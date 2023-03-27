https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860812043.html

Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, заявили в МИД

Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2023

Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, заявили в МИД

Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T06:06

2023-03-27T06:06

2023-03-27T09:05

россия

экономика

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дмитрий биричевский

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мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский."Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий", — отметил он.Тем не менее Москва старается избежать крайних мер, уточнил собеседник агентства."Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией", — подчеркнул дипломат.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС ввел в действие уже десять пакетов рестрикций, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. При этом, по данным Евросоюза, экспорт в Россию сократился почти наполовину по сравнению с 2021 годом, а импорт из нее — практически на 60 процентов.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам президента, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20230327/shutka-1860806536.html

https://ria.ru/20230327/trebovaniya-1860805830.html

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россия, экономика, украина, москва, дмитрий биричевский, дмитрий песков, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия