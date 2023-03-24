При американских ударах по Дейр-эз-Зору погибли семь человек
Unews: семь человек погибли и семь ранены при американских ударах по Дейр-эз-Зору в Сирии
© AP Photo / Felipe DanaСиутация в провинции Дейр-эз-Зор
© AP Photo / Felipe Dana
Сиутация в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото
КАИР, 24 мар - РИА Новости. Семь человек погибли, столько же пострадали в результате американских ударов по Дейр-эз-Зору на востоке Сирии в ночь с четверга на пятницу, передает ливанское агентство Unews со ссылкой на источник среди иранских советников.
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"Вчера ночью американские оккупанты из оккупированного района в Ат-Танфе совершили агрессию против гражданских объектов в районе Дейр-эз-Зора. Цели, на которые было совершено нападение, представляли собой продовольственные склады и центры услуг. В результате семь человек погибли и семь пострадали", - заявил источник.
Ранее агентство Sputnik Arabic передавало, что пять человек пострадали в результате ракетного удара по городу Дейр-эз-Зор.
Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.