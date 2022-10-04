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Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" - РИА Новости, 04.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221004/serial-1821387106.html
Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" - РИА Новости, 04.10.2022
Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:36
2022-10-04T16:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
джон толкин
новая зеландия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", пишет The Hollywood Reporter. Съемки первой части шли в течение 18 месяцев в Новой Зеландии. Сейчас работы перенесли в Великобританию. Действие в шоу развивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. Например, в проекте рассказывается о создании колец власти.Премьера сериала прошла 2 сентября на Prime Video. Запланировано восемь эпизодов, седьмой выйдет на этой неделе.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , джон толкин, новая зеландия, великобритания
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Джон Толкин, Новая Зеландия, Великобритания
16:36 04.10.2022
 
Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" по Толкину

© Prime VideoКадр из трейлера сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Кадр из трейлера сериала Властелин колец: Кольца власти
© Prime Video
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", пишет The Hollywood Reporter.
Съемки первой части шли в течение 18 месяцев в Новой Зеландии. Сейчас работы перенесли в Великобританию.
Действие в шоу развивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. Например, в проекте рассказывается о создании колец власти.
Премьера сериала прошла 2 сентября на Prime Video. Запланировано восемь эпизодов, седьмой выйдет на этой неделе.
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8 сентября, 14:49Культура
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьДжон ТолкинНовая ЗеландияВеликобритания
 
 
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