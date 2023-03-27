https://ria.ru/20230327/seversk-1860816975.html

ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении

ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 27.03.2023

ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении

Российские военные уничтожили колонну украинской техники и вооружения, двигающуюся в направлении подконтрольного Киеву Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T07:35

2023-03-27T07:35

2023-03-27T07:35

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

киев

донбасс

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили колонну украинской техники и вооружения, двигающуюся в направлении подконтрольного Киеву Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "С направления населенного пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска. Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом, количество уточняется", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт добавил, что, по предварительной информации, уничтожена батальонно-тактическая группа, которая направлялась на усиление позиций для сдерживания наступления ВС РФ.

https://ria.ru/20230327/uragan-1860810853.html

северск

киев

донбасс

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безопасность, северск, киев, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы рф