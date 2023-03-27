https://ria.ru/20230327/kompensatsiya-1860802723.html

Дмитрий Биричевский: РФ может потребовать компенсацию ущерба за "Севпотоки"

Дмитрий Биричевский: РФ может потребовать компенсацию ущерба за "Севпотоки" - РИА Новости, 27.03.2023

Дмитрий Биричевский: РФ может потребовать компенсацию ущерба за "Севпотоки"

Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток", заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:00

2023-03-27T09:00

2023-03-27T09:00

интервью

россия

оон

всемирная торговая организация (вто)

евразийский экономический союз

северный поток

дмитрий биричевский

латинская америка

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Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток", заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В эксклюзивном интервью агентству дипломат также рассказал о том, что РФ не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, однако старается избежать крайних мер, и объяснил, почему Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации.– Как вы ранее заявляли, Россия "еще практически не начала" отвечать на санкции запада. Когда ждать полноценного ответа? И с чем он может быть связан: с поставками газа, с санкциями против отдельных компаний и лиц, с конфискацией собственности?– Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, руководствуясь принципами "не навреди себе" и "семь раз отмерь". При разработке ответных мер фокусируемся на защите своих граждан и отечественного бизнеса, поддержании устойчивости национальной экономики, ее финансовой системы. Акцент делается на отходе от доллара, импортозамещении, укреплении технологической самостоятельности. Продолжается адаптация к внешним вызовам, интенсифицируются программы развития перспективных и конкурентных отраслей. Такая линия показала свою эффективность в плане поддержки экономики в сложные времена – это отмечают и признают и наши друзья, и оппоненты.Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий, хотя и пытаемся избежать крайних мер. Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает, и до западных недружественных элит, наконец, дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией.Будем работать с теми партнерами, кто готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Видим широкий международный интерес к расширению взаимодействия с нами со стороны развивающихся государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.– Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" будут законсервированы, так как сейчас нет плана по их ремонту. Идет ли речь о закрытии проекта? Будет ли Россия на фоне расследования американского журналиста Сеймура Херша требовать компенсации от США и Норвегии за подрыв "Северного потока"?– На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток". В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены. Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки. Нынешние действия западных стран по недопущению России к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере.С самого начала Россия выступала за проведение прозрачного, объективного, деполитизированного расследования взрывов системы газопроводов "Северный поток", установление и наказание виновных. Еще в октябре 2022 года главам правительств Дании, Швеции и ФРГ было направлено послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с предложением о проведении всестороннего и открытого расследования с участием представителей российской стороны. В ответ мы получили фактически отписки о проводимых этими странами собственных расследованиях. Отказались германские, датские и шведские власти и от оказания правовой помощи и создания совместных следственных групп под предлогом защиты интересов национальной безопасности. Такие действия лишь усиливают наши сомнения в беспристрастности и объективности расследований.На фоне появления расследования лауреата Пулитцеровской премии американского журналиста Сеймура Херша нашим постпредством при ООН в феврале этого года был распространен проект резолюции СБ ООН о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва газопроводов "Северный поток". Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей. Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток".– Представители госдепа и Еврокомиссии обсуждают с представителями мировой алмазной отрасли, как ограничить получение Россией доходов от продажи алмазов. Насколько возможен такой сценарий, на ваш взгляд?– В первую очередь необходимо отметить, что Россия является одним из крупнейших участников алмазной отрасли: на нашу страну приходится 30% мировой добычи. При этом российские производители – это исключительно ответственные участники рынка, чья деятельность не просто соответствует, а зачастую превышает международные стандарты и является во многом образцовой практикой для других.Нашим оппонентам это, кстати, прекрасно известно, поэтому они не могут не отдавать себе отчета в том, что любые попытки воспрепятствовать российскому экспорту алмазной продукции могут иметь исключительно нерыночный характер.Очевидно, что разрабатываемые ограничительные меры, какими бы они ни были, чреваты нарушением устоявшихся производственно-сбытовых цепочек и, таким образом, противоречат интересам алмазной отрасли в целом. В этой связи западниками предпринимаются попытки обеспечить благовидный предлог для своих безответственных действий, в том числе на различных международных площадках.Со своей стороны последовательно противодействуем попыткам намеренно исказить основы и принципы работы профильных многосторонних форматов, определяющих параметры функционирования мирового алмазного рынка. Отрадно, что наши подходы разделяет абсолютное большинство представителей отрасли.– Россия и Китай планировали создать совместное рейтинговое агентство. В нынешних условиях возросла ли актуальность этого проекта? Когда оно может заработать?– Для самостоятельных государств финансовый суверенитет является залогом полноценного экономического развития. И в России, и в Китае хорошо понимают, что сотрудничество в этой сфере весьма актуально для обеих стран. Особенно в современных реалиях, когда ряд западных государств стремится ограничить нашу финансовую самостоятельность в целях сохранения своей гегемонии, создать препятствия для нормального функционирования международной торговли.По итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта в Москве были приняты два совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. В обоих документах поставлены задачи дальнейшей активизации кооперации в финансовой отрасли. В частности, акцентирована поддержка развития взаимодействия рейтинговых агентств и страховых организаций двух стран в рамках существующего законодательства, обеспечения бесперебойности расчетов, расширения использования национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и прочих торгово-экономических операциях.– В МИД России заявляли, что Москва вместе со странами Латинской Америки прорабатывает альтернативные финансовые механизмы. Когда они могут быть введены? С какими именно странами? В частности, известно, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению. Уже есть примерные даты начала ее работы?– Хотел бы заверить, что наша страна ведет активную работу в области развития новых международных платежно-расчетных механизмов. Беззастенчивое политически мотивированное злоупотребление своим доминирующим положением в этой сфере со стороны недружественных стран полностью дискредитировало многие инструменты в этой области, что вынуждает Россию и другие суверенные государства искать альтернативные варианты сотрудничества, стабильные и устойчивые к внешнему воздействию. Такая работа ведется с рядом наших региональных партнеров. Речь, в частности, идет о задействовании национальных валют, валют третьих стран, налаживании прямых контактов между кредитными учреждениями России и стран-партнеров, использовании альтернативных SWIFT каналов обмена финансовой информацией.Что касается Кубы, то с марта кубинские банкоматы начали принимать российские карты "Мир". Работа над возможностью их приема в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается.– Когда произойдет интеграция российской платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб"? Глава МИД России Сергей Лавров в августе прошлого года говорил о том, что интеграция должна произойти в ближайшем будущем.– В России уделяется приоритетное внимание финансово-банковскому сотрудничеству с Ираном, учитывая нашу общую нацеленность на обеспечение устойчивости двусторонней платежно-расчетной инфраструктуры, независимой от посредников из третьих стран. Работа по созданию устойчивой платежно-расчетной инфраструктуры продолжается по линии профильных ведомств.– Введенные против России санкции как со стороны США, так и их союзников противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Москва заявляла об этом не раз, но внятной реакции от партнеров не последовало. Целесообразно ли в таких условиях оставаться участниками данной организации, если мировая торговля сегодня регулируется не нормами, а рестрикциями?– Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена с целью сохранения устойчивых связей с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов.Важно понимать, что ВТО является безальтернативной глобальной площадкой, на базе которой выстраиваются наши торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нас недружественных действий. Особое внимание уделяем взаимодействию с партнерами и единомышленниками из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки – странами так называемого "мирового большинства". Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым.ВТО остается общепризнанной универсальной институциональной основой многосторонней торговой системы и регулирует около 98% мировой торговли товарами и услугами. Полноправное членство в организации позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в этой сфере, реализовывать магистральные задачи по расширению присутствия на внешних рынках. Не будем забывать, что правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза. Единое таможенное регулирование ЕАЭС строится на нормах многосторонней торговой системы и обязательствах России в организации.Российская Федерация как член ЕАЭС обязана соблюдать правила ВТО, а выход из нее лишил бы нас ряда преимуществ, связанных с защитой общего рынка Союза от чувствительного для нашей экономики импорта. Не секрет, что недружественные страны и объединения пытаются "выдавить" нас из ВТО. На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии и послужил бы дальнейшему ужесточению их антироссийского курса (в том числе на других международных площадках), а также усилению процессов эрозии в регулировании мировой экономики.– Ведет ли Россия диалог с Бельгией и Люксембургом, где располагаются регуляторы Euroclear и Clearstream, по вопросу активов неподсанкционных российских инвесторов?– Диалог ведется по линии Банка России, Национального расчетного депозитария и российских профучастников. МИД России в этом процессе участия не принимает. Насколько нам известно, в рамках "десятого" санкционного пакета ЕС сроки рассмотрения документов на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream были продлены до 24 июля 2023 года. Следующий этап – получение от минфинов Бельгии и Люксембурга лицензии на разблокировку активов. Очевидно, что это длительный процесс. Исходим из того, что НРД и российские брокерские компании делают все от них зависящее для решения этой проблемы.

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https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html

https://ria.ru/20230302/kitay-1855217751.html

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854707487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, оон, всемирная торговая организация (вто), евразийский экономический союз, северный поток, дмитрий биричевский, латинская америка, сеймур херш, михаил мишустин