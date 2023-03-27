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ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/seversk-1860816975.html
ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении
ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 27.03.2023
ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении
Российские военные уничтожили колонну украинской техники и вооружения, двигающуюся в направлении подконтрольного Киеву Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T07:35
2023-03-27T07:35
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
киев
донбасс
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили колонну украинской техники и вооружения, двигающуюся в направлении подконтрольного Киеву Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С направления населенного пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска. Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом, количество уточняется", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт добавил, что, по предварительной информации, уничтожена батальонно-тактическая группа, которая направлялась на усиление позиций для сдерживания наступления ВС РФ.
https://ria.ru/20230327/uragan-1860810853.html
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безопасность, северск, киев, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Киев, Донбасс, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении

Марочко: ВС России уничтожили подкрепление киевских силовиков на Северском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили колонну украинской техники и вооружения, двигающуюся в направлении подконтрольного Киеву Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"С направления населенного пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска. Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом, количество уточняется", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Эксперт добавил, что, по предварительной информации, уничтожена батальонно-тактическая группа, которая направлялась на усиление позиций для сдерживания наступления ВС РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскКиевДонбассАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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