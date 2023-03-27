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Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО
Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО
Долгосрочная цель США и НАТО заключается в том, чтобы установить военное доминирование над Евразией с ее восточного фланга, заявил в интервью секретарь Совета... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:50
2023-03-27T16:50
2023-03-27T16:50
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Долгосрочная цель США и НАТО заключается в том, чтобы установить военное доминирование над Евразией с ее восточного фланга, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Перевооружение австралийского флота в рамках нового альянса AUKUS, в том числе с поставкой атомных подводных лодок, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи имеют долгосрочную цель – установление доминирования США и НАТО над Евразией с ее восточного фланга", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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сша, евразия, николай патрушев, aukus, нато, в мире
США, Евразия, Николай Патрушев, AUKUS, НАТО, В мире
Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО
Патрушев: США и НАТО стремятся установить военное доминирование над Евразией