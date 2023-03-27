https://ria.ru/20230327/restoran-1860842127.html

В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит"

В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит" - РИА Новости, 27.03.2023

В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан "Серебряный кит"

Плавучий ресторан "Серебряный кит", стоящий около набережной в районе проспекта Обуховской обороны, начал тонуть, проводится проверка, сообщила в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:04

2023-03-27T10:04

2023-03-27T11:11

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

нева (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Плавучий ресторан "Серебряный кит", стоящий около набережной в районе проспекта Обуховской обороны, начал тонуть, проводится проверка, сообщила в Telegram-канале Северо-Западная транспортная прокуратура. Из видео, распространенного транспортной прокуратурой, следует, что ресторан-дебаркадер сейчас находится на берегу, где проводятся противоаварийные работы. В ведомстве уточнили, что предположительно подтопление произошло из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки. Ресторан является недействующим, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.Ранее местные СМИ сообщали, что владелец плавучего ресторана выставил его на продажу за 35 миллионов рублей летом 2022 года.

https://ria.ru/20130911/962543971.html

санкт-петербург

нева (река)

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Тонущий плавучий ресторан "Серебряный кит" в Петербурге Тонущий плавучий ресторан "Серебряный кит" в Петербурге 2023-03-27T10:04 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, нева (река)