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Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" - РИА Новости, 04.10.2022
Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:36
2022-10-04T16:36
2022-10-04T16:36
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", пишет The Hollywood Reporter. Съемки первой части шли в течение 18 месяцев в Новой Зеландии. Сейчас работы перенесли в Великобританию. Действие в шоу развивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. Например, в проекте рассказывается о создании колец власти.Премьера сериала прошла 2 сентября на Prime Video. Запланировано восемь эпизодов, седьмой выйдет на этой неделе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , джон толкин, новая зеландия, великобритания
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Джон Толкин, Новая Зеландия, Великобритания
Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" по Толкину