https://ria.ru/20221004/serial-1821387106.html

Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" - РИА Новости, 04.10.2022

Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:36

2022-10-04T16:36

2022-10-04T16:36

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", пишет The Hollywood Reporter. Съемки первой части шли в течение 18 месяцев в Новой Зеландии. Сейчас работы перенесли в Великобританию. Действие в шоу развивается за тысячи лет до событий романов Джона Толкина "Властелин колец" и "Хоббит", во время Второй Эпохи Средиземья. Например, в проекте рассказывается о создании колец власти.Премьера сериала прошла 2 сентября на Prime Video. Запланировано восемь эпизодов, седьмой выйдет на этой неделе.

https://ria.ru/20220908/aktery-1815342421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , джон толкин, новая зеландия, великобритания