные против России санкции как со стороны США, так и их союзников противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Москва заявляла об этом не раз, но внятной реакции от партнеров не последовало. Целесообразно ли в таких условиях оставаться участниками данной организации, если мировая торговля сегодня регулируется не нормами, а рестрикциями?– Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов.Важно понимать, что ВТО является безальтернативной глобальной площадкой, на базе которой выстраиваются наши торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нас недружественных действий. Особое внимание уделяем взаимодействию с партнерами и единомышленниками из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки – странами так называемого "мирового большинства". Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым.ВТО остается общепризнанной универсальной институциональной основой многосторонней торговой системы и регулирует около 98% мировой торговли товарами и услугами. Полноправное членство в организации позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в этой сфере, реализовывать магистральные задачи по расширению присутствия на внешних рынках. Не будем забывать, что правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза. Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации.Российская Федерация как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка Союза от чувствительного для нашей экономики импорта. Не секрет, что недружественные страны и объединения пытаются "выдавить" нас из ВТО. На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии и послужил бы дальнейшему ужесточению их антироссийского курса (в том числе на других международных площадках), а также усилению процессов эрозии в регулировании мировой экономики.– Ведет ли Россия диалог с Бельгией и Люксембургом, где располагаются регуляторы Euroclear и Clearstream, по вопросу активов неподсанкционных российских инвесторов?– Диалог ведется по линии Банка России, Национального расчетного депозитария и российских профучастников. МИД России в этом процессе участия не принимает. Насколько нам известно, в рамках "десятого" санкционного пакета ЕС сроки рассмотрения документов на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream были продлены до 24 июля 2023 года. Следующий этап – получение от минфинов Бельгии и Люксембурга лицензии на разблокировку активов. Очевидно, что это длительный процесс. Исходим из того, что НРД и российские брокерские компании делают все от них зависящее для решения этой проблемы.
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интервью, россия, оон, всемирная торговая организация (вто), евразийский экономический союз, северный поток, дмитрий биричевский, латинская америка, сеймур херш, михаил мишустин
Интервью, Россия, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО), Евразийский экономический союз, Северный поток, Дмитрий Биричевский, Латинская Америка, Сеймур Херш, Михаил Мишустин
Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В эксклюзивном интервью агентству дипломат также рассказал о том, что РФ не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, однако старается избежать крайних мер, и объяснил, почему Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации.
– Как вы ранее заявляли, Россия "еще практически не начала" отвечать на санкции запада. Когда ждать полноценного ответа? И с чем он может быть связан: с поставками газа, с санкциями против отдельных компаний и лиц, с конфискацией собственности?
– Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, руководствуясь принципами "не навреди себе" и "семь раз отмерь". При разработке ответных мер фокусируемся на защите своих граждан и отечественного бизнеса, поддержании устойчивости национальной экономики, ее финансовой системы. Акцент делается на отходе от доллара, импортозамещении, укреплении технологической самостоятельности. Продолжается адаптация к внешним вызовам, интенсифицируются программы развития перспективных и конкурентных отраслей. Такая линия показала свою эффективность в плане поддержки экономики в сложные времена – это отмечают и признают и наши друзья, и оппоненты.
Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий, хотя и пытаемся избежать крайних мер. Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает, и до западных недружественных элит, наконец, дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией.
Будем работать с теми партнерами, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Видим широкий международный интерес к расширению взаимодействия с нами со стороны развивающихся государств Азии
, Африки
, Ближнего Востока
и Латинской Америки
.
Путин уверен, что правда о подрыве "Северных потоков" вскроется – Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут законсервированы, так как сейчас нет плана по их ремонту. Идет ли речь о закрытии проекта? Будет ли Россия на фоне расследования американского журналиста Сеймура Херша требовать компенсации от США и Норвегии за подрыв "Северного потока"?
– На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток". В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены. Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки. Нынешние действия западных стран по недопущению России к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере.
Энергетическая "броня" России почти готова
С самого начала Россия выступала за проведение прозрачного, объективного, деполитизированного расследования взрывов системы газопроводов "Северный поток", установление и наказание виновных. Еще в октябре 2022 года главам правительств Дании
, Швеции
и ФРГ
было направлено послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина
с предложением о проведении всестороннего и открытого расследования с участием представителей российской стороны. В ответ мы получили фактически отписки о проводимых этими странами собственных расследованиях. Отказались германские, датские и шведские власти и от оказания правовой помощи и создания совместных следственных групп под предлогом защиты интересов национальной безопасности. Такие действия лишь усиливают наши сомнения в беспристрастности и объективности расследований.
На фоне появления расследования лауреата Пулитцеровской премии американского журналиста Сеймура Херша нашим постпредством при ООН
в феврале этого года был распространен проект резолюции СБ ООН о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва газопроводов "Северный поток". Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей. Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток".
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском – Представители госдепа и Еврокомиссии обсуждают с представителями мировой алмазной отрасли, как ограничить получение Россией доходов от продажи алмазов. Насколько возможен такой сценарий, на ваш взгляд?
– В первую очередь необходимо отметить, что Россия является одним из крупнейших участников алмазной отрасли: на нашу страну приходится 30% мировой добычи. При этом российские производители – это исключительно ответственные участники рынка, чья деятельность не просто соответствует, а зачастую превышает международные стандарты и является во многом образцовой практикой для других.
Нашим оппонентам это, кстати, прекрасно известно, поэтому они не могут не отдавать себе отчета в том, что любые попытки воспрепятствовать российскому экспорту алмазной продукции могут иметь исключительно нерыночный характер.
Очевидно, что разрабатываемые ограничительные меры, какими бы они ни были, чреваты нарушением устоявшихся производственно-сбытовых цепочек и, таким образом, противоречат интересам алмазной отрасли в целом. В этой связи западниками предпринимаются попытки обеспечить благовидный предлог для своих безответственных действий, в том числе на различных международных площадках.
Со своей стороны последовательно противодействуем попыткам намеренно исказить основы и принципы работы профильных многосторонних форматов, определяющих параметры функционирования мирового алмазного рынка. Отрадно, что наши подходы разделяет абсолютное большинство представителей отрасли.
Назло всему миру: Запад продолжает грызть антироссийский кактус – Россия и Китай планировали создать совместное рейтинговое агентство. В нынешних условиях возросла ли актуальность этого проекта? Когда оно может заработать?
– Для самостоятельных государств финансовый суверенитет является залогом полноценного экономического развития. И в России, и в Китае хорошо понимают, что сотрудничество в этой сфере весьма актуально для обеих стран. Особенно в современных реалиях, когда ряд западных государств стремится ограничить нашу финансовую самостоятельность в целях сохранения своей гегемонии, создать препятствия для нормального функционирования международной торговли.
По итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина
с председателем КНР Си Цзиньпином
21 марта в Москве были приняты два совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. В обоих документах поставлены задачи дальнейшей активизации кооперации в финансовой отрасли. В частности, акцентирована поддержка развития взаимодействия рейтинговых агентств и страховых организаций двух стран в рамках существующего законодательства, обеспечения бесперебойности расчетов, расширения использования национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и прочих торгово-экономических операциях.
Европу готовят к разводу с Китаем – В МИД России заявляли, что Москва вместе со странами Латинской Америки прорабатывает альтернативные финансовые механизмы. Когда они могут быть введены? С какими именно странами? В частности, известно, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению. Уже есть примерные даты начала ее работы?
– Хотел бы заверить, что наша страна ведет активную работу в области развития новых международных платежно-расчетных механизмов. Беззастенчивое политически мотивированное злоупотребление своим доминирующим положением в этой сфере со стороны недружественных стран полностью дискредитировало многие инструменты в этой области, что вынуждает Россию и другие суверенные государства искать альтернативные варианты сотрудничества, стабильные и устойчивые к внешнему воздействию. Такая работа ведется с рядом наших региональных партнеров. Речь, в частности, идет о задействовании национальных валют, валют третьих стран, налаживании прямых контактов между кредитными учреждениями России и стран-партнеров, использовании альтернативных SWIFT каналов обмена финансовой информацией.
Что касается Кубы, то с марта кубинские банкоматы начали принимать российские карты "Мир". Работа над возможностью их приема в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается.
– Когда произойдет интеграция российской платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб"? Глава МИД России Сергей Лавров в августе прошлого года говорил о том, что интеграция должна произойти в ближайшем будущем.
– В России уделяется приоритетное внимание финансово-банковскому сотрудничеству с Ираном
, учитывая нашу общую нацеленность на обеспечение устойчивости двусторонней платежно-расчетной инфраструктуры, независимой от посредников из третьих стран. Работа по созданию устойчивой платежно-расчетной инфраструктуры продолжается по линии профильных ведомств.
Россия перехитрила западные нефтяные санкции – Введенные против России санкции как со стороны США, так и их союзников противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Москва заявляла об этом не раз, но внятной реакции от партнеров не последовало. Целесообразно ли в таких условиях оставаться участниками данной организации, если мировая торговля сегодня регулируется не нормами, а рестрикциями?
– Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов.
Важно понимать, что ВТО является безальтернативной глобальной площадкой, на базе которой выстраиваются наши торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нас недружественных действий. Особое внимание уделяем взаимодействию с партнерами и единомышленниками из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки – странами так называемого "мирового большинства". Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым.
ВТО остается общепризнанной универсальной институциональной основой многосторонней торговой системы и регулирует около 98% мировой торговли товарами и услугами. Полноправное членство в организации позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в этой сфере, реализовывать магистральные задачи по расширению присутствия на внешних рынках. Не будем забывать, что правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза
. Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации.
Российская Федерация как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка Союза от чувствительного для нашей экономики импорта. Не секрет, что недружественные страны и объединения пытаются "выдавить" нас из ВТО. На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии и послужил бы дальнейшему ужесточению их антироссийского курса (в том числе на других международных площадках), а также усилению процессов эрозии в регулировании мировой экономики.
Запад провел перед Китаем русскую красную линию – Ведет ли Россия диалог с Бельгией и Люксембургом, где располагаются регуляторы Euroclear и Clearstream, по вопросу активов неподсанкционных российских инвесторов?
– Диалог ведется по линии Банка России, Национального расчетного депозитария и российских профучастников. МИД России в этом процессе участия не принимает. Насколько нам известно, в рамках "десятого" санкционного пакета ЕС
сроки рассмотрения документов на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream были продлены до 24 июля 2023 года. Следующий этап – получение от минфинов Бельгии и Люксембурга лицензии на разблокировку активов. Очевидно, что это длительный процесс. Исходим из того, что НРД и российские брокерские компании делают все от них зависящее для решения этой проблемы.
По американскому городу был нанесен "ядерный удар"