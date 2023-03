https://ria.ru/20230327/serial-1860851837.html

Активисты ополчились на команду "Властелина колец" из-за смерти лошади

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На съемках второго сезона сериала по книгам Джона Толкина "Властелин колец: Кольца власти" от сердечной недостаточности умерла лошадь, пишет Variety. Инцидент произошел, когда ее тренировали перед репетицией. На произошедшее уже отреагировала организация "Люди за этичное обращение с животными", также известная как PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Активисты призвали продюсеров шоу отказаться от съемок с настоящими лошадьми и взамен использовать компьютерную графику. Это не первый подобный случай. На производстве приквела "Властелина колец" Питера Джексона "Хоббит: Нежданное путешествие" (2012) погибли три коня. А летом 2022 борцы за права животных осудили авторов сериала "Позолоченный век", где также умерла лошадь. Премьера первого сезона шоу "Властелин Колец: Кольца власти" состоялась 2 сентября 2022 года. О старте съемок продолжения стало известно в начале октября 2022-ого. Ранее сообщалось о том, что писатель Джефф Уилсон обвинил Netflix в плагиате сюжета для сериала "Внешние отмели".

