https://ria.ru/20230327/ukraina-1861070598.html

Признание Зеленского о положении ВСУ шокировало пользователей Сети

Признание Зеленского о положении ВСУ шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 27.03.2023

Признание Зеленского о положении ВСУ шокировало пользователей Сети

Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке вооружения для ВСУ вызвали бурную дискуссию среди пользователей Twitter. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:10

2023-03-27T21:10

2023-03-27T22:50

в мире

украина

владимир зеленский

сша

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

урсула фон дер ляйен

джо байден

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке вооружения для ВСУ вызвали бурную дискуссию среди пользователей Twitter.В минувшую субботу в японской газете "Иомиури" вышло интервью с Зеленским, в котором он признал, что украинская армия пока не может начать контрнаступление по этой причине. Ситуацию на восточном фронте он назвал "неблагоприятной".Немецкий предприниматель, известный в Twitter под ником Ким Дотком, первым обратил внимание на слова Зеленского."А Запад уже смирился с тем фактом, что Украина проиграла, и какой из этого выход? <…> CNN, что случилось с великим наступлением и возвращением Крыма? Урсула фон дер Ляйен, что насчет вашей непоколебимой поддержки Украины? Почему вы позволили им остаться без патронов?" — обратился он к мировому сообществу.В комментариях люди задались вопросом, на что Киев потратил все выделенные Западом средства."Разве 200 миллиардов недостаточно для боеприпасов?" — удивился Тейлор Стив."Видимо, все деньги выведены на частные счета в иностранные банки, а оружие продано на черном рынке", — предположил один из пользователей."Раз так, то ждем скорого поражения Украины и позора Джо Байдена", — добавил другой."В 2022 году Украину изображали в одном ряду с США, Великобританией, Францией. Но вскоре она будет рядом с Ираком, Афганистаном, Ливией и Вьетнамом", — заключила Сьюзи.Как отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно, Генштаб в ответ готовит свои решения. В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что численность ВСУ в республике пока не позволяет им начать контратаку.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html

https://ria.ru/20230327/arestovich-1861070004.html

https://ria.ru/20230327/vsu-1861031918.html

https://ria.ru/20230327/shokolad-1861059570.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, джо байден, киев