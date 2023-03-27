https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860819339.html

МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции

МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции - РИА Новости, 27.03.2023

МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции

Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, делая акцент на отходе от доллара и импортозамещении, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:03

2023-03-27T08:03

2023-03-27T09:05

россия

экономика

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия реагирует на западные санкции выверенно и адекватно, делая акцент на отходе от доллара и импортозамещении, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Продолжается адаптация к внешним вызовам, интенсифицируются программы развития перспективных и конкурентных отраслей. Такая линия показала свою эффективность в плане поддержки экономики в сложные времена – это отмечают и признают и наши друзья, и оппоненты", - указал Биричевский.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20230327/rubl-1860481581.html

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции