https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html

Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев

Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев - РИА Новости, 27.03.2023

Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев

Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали ответ НАТО на решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:25

2023-03-27T09:25

2023-03-27T11:12

россия

владимир путин

нато

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали ответ НАТО на решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Так, их возмутили слова официального представителя альянса Оаны Лунгеску, которая заявила, что ядерная риторика России "опасна и безответственна"."НАТО не раз демонстрировала свою наглость", — написал один из комментаторов. "Почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок?" — поинтересовался другой. "Соединенные Штаты и Запад запугивают слабых и боятся сильных", — отметил третий. "Такая реакция говорит о том, что Россия поступает правильно", — поделился мнением еще один пользователь. "НАТО забывает про свои действия, у них, как всегда, двойные стандарты", — заключил читатель. В конце прошлой неделе Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядреного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактические ядерное оружие в Европе.

https://ria.ru/20230326/razmeschenie-1860758942.html

https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860755350.html

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россия, владимир путин, нато, белоруссия, в мире