Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре был ранен американский военный - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
01:03 25.03.2023 (обновлено: 05:29 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/ssha-1860538814.html
СМИ: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре был ранен американский военный
СМИ: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре был ранен американский военный - РИА Новости, 25.03.2023
СМИ: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре был ранен американский военный
По меньшей мере один американский военный пострадал в результате обстрела в пятницу базы США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Al... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T01:03
2023-03-25T05:29
в мире
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
война в сирии
министерство обороны сша
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602530562_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3fecbe661f10f35813a056e304cd634a.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По меньшей мере один американский военный пострадал в результате обстрела в пятницу базы США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал, что в пятницу вечером американские базы на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу. Согласно источникам телеканала, по "Конико" было выпущено восемь ракет, они упали на базе и около нее.Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230325/ssha-1860533932.html
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602530562_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c17673428ce8f51b32f9c0bf2fb9d210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, сирия
В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Война в Сирии, Министерство обороны США, Сирия
СМИ: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре был ранен американский военный

Al Jazeera: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре в Сирии был ранен американский военный

© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По меньшей мере один американский военный пострадал в результате обстрела в пятницу базы США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.
«
"По меньшей мере один из наших военнослужащих получил ранения в результате ракетных ударов по нашей базе в Дейр-эз-Зоре", - приводит телеканал слова чиновника США.
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал, что в пятницу вечером американские базы на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу. Согласно источникам телеканала, по "Конико" было выпущено восемь ракет, они упали на базе и около нее.
Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Байден заявил, что США не ищут конфликта с Ираном
00:01
 
Война в СирииВ миреСШАДейр-эз-Зор (мухафаза)Министерство обороны СШАСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала