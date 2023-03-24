https://ria.ru/20230324/pogibshie-1860533753.html

При американских ударах по Дейр-эз-Зору погибли семь человек

При американских ударах по Дейр-эз-Зору погибли семь человек - РИА Новости, 25.03.2023

При американских ударах по Дейр-эз-Зору погибли семь человек

Семь человек погибли, столько же пострадали в результате американских ударов по Дейр-эз-Зору на востоке Сирии в ночь с четверга на пятницу, передает ливанское... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-24T23:54

2023-03-24T23:54

2023-03-25T00:00

война в сирии

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дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

сша

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КАИР, 24 мар - РИА Новости. Семь человек погибли, столько же пострадали в результате американских ударов по Дейр-эз-Зору на востоке Сирии в ночь с четверга на пятницу, передает ливанское агентство Unews со ссылкой на источник среди иранских советников.Ранее агентство Sputnik Arabic передавало, что пять человек пострадали в результате ракетного удара по городу Дейр-эз-Зор.Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, в результате которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным минобороны США, беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230324/ssha-1860420668.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша