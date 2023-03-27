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"Нескончаемая шутка". Во Франции высмеяли новые антироссийские санкции

"Нескончаемая шутка". Во Франции высмеяли новые антироссийские санкции - РИА Новости, 27.03.2023

"Нескончаемая шутка". Во Франции высмеяли новые антироссийские санкции

Регулярное введение новых пакетов антироссийских санкций говорит о том, что предыдущие рестрикции не работают, написал в Twitter лидер французской партии... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T03:15

2023-03-27T03:15

2023-03-27T10:32

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Регулярное введение новых пакетов антироссийских санкций говорит о том, что предыдущие рестрикции не работают, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС ввел в действие уже десять пакетов рестрикций, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из нее — практически на 60 процентов.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам президента, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

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цены на нефть, украина, москва, россия, владимир путин, евросоюз, twitter, санкции в отношении россии