СМИ: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре был ранен американский военный
Al Jazeera: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре в Сирии был ранен американский военный
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По меньшей мере один американский военный пострадал в результате обстрела в пятницу базы США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.
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"По меньшей мере один из наших военнослужащих получил ранения в результате ракетных ударов по нашей базе в Дейр-эз-Зоре", - приводит телеканал слова чиновника США.
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал, что в пятницу вечером американские базы на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу. Согласно источникам телеканала, по "Конико" было выпущено восемь ракет, они упали на базе и около нее.
Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.