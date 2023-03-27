Активисты ополчились на команду "Властелина колец" из-за смерти лошади
Активисты PETA ополчились на команду сериала "Властелин колец" из-за смерти лошади
© Amazon Studios, 2022Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца Власти"
© Amazon Studios, 2022
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На съемках второго сезона сериала по книгам Джона Толкина "Властелин колец: Кольца власти" от сердечной недостаточности умерла лошадь, пишет Variety.
Инцидент произошел, когда ее тренировали перед репетицией.
На произошедшее уже отреагировала организация "Люди за этичное обращение с животными", также известная как PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Активисты призвали продюсеров шоу отказаться от съемок с настоящими лошадьми и взамен использовать компьютерную графику.
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"Если у создателей проекта не получается обойтись без эксплуатации животных для своего искусства, то им следует что-то придумать — никто не хочет смотреть телевизионный проект, чья тема — мучения", — заявила cтарший вице-президент PETA Лиза Ланге.
Это не первый подобный случай. На производстве приквела "Властелина колец" Питера Джексона "Хоббит: Нежданное путешествие" (2012) погибли три коня. А летом 2022 борцы за права животных осудили авторов сериала "Позолоченный век", где также умерла лошадь.
Премьера первого сезона шоу "Властелин Колец: Кольца власти" состоялась 2 сентября 2022 года. О старте съемок продолжения стало известно в начале октября 2022-ого.
Ранее сообщалось о том, что писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".