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Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО - РИА Новости, 27.03.2023
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16:50 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/tseli-1861001488.html
Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО
Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО
Долгосрочная цель США и НАТО заключается в том, чтобы установить военное доминирование над Евразией с ее восточного фланга, заявил в интервью секретарь Совета... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:50
2023-03-27T16:50
сша
евразия
николай патрушев
aukus
нато
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Долгосрочная цель США и НАТО заключается в том, чтобы установить военное доминирование над Евразией с ее восточного фланга, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Перевооружение австралийского флота в рамках нового альянса AUKUS, в том числе с поставкой атомных подводных лодок, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи имеют долгосрочную цель – установление доминирования США и НАТО над Евразией с ее восточного фланга", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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сша, евразия, николай патрушев, aukus, нато, в мире
США, Евразия, Николай Патрушев, AUKUS, НАТО, В мире
Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО

Патрушев: США и НАТО стремятся установить военное доминирование над Евразией

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Долгосрочная цель США и НАТО заключается в том, чтобы установить военное доминирование над Евразией с ее восточного фланга, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Перевооружение австралийского флота в рамках нового альянса AUKUS, в том числе с поставкой атомных подводных лодок, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи имеют долгосрочную цель – установление доминирования США и НАТО над Евразией с ее восточного фланга", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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СШАЕвразияНиколай ПатрушевAUKUSНАТОВ мире
 
 
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