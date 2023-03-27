МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции
Глава департамента МИД Биричевский: Россия реагирует на санкции выверенно и адекватно
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, делая акцент на отходе от доллара и импортозамещении, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
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"Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, руководствуясь принципами "не навреди себе" и "семь раз отмерь". При разработке ответных мер фокусируемся на защите своих граждан и отечественного бизнеса, поддержании устойчивости национальной экономики, ее финансовой системы. Акцент делается на отходе от доллара, импортозамещении, укреплении технологической самостоятельности", - сказал он в интервью агентству.
"Продолжается адаптация к внешним вызовам, интенсифицируются программы развития перспективных и конкурентных отраслей. Такая линия показала свою эффективность в плане поддержки экономики в сложные времена – это отмечают и признают и наши друзья, и оппоненты", - указал Биричевский.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.