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Активисты ополчились на команду "Властелина колец" из-за смерти лошади - РИА Новости, 27.03.2023
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Культура
 
11:24 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/serial-1860851837.html
Активисты ополчились на команду "Властелина колец" из-за смерти лошади
Активисты ополчились на команду "Властелина колец" из-за смерти лошади - РИА Новости, 27.03.2023
Активисты ополчились на команду "Властелина колец" из-за смерти лошади
На съемках второго сезона сериала по книгам Джона Толкина "Властелин колец: Кольца власти" от сердечной недостаточности умерла лошадь, пишет Variety. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:24
2023-03-27T11:24
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кино и сериалы
джон толкин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На съемках второго сезона сериала по книгам Джона Толкина "Властелин колец: Кольца власти" от сердечной недостаточности умерла лошадь, пишет Variety. Инцидент произошел, когда ее тренировали перед репетицией. На произошедшее уже отреагировала организация "Люди за этичное обращение с животными", также известная как PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Активисты призвали продюсеров шоу отказаться от съемок с настоящими лошадьми и взамен использовать компьютерную графику. Это не первый подобный случай. На производстве приквела "Властелина колец" Питера Джексона "Хоббит: Нежданное путешествие" (2012) погибли три коня. А летом 2022 борцы за права животных осудили авторов сериала "Позолоченный век", где также умерла лошадь. Премьера первого сезона шоу "Властелин Колец: Кольца власти" состоялась 2 сентября 2022 года. О старте съемок продолжения стало известно в начале октября 2022-ого. Ранее сообщалось о том, что писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".
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новости культуры, кино и сериалы, джон толкин, происшествия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джон Толкин, Происшествия
Активисты ополчились на команду "Властелина колец" из-за смерти лошади

Активисты PETA ополчились на команду сериала "Властелин колец" из-за смерти лошади

© Amazon Studios, 2022Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца Власти"
Кадр из сериала Властелин колец: Кольца Власти
© Amazon Studios, 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На съемках второго сезона сериала по книгам Джона Толкина "Властелин колец: Кольца власти" от сердечной недостаточности умерла лошадь, пишет Variety.
Инцидент произошел, когда ее тренировали перед репетицией.
На произошедшее уже отреагировала организация "Люди за этичное обращение с животными", также известная как PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Активисты призвали продюсеров шоу отказаться от съемок с настоящими лошадьми и взамен использовать компьютерную графику.
«
"Если у создателей проекта не получается обойтись без эксплуатации животных для своего искусства, то им следует что-то придумать — никто не хочет смотреть телевизионный проект, чья тема — мучения", — заявила cтарший вице-президент PETA Лиза Ланге.
Это не первый подобный случай. На производстве приквела "Властелина колец" Питера Джексона "Хоббит: Нежданное путешествие" (2012) погибли три коня. А летом 2022 борцы за права животных осудили авторов сериала "Позолоченный век", где также умерла лошадь.
Премьера первого сезона шоу "Властелин Колец: Кольца власти" состоялась 2 сентября 2022 года. О старте съемок продолжения стало известно в начале октября 2022-ого.
Ранее сообщалось о том, что писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".
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