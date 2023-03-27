https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html

ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО с ударом с воздуха, пишут СМИ

ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО с ударом с воздуха, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023

ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО с ударом с воздуха, пишут СМИ

Украинская армия, несмотря на обучение военных и приток западной техники, не сможет начать наступление в стиле НАТО, которое предполагает массированную атаку с... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:19

2023-03-27T13:19

2023-03-27T16:35

киев

украина

россия

сергей лавров

денис пушилин

ян гагин

нато

bild

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинская армия, несмотря на обучение военных и приток западной техники, не сможет начать наступление в стиле НАТО, которое предполагает массированную атаку с воздуха, пишет газета Wall Street Journal. "Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО... Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет", - пишет издание. По словам американского подполковника в отставке Джона Нагла, у украинских войск если лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов, поэтому Киев вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке. Как отмечают эксперты в области стратегии, на которых ссылается издание, вместо этого Киев, вероятно, предпримет крупную атаку - или несколько небольших атак - с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию, большая часть которых пожертвована западными союзниками. После этого предполагается начало масштабного наступления сухопутными войсками, которое также будет отличаться от стандартов НАТО, добавляет издание. "Большая разница в том, что силы США или союзников возглавил бы авангард современных боевых танков, в то время как украинские силы будут иметь лишь небольшое их количество", - пишет Wall Street Journal. Немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО ранее утверждала, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье, цель - отрезать России наземное сообщение с Крымом. Газета Politico ранее сообщила, что США ожидают, что наступление Киева начнется к маю. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский ранее заявлял, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил в понедельник, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые "сковывают" украинские войска. Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина пока не может начать контрнаступление, так как в ее армии наблюдается серьезная нехватка вооружения. По его словам, Киев "в настоящее время ожидает поставок вооружения от партнеров". Ситуацию на востоке страны он назвал "неблагоприятной". Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230327/drony-1860887389.html

https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html

https://ria.ru/20230321/dron-1859483437.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230317/eskalatsiya-1858636416.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, россия, сергей лавров, денис пушилин, ян гагин, нато, bild, в мире