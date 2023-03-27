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Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев - РИА Новости, 27.03.2023
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09:25 27.03.2023 (обновлено: 11:12 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/putin-1860832172.html
Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев
Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев - РИА Новости, 27.03.2023
Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев
Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали ответ НАТО на решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:25
2023-03-27T11:12
россия
владимир путин
нато
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали ответ НАТО на решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Так, их возмутили слова официального представителя альянса Оаны Лунгеску, которая заявила, что ядерная риторика России "опасна и безответственна"."НАТО не раз демонстрировала свою наглость", — написал один из комментаторов. "Почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок?" — поинтересовался другой. "Соединенные Штаты и Запад запугивают слабых и боятся сильных", — отметил третий. "Такая реакция говорит о том, что Россия поступает правильно", — поделился мнением еще один пользователь. "НАТО забывает про свои действия, у них, как всегда, двойные стандарты", — заключил читатель. В конце прошлой неделе Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядреного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактические ядерное оружие в Европе.
https://ria.ru/20230326/razmeschenie-1860758942.html
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860755350.html
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россия, владимир путин, нато, белоруссия, в мире
Россия, Владимир Путин, НАТО, Белоруссия, В мире
Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию обескуражил китайцев

Читатели Гуанча раскритиковали ответ НАТО на слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали ответ НАТО на решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
Так, их возмутили слова официального представителя альянса Оаны Лунгеску, которая заявила, что ядерная риторика России "опасна и безответственна".
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"НАТО не раз демонстрировала свою наглость", — написал один из комментаторов.
"Почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок?" — поинтересовался другой.
"Соединенные Штаты и Запад запугивают слабых и боятся сильных", — отметил третий.
"Такая реакция говорит о том, что Россия поступает правильно", — поделился мнением еще один пользователь.
"НАТО забывает про свои действия, у них, как всегда, двойные стандарты", — заключил читатель.
В конце прошлой неделе Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ядреного оружия. По его словам, Россия уже помогла переоборудовать белорусские самолеты и в начале апреля приступит к обучению экипажей, а к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории страны-союзника. При этом, подчеркнул Путин, Россия, не нарушая международных обязательств, сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактические ядерное оружие в Европе.
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