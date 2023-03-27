https://ria.ru/20230327/voron-1860897030.html

Из шоу "Маска" выбыл один из самых таинственных участников

Из шоу "Маска" выбыл один из самых таинственных участников - РИА Новости, 27.03.2023

Из шоу "Маска" выбыл один из самых таинственных участников

В седьмом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ раскрыли личность одного из самых таинственных участников, который выступал в костюме Ворона. Им оказался РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:52

2023-03-27T13:52

2023-03-27T13:52

шоубиз

шоу "маска"

нтв (телеканал)

алексей воробьев

филипп киркоров

регина тодоренко

валерия (алла перфилова)

тимур родригез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860895301_50:0:3691:2048_1920x0_80_0_0_150dfd0f0958fe42b4e2fca2b3306516.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В седьмом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ раскрыли личность одного из самых таинственных участников, который выступал в костюме Ворона. Им оказался исполнитель хита "Венера-Юпитер" певец Ваня Дмитриенко. Судьям пришлось выбирать между Вороном, которого номинировали во второй раз, и Хомяком. Мнения, как обычно, разделились. Алексей Воробьев и Филипп Киркоров проголосовали против Хомяка, а по поводу Ворона сказали, что, на их взгляд, за костюмом скрывается рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Регина Тодоренко и Валерия проголосовали против Ворона. Они сразу поняли, что за маской скрывается Дмитриенко. Решающее слово осталось за Тимуром Родригезом. Он решил, что должен остаться тот, кто попал в номинацию впервые (это был Хомяк). Таким образом, проект покинул участник под маской Ворона.После разоблачения 17-летний Дмитриенко поделился впечатлениями от проекта. Он признался, что ему было сложно менять тембр голоса из-за того, что он еще не до конца "сломался". Первый выпуск четвертого сезона "Маски" вышел в феврале. Кресла членов жюри заняли Тимур Родригез, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев. Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров.Ранее из шоу выбыли певец Вадим Казаченко (Дикобраз), продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), исполнительницы Жасмин (Пиковая дама) и Виктория Дайнеко (Феникс). В проекте остались маски Горностая, Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя, Скорпиона, Скунса и Хомяка.

https://ria.ru/20230313/maska-1857518214.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу "маска", нтв (телеканал), алексей воробьев, филипп киркоров, регина тодоренко, валерия (алла перфилова), тимур родригез, тимати (тимур юнусов), звезды, знаменитости