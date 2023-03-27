Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО с ударом с воздуха, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 27.03.2023 (обновлено: 16:35 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html
ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО с ударом с воздуха, пишут СМИ
ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО с ударом с воздуха, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО с ударом с воздуха, пишут СМИ
Украинская армия, несмотря на обучение военных и приток западной техники, не сможет начать наступление в стиле НАТО, которое предполагает массированную атаку с... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:19
2023-03-27T16:35
киев
украина
россия
сергей лавров
денис пушилин
ян гагин
нато
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинская армия, несмотря на обучение военных и приток западной техники, не сможет начать наступление в стиле НАТО, которое предполагает массированную атаку с воздуха, пишет газета Wall Street Journal. "Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО... Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет", - пишет издание. По словам американского подполковника в отставке Джона Нагла, у украинских войск если лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов, поэтому Киев вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке. Как отмечают эксперты в области стратегии, на которых ссылается издание, вместо этого Киев, вероятно, предпримет крупную атаку - или несколько небольших атак - с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию, большая часть которых пожертвована западными союзниками. После этого предполагается начало масштабного наступления сухопутными войсками, которое также будет отличаться от стандартов НАТО, добавляет издание. "Большая разница в том, что силы США или союзников возглавил бы авангард современных боевых танков, в то время как украинские силы будут иметь лишь небольшое их количество", - пишет Wall Street Journal. Немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО ранее утверждала, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье, цель - отрезать России наземное сообщение с Крымом. Газета Politico ранее сообщила, что США ожидают, что наступление Киева начнется к маю. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский ранее заявлял, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил в понедельник, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые "сковывают" украинские войска. Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина пока не может начать контрнаступление, так как в ее армии наблюдается серьезная нехватка вооружения. По его словам, Киев "в настоящее время ожидает поставок вооружения от партнеров". Ситуацию на востоке страны он назвал "неблагоприятной". Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230327/drony-1860887389.html
https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html
https://ria.ru/20230321/dron-1859483437.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230317/eskalatsiya-1858636416.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_459b216a87d2438ada93dcce81122b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, россия, сергей лавров, денис пушилин, ян гагин, нато, bild, в мире
Киев, Украина, Россия, Сергей Лавров, Денис Пушилин, Ян Гагин, НАТО, Bild, В мире
ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО с ударом с воздуха, пишут СМИ

WSJ: ВСУ не смогут начать наступление в стиле НАТО даже после передачи западной техники

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинская армия, несмотря на обучение военных и приток западной техники, не сможет начать наступление в стиле НАТО, которое предполагает массированную атаку с воздуха, пишет газета Wall Street Journal.
"Несмотря на обучение и приток техники НАТО, Украина не сможет начать атаку в стиле НАТО... Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолетов и крылатых ракет", - пишет издание.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В ВСУ заявили, что на Артемовском направлении закончились дроны, пишут СМИ
Вчера, 11:58
По словам американского подполковника в отставке Джона Нагла, у украинских войск если лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов, поэтому Киев вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке.
Как отмечают эксперты в области стратегии, на которых ссылается издание, вместо этого Киев, вероятно, предпримет крупную атаку - или несколько небольших атак - с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию, большая часть которых пожертвована западными союзниками. После этого предполагается начало масштабного наступления сухопутными войсками, которое также будет отличаться от стандартов НАТО, добавляет издание.
"Большая разница в том, что силы США или союзников возглавил бы авангард современных боевых танков, в то время как украинские силы будут иметь лишь небольшое их количество", - пишет Wall Street Journal.
Вид на Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе
22 марта, 21:41
Немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО ранее утверждала, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье, цель - отрезать России наземное сообщение с Крымом. Газета Politico ранее сообщила, что США ожидают, что наступление Киева начнется к маю. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский ранее заявлял, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил в понедельник, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые "сковывают" украинские войска.
Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина пока не может начать контрнаступление, так как в ее армии наблюдается серьезная нехватка вооружения. По его словам, Киев "в настоящее время ожидает поставок вооружения от партнеров". Ситуацию на востоке страны он назвал "неблагоприятной".
Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик.
Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Украинский дрон не повредил нефтестанцию "Новозыбков" в Брянской области
21 марта, 14:45
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Британцы обвинили США в "безумной эскалации" после инцидента с дроном
17 марта, 16:12
 
КиевУкраинаРоссияСергей ЛавровДенис ПушилинЯн ГагинНАТОBildВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала