https://ria.ru/20230325/ssha-1860538814.html

СМИ: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре был ранен американский военный

СМИ: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре был ранен американский военный - РИА Новости, 25.03.2023

СМИ: при ударе по базе США в Дейр-эз-Зоре был ранен американский военный

По меньшей мере один американский военный пострадал в результате обстрела в пятницу базы США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Al... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T01:03

2023-03-25T01:03

2023-03-25T05:29

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По меньшей мере один американский военный пострадал в результате обстрела в пятницу базы США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал, что в пятницу вечером американские базы на месторождениях "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу. Согласно источникам телеканала, по "Конико" было выпущено восемь ракет, они упали на базе и около нее.Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230325/ssha-1860533932.html

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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, сирия