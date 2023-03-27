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В России появятся в продаже иранские автомобили - РИА Новости, 27.03.2023
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17:33 27.03.2023 (обновлено: 17:46 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/saipa-1861019098.html
В России появятся в продаже иранские автомобили
В России появятся в продаже иранские автомобили - РИА Новости, 27.03.2023
В России появятся в продаже иранские автомобили
Продажи иранских автомобилей Saipa в РФ планируется начать с 1 июня, к этому месяцу в страну планируется по параллельному импорту завезти первую партию - в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:33
2023-03-27T17:46
экономика
россия
авто
saipa
иран
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Продажи иранских автомобилей Saipa в РФ планируется начать с 1 июня, к этому месяцу в страну планируется по параллельному импорту завезти первую партию - в общей сложности 1000 моделей Quik, Saina и Shahin, сообщил журналистам гендиректор "Бест Моторс" Александр Степанов. "Мы планировали начать продажи с 1 июня… Первую партию, по нашему плану - открою секрет - мы хотим привезти 1000 автомобилей до июня месяца", - сказал он, отвечая на вопрос о старте продаж иранских машин в стране. Первая партия автомобилей будет поставлена по параллельному импорту, одновременно с этим их будут сертифицировать в РФ - то есть оформлять ОТТС. "Они также будут подлежать гарантийному обслуживанию", - подчеркнул гендиректор компании. По словам Степанова, "Бест Моторс" заключил контракт с Saipa на три года. Согласно бизнес-плану на 2023 год в стране планируется продать порядка 10 тысяч автомобилей бренда. Топ-менеджер также подчеркнул, что Saipa рассматривает возможность локализации производства автомобилей в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230321/moskvich-1859446029.html
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экономика, россия, авто, saipa, иран, в мире
Экономика, Россия, Авто, Saipa, Иран, В мире
В России появятся в продаже иранские автомобили

Глава "Бест Моторс" Степанов: продажи иранских автомобилей Saipa начнутся в России с июня

© AFP 2023 / ALIREZA SOTAKBARОфис продаж иранского автопроизводителя SAIPA group в Тегеране
Офис продаж иранского автопроизводителя SAIPA group в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / ALIREZA SOTAKBAR
Офис продаж иранского автопроизводителя SAIPA group в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Продажи иранских автомобилей Saipa в РФ планируется начать с 1 июня, к этому месяцу в страну планируется по параллельному импорту завезти первую партию - в общей сложности 1000 моделей Quik, Saina и Shahin, сообщил журналистам гендиректор "Бест Моторс" Александр Степанов.
"Мы планировали начать продажи с 1 июня… Первую партию, по нашему плану - открою секрет - мы хотим привезти 1000 автомобилей до июня месяца", - сказал он, отвечая на вопрос о старте продаж иранских машин в стране.
«
"Мы планируем от 1 миллиона рублей до 1,7 миллиона рублей. Это от самой дешевой до самой дорогой модели", - добавил Степанов, комментируя цены.
Первая партия автомобилей будет поставлена по параллельному импорту, одновременно с этим их будут сертифицировать в РФ - то есть оформлять ОТТС. "Они также будут подлежать гарантийному обслуживанию", - подчеркнул гендиректор компании. По словам Степанова, "Бест Моторс" заключил контракт с Saipa на три года. Согласно бизнес-плану на 2023 год в стране планируется продать порядка 10 тысяч автомобилей бренда.
Топ-менеджер также подчеркнул, что Saipa рассматривает возможность локализации производства автомобилей в Санкт-Петербурге.
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