"Проукраинские активисты" атаковали американские базы в Сирии

27.03.2023

Американские СМИ с нескрываемым удивлением комментируют "неожиданную эскалацию ситуации в Сирии", как они называют серию ударов по американским военным базам, незаконно находящимся на территории этой страны. Вроде бы чему тут удивляться? Как сообщили на днях американские генералы на слушаниях в военном комитете палаты представителей, за последние два года "поддерживаемые Ираном силы" атаковали эти базы около 80 раз. То есть, по идее, подобные налеты должны бы уже стать обычными для различного рода комментаторов.Но военные не скрывают своего удивления в связи с характером новых атак, которые в минувший четверг привели к гибели одного американца (власти постоянно называют убитого "контрактником", не расшифровывая род его занятий) и ранению разной тяжести шести военнослужащих США. По данным The New York Times, ссылающейся на двух официальных лиц, в момент атаки системы ПВО на базе оказались "не полностью функциональными", что бы это ни значило.Ливанская же газета Al Akhbar указывает на полное смятение в рядах американских военных в связи с тем, каким образом дрон-камикадзе обошел высокотехнологичную систему обороны. Издание называет атаки "началом сопротивления против оккупантов" и даже связывает это (разумеется, без подтверждения своих предположений) с разведывательной деятельностью российской авиации. Буквально накануне представители Центрального командования США заявили, что наши самолеты в течение марта 25 раз "нарушали воздушное пространство американской военной базы" в Сирии.Согласитесь, забавно слышать подобное из уст представителей Пентагона после их эскапад в адрес России в связи с падением в Черное море их БПЛА. Помнится, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби называл введенные Россией ограничения на полеты возле наших границ "незаконными". Но как видите, американцы считают себя вправе устанавливать куда более серьезные ограничения на полеты в зоне их абсолютно незаконной оккупации суверенного государства Сирия — и не видят в этом ничего странного!И дело тут не только в пресловутых двойных стандартах, исповедуемых Вашингтоном, — к этому все давно уже привыкли. Дело в том, что американцы, судя по их удивлению атаками в Сирии, еще не осознали, какой ящик Пандоры они открыли своими действиями на Украине и терактами против "Северных потоков". Они еще не поняли, что собственными авантюрами сделали гораздо более уязвимыми своих военных и загадочных "контрактников" (которые, по всей видимости, занимаются элементарным грабежом сирийской нефти).Теперь же любой может развести руками и, стараясь сделать лицо серьезным, заявить: "Некие проукраинские активисты на верблюдах добрались до американской базы в Сирии и атаковали ее самодельными коктейлями Молотова". После смехотворной версии о взрывах "Северных потоков", над которой откровенно потешаются и в самих США, отныне можно объяснять в таком же духе любую диверсию в любой точке мира.Ну, а не подтвержденные никем намеки на то, что якобы на американские цели в Сирии наводили российские летчики, выглядят совсем уж несерьезными на фоне откровений, которые опубликовала на днях британская The Times в своем репортаже о некой украинской диверсионной группе, совершающей теракты против российских военных в Запорожской области. Без зазрения совести эти террористы признались репортеру в совершении военного преступления — в том, что сознательно устраивают засаду на эвакуационные команды медиков. Причем используют для выбора своих терактов спутник ЦРУ и специальную программу американской разведслужбы. Ни британская газета, ни ЦРУ ничего зазорного в этом не видят.Неудивительно, что американские "солдаты удачи" открыто, ничего не стесняясь, заявляют, что, находясь на Украине, они не считают себя связанными "международными правилами ведения войны". Они прекрасно понимают, что в "мире, основанном на правилах", а не на праве, никакой потешный орган вроде Международного уголовного суда не привлечет к ответственности американского военного.Но по мере того как сами американцы переступают новые и новые "красные линии", расширяя границы установленных ими же негласных "правил", они начинают сталкиваться с аналогичными ответами. А потом удивляются новым характером атак в Сирии — ведь это атаки против тех самых "правил", которые действуют в одних частях света и не работают в других.Пока что американцы ответили бомбежками неких объектов в Сирии, заявив, что уничтожили до 19 "проиранских боевиков". Хотя местные источники сообщают, что самолеты США разбомбили сугубо гражданские объекты, включая продовольственные склады, убив семь мирных граждан. По ремарке же самого президента США Джо Байдена о том, что он "не ищет конфликта с Ираном", видно, что в Белом доме всерьез встревожены ситуацией со своими военными в Сирии. Видимо, понимают, что это только начало череды "неожиданных эскалаций". Ведь от этих "проукраинских активистов", совершающих диверсии то там, то сям, можно ожидать чего угодно и где угодно.

