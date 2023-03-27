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Признание Зеленского о положении ВСУ шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 27.03.2023 (обновлено: 22:50 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861070598.html
Признание Зеленского о положении ВСУ шокировало пользователей Сети
Признание Зеленского о положении ВСУ шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 27.03.2023
Признание Зеленского о положении ВСУ шокировало пользователей Сети
Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке вооружения для ВСУ вызвали бурную дискуссию среди пользователей Twitter. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:10
2023-03-27T22:50
в мире
украина
владимир зеленский
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
урсула фон дер ляйен
джо байден
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке вооружения для ВСУ вызвали бурную дискуссию среди пользователей Twitter.В минувшую субботу в японской газете "Иомиури" вышло интервью с Зеленским, в котором он признал, что украинская армия пока не может начать контрнаступление по этой причине. Ситуацию на восточном фронте он назвал "неблагоприятной".Немецкий предприниматель, известный в Twitter под ником Ким Дотком, первым обратил внимание на слова Зеленского."А Запад уже смирился с тем фактом, что Украина проиграла, и какой из этого выход? &lt;…&gt; CNN, что случилось с великим наступлением и возвращением Крыма? Урсула фон дер Ляйен, что насчет вашей непоколебимой поддержки Украины? Почему вы позволили им остаться без патронов?" — обратился он к мировому сообществу.В комментариях люди задались вопросом, на что Киев потратил все выделенные Западом средства."Разве 200 миллиардов недостаточно для боеприпасов?" — удивился Тейлор Стив."Видимо, все деньги выведены на частные счета в иностранные банки, а оружие продано на черном рынке", — предположил один из пользователей."Раз так, то ждем скорого поражения Украины и позора Джо Байдена", — добавил другой."В 2022 году Украину изображали в одном ряду с США, Великобританией, Францией. Но вскоре она будет рядом с Ираком, Афганистаном, Ливией и Вьетнамом", — заключила Сьюзи.Как отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно, Генштаб в ответ готовит свои решения. В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что численность ВСУ в республике пока не позволяет им начать контратаку.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, джо байден, киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Киев
Признание Зеленского о положении ВСУ шокировало пользователей Сети

Слова Зеленского о серьезной нехватке вооружения для ВСУ шокировали пользователей Twitter

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Слова президента Украины Владимира Зеленского о серьезной нехватке вооружения для ВСУ вызвали бурную дискуссию среди пользователей Twitter.
В минувшую субботу в японской газете "Иомиури" вышло интервью с Зеленским, в котором он признал, что украинская армия пока не может начать контрнаступление по этой причине. Ситуацию на восточном фронте он назвал "неблагоприятной".
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Немецкий предприниматель, известный в Twitter под ником Ким Дотком, первым обратил внимание на слова Зеленского.
"А Запад уже смирился с тем фактом, что Украина проиграла, и какой из этого выход? <…> CNN, что случилось с великим наступлением и возвращением Крыма? Урсула фон дер Ляйен, что насчет вашей непоколебимой поддержки Украины? Почему вы позволили им остаться без патронов?" — обратился он к мировому сообществу.
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В комментариях люди задались вопросом, на что Киев потратил все выделенные Западом средства.
«

"Если у них закончились боеприпасы, на что были потрачены те миллиарды долларов, которые послали им США и другие страны? Где все эти деньги?" — спросила Эми Джонс.

"Разве 200 миллиардов недостаточно для боеприпасов?" — удивился Тейлор Стив.
"Видимо, все деньги выведены на частные счета в иностранные банки, а оружие продано на черном рынке", — предположил один из пользователей.
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"Раз так, то ждем скорого поражения Украины и позора Джо Байдена", — добавил другой.
"В 2022 году Украину изображали в одном ряду с США, Великобританией, Францией. Но вскоре она будет рядом с Ираком, Афганистаном, Ливией и Вьетнамом", — заключила Сьюзи.
Как отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно, Генштаб в ответ готовит свои решения. В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркивал, что численность ВСУ в республике пока не позволяет им начать контратаку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАВооруженные силы УкраиныУрсула фон дер ЛяйенДжо БайденКиев
 
 
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