https://ria.ru/20230327/restoran-1860842127.html
В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит"
В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит" - РИА Новости, 27.03.2023
В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит"
Плавучий ресторан "Серебряный кит", стоящий около набережной в районе проспекта Обуховской обороны, начал тонуть, проводится проверка, сообщила в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:04
2023-03-27T10:04
2023-03-27T11:11
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
нева (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Плавучий ресторан "Серебряный кит", стоящий около набережной в районе проспекта Обуховской обороны, начал тонуть, проводится проверка, сообщила в Telegram-канале Северо-Западная транспортная прокуратура. Из видео, распространенного транспортной прокуратурой, следует, что ресторан-дебаркадер сейчас находится на берегу, где проводятся противоаварийные работы. В ведомстве уточнили, что предположительно подтопление произошло из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки. Ресторан является недействующим, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.Ранее местные СМИ сообщали, что владелец плавучего ресторана выставил его на продажу за 35 миллионов рублей летом 2022 года.
https://ria.ru/20130911/962543971.html
санкт-петербург
нева (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тонущий плавучий ресторан "Серебряный кит" в Петербурге
Тонущий плавучий ресторан "Серебряный кит" в Петербурге
2023-03-27T10:04
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, нева (река)
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура, Нева (река)
В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит"
Прокуратура проверяет, почему начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит" в Петербурге