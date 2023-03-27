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В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит" - РИА Новости, 27.03.2023
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10:04 27.03.2023 (обновлено: 11:11 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/restoran-1860842127.html
В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит"
В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит" - РИА Новости, 27.03.2023
В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит"
Плавучий ресторан "Серебряный кит", стоящий около набережной в районе проспекта Обуховской обороны, начал тонуть, проводится проверка, сообщила в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:04
2023-03-27T11:11
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
нева (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Плавучий ресторан "Серебряный кит", стоящий около набережной в районе проспекта Обуховской обороны, начал тонуть, проводится проверка, сообщила в Telegram-канале Северо-Западная транспортная прокуратура. Из видео, распространенного транспортной прокуратурой, следует, что ресторан-дебаркадер сейчас находится на берегу, где проводятся противоаварийные работы. В ведомстве уточнили, что предположительно подтопление произошло из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки. Ресторан является недействующим, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.Ранее местные СМИ сообщали, что владелец плавучего ресторана выставил его на продажу за 35 миллионов рублей летом 2022 года.
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санкт-петербург
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Тонущий плавучий ресторан "Серебряный кит" в Петербурге
Тонущий плавучий ресторан "Серебряный кит" в Петербурге
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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, нева (река)
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура, Нева (река)
В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит"

Прокуратура проверяет, почему начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит" в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Плавучий ресторан "Серебряный кит", стоящий около набережной в районе проспекта Обуховской обороны, начал тонуть, проводится проверка, сообщила в Telegram-канале Северо-Западная транспортная прокуратура.
«
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту происшествия с плавучим объектом "Серебряный кит" на реке Неве в Санкт-Петербурге", - сообщает ведомство.
Из видео, распространенного транспортной прокуратурой, следует, что ресторан-дебаркадер сейчас находится на берегу, где проводятся противоаварийные работы.
В ведомстве уточнили, что предположительно подтопление произошло из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки. Ресторан является недействующим, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.
Ранее местные СМИ сообщали, что владелец плавучего ресторана выставил его на продажу за 35 миллионов рублей летом 2022 года.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратураНева (река)
 
 
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