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Из шоу "Маска" выбыл один из самых таинственных участников - РИА Новости, 27.03.2023
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Шоубиз
 
13:52 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/voron-1860897030.html
Из шоу "Маска" выбыл один из самых таинственных участников
Из шоу "Маска" выбыл один из самых таинственных участников - РИА Новости, 27.03.2023
Из шоу "Маска" выбыл один из самых таинственных участников
В седьмом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ раскрыли личность одного из самых таинственных участников, который выступал в костюме Ворона. Им оказался РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:52
2023-03-27T13:52
шоубиз
шоу "маска"
нтв (телеканал)
алексей воробьев
филипп киркоров
регина тодоренко
валерия (алла перфилова)
тимур родригез
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В седьмом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ раскрыли личность одного из самых таинственных участников, который выступал в костюме Ворона. Им оказался исполнитель хита "Венера-Юпитер" певец Ваня Дмитриенко. Судьям пришлось выбирать между Вороном, которого номинировали во второй раз, и Хомяком. Мнения, как обычно, разделились. Алексей Воробьев и Филипп Киркоров проголосовали против Хомяка, а по поводу Ворона сказали, что, на их взгляд, за костюмом скрывается рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Регина Тодоренко и Валерия проголосовали против Ворона. Они сразу поняли, что за маской скрывается Дмитриенко. Решающее слово осталось за Тимуром Родригезом. Он решил, что должен остаться тот, кто попал в номинацию впервые (это был Хомяк). Таким образом, проект покинул участник под маской Ворона.После разоблачения 17-летний Дмитриенко поделился впечатлениями от проекта. Он признался, что ему было сложно менять тембр голоса из-за того, что он еще не до конца "сломался". Первый выпуск четвертого сезона "Маски" вышел в феврале. Кресла членов жюри заняли Тимур Родригез, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев. Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров.Ранее из шоу выбыли певец Вадим Казаченко (Дикобраз), продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), исполнительницы Жасмин (Пиковая дама) и Виктория Дайнеко (Феникс). В проекте остались маски Горностая, Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя, Скорпиона, Скунса и Хомяка.
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шоу "маска", нтв (телеканал), алексей воробьев, филипп киркоров, регина тодоренко, валерия (алла перфилова), тимур родригез, тимати (тимур юнусов), звезды, знаменитости
Шоубиз, Шоу "Маска", НТВ (телеканал), Алексей Воробьев, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия (Алла Перфилова), Тимур Родригез, Тимати (Тимур Юнусов), звезды, Знаменитости
Из шоу "Маска" выбыл один из самых таинственных участников

Из шоу "Маска" на НТВ выбыл один из самых таинственных участников Ворон

© НТВКадр из шоу "Маска"
Кадр из шоу Маска
© НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В седьмом выпуске четвертого сезона шоу "Маска" на НТВ раскрыли личность одного из самых таинственных участников, который выступал в костюме Ворона. Им оказался исполнитель хита "Венера-Юпитер" певец Ваня Дмитриенко.
Судьям пришлось выбирать между Вороном, которого номинировали во второй раз, и Хомяком. Мнения, как обычно, разделились.
Алексей Воробьев и Филипп Киркоров проголосовали против Хомяка, а по поводу Ворона сказали, что, на их взгляд, за костюмом скрывается рэпер Тимати (Тимур Юнусов).
«

"Я никогда не думал, что он может прийти сюда. Но жизнь заставила. Это Тимати. Вот он и настал закон бумеранга. Мы стали заклятыми друзьями. Но его маска подарит еще эмоции в этом шоу", – высказался Киркоров.

Регина Тодоренко и Валерия проголосовали против Ворона. Они сразу поняли, что за маской скрывается Дмитриенко. Решающее слово осталось за Тимуром Родригезом. Он решил, что должен остаться тот, кто попал в номинацию впервые (это был Хомяк).
«
"Будет несправедливо, чтобы человек, попавший в номинацию в первый раз, выбыл", – сказал шоумен.
Таким образом, проект покинул участник под маской Ворона.
После разоблачения 17-летний Дмитриенко поделился впечатлениями от проекта. Он признался, что ему было сложно менять тембр голоса из-за того, что он еще не до конца "сломался".
«
"Тяжело было держаться. Все затекает – руки и ноги. Рад, что все случилось. Это был тяжелый путь. У меня высокий тембр, заканчиваются крайние этапы мутации. Было сложно петь низко", – пожаловался исполнитель хита "Венера-Юпитер".
Первый выпуск четвертого сезона "Маски" вышел в феврале. Кресла членов жюри заняли Тимур Родригез, Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев. Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров.
Ранее из шоу выбыли певец Вадим Казаченко (Дикобраз), продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), исполнительницы Жасмин (Пиковая дама) и Виктория Дайнеко (Феникс). В проекте остались маски Горностая, Гусеницы, Мамонтенка, Мандрила, Пуделя, Скорпиона, Скунса и Хомяка.
Певица Валерия и певец Филипп Киркоров во время съемок программы Маска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Участник Скунс довел до слез Киркорова и Валерию на шоу "Маска"
13 марта, 14:25
 
ШоубизШоу "Маска"НТВ (телеканал)Алексей ВоробьевФилипп КиркоровРегина ТодоренкоВалерия (Алла Перфилова)Тимур РодригезТимати (Тимур Юнусов)звездыЗнаменитости
 
 
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