https://ria.ru/20230327/saipa-1861019098.html

В России появятся в продаже иранские автомобили

В России появятся в продаже иранские автомобили - РИА Новости, 27.03.2023

В России появятся в продаже иранские автомобили

Продажи иранских автомобилей Saipa в РФ планируется начать с 1 июня, к этому месяцу в страну планируется по параллельному импорту завезти первую партию - в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:33

2023-03-27T17:33

2023-03-27T17:46

экономика

россия

авто

saipa

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861029821_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_ba3afa826f981b7015a3f48f6cd70ad5.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Продажи иранских автомобилей Saipa в РФ планируется начать с 1 июня, к этому месяцу в страну планируется по параллельному импорту завезти первую партию - в общей сложности 1000 моделей Quik, Saina и Shahin, сообщил журналистам гендиректор "Бест Моторс" Александр Степанов. "Мы планировали начать продажи с 1 июня… Первую партию, по нашему плану - открою секрет - мы хотим привезти 1000 автомобилей до июня месяца", - сказал он, отвечая на вопрос о старте продаж иранских машин в стране. Первая партия автомобилей будет поставлена по параллельному импорту, одновременно с этим их будут сертифицировать в РФ - то есть оформлять ОТТС. "Они также будут подлежать гарантийному обслуживанию", - подчеркнул гендиректор компании. По словам Степанова, "Бест Моторс" заключил контракт с Saipa на три года. Согласно бизнес-плану на 2023 год в стране планируется продать порядка 10 тысяч автомобилей бренда. Топ-менеджер также подчеркнул, что Saipa рассматривает возможность локализации производства автомобилей в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230321/moskvich-1859446029.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, авто, saipa, иран, в мире