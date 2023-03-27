https://ria.ru/20230327/tseli-1861001488.html

Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО

Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО

Долгосрочная цель США и НАТО заключается в том, чтобы установить военное доминирование над Евразией с ее восточного фланга, заявил в интервью секретарь Совета... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:50

2023-03-27T16:50

2023-03-27T16:50

сша

евразия

николай патрушев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Долгосрочная цель США и НАТО заключается в том, чтобы установить военное доминирование над Евразией с ее восточного фланга, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Перевооружение австралийского флота в рамках нового альянса AUKUS, в том числе с поставкой атомных подводных лодок, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи имеют долгосрочную цель – установление доминирования США и НАТО над Евразией с ее восточного фланга", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20230327/raspad-1860996373.html

сша

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сша, евразия, николай патрушев, aukus, нато, в мире