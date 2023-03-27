https://ria.ru/20230327/shutka-1860806536.html
"Нескончаемая шутка". Во Франции высмеяли новые антироссийские санкции
"Нескончаемая шутка". Во Франции высмеяли новые антироссийские санкции - РИА Новости, 27.03.2023
"Нескончаемая шутка". Во Франции высмеяли новые антироссийские санкции
Регулярное введение новых пакетов антироссийских санкций говорит о том, что предыдущие рестрикции не работают, написал в Twitter лидер французской партии... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T03:15
2023-03-27T03:15
2023-03-27T10:32
цены на нефть
украина
москва
россия
владимир путин
евросоюз
twitter
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Регулярное введение новых пакетов антироссийских санкций говорит о том, что предыдущие рестрикции не работают, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС ввел в действие уже десять пакетов рестрикций, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из нее — практически на 60 процентов.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам президента, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230322/kurs-1859811166.html
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, украина, москва, россия, владимир путин, евросоюз, twitter, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Twitter, Санкции в отношении России
"Нескончаемая шутка". Во Франции высмеяли новые антироссийские санкции
Французский политик Асселино назвал антироссийские санкции нескончаемой шуткой