Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 27.03.2023 (обновлено: 09:05 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860819339.html
МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции
МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции - РИА Новости, 27.03.2023
МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции
Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, делая акцент на отходе от доллара и импортозамещении, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:03
2023-03-27T09:05
россия
экономика
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, делая акцент на отходе от доллара и импортозамещении, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Продолжается адаптация к внешним вызовам, интенсифицируются программы развития перспективных и конкурентных отраслей. Такая линия показала свою эффективность в плане поддержки экономики в сложные времена – это отмечают и признают и наши друзья, и оппоненты", - указал Биричевский.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20230327/rubl-1860481581.html
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_603:327:2898:2048_1920x0_80_0_0_f8f65234406976c1f70fa480e0772040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Специальная военная операция на Украине
МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции

Глава департамента МИД Биричевский: Россия реагирует на санкции выверенно и адекватно

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, делая акцент на отходе от доллара и импортозамещении, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«
"Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, руководствуясь принципами "не навреди себе" и "семь раз отмерь". При разработке ответных мер фокусируемся на защите своих граждан и отечественного бизнеса, поддержании устойчивости национальной экономики, ее финансовой системы. Акцент делается на отходе от доллара, импортозамещении, укреплении технологической самостоятельности", - сказал он в интервью агентству.
Герб Российской Федерации на монете - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В России запускают цифровой рубль: что это значит
08:00
"Продолжается адаптация к внешним вызовам, интенсифицируются программы развития перспективных и конкурентных отраслей. Такая линия показала свою эффективность в плане поддержки экономики в сложные времена – это отмечают и признают и наши друзья, и оппоненты", - указал Биричевский.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Раскрыт секрет непотопляемости российской экономики
23 марта, 17:54
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32
Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетовПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭкономикаСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала