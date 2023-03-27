https://ria.ru/20230327/puteshestviya-1860905660.html

Эксперты рассказали, куда отправляются туристы с детьми в весенние каникулы

Эксперты рассказали, куда отправляются туристы с детьми в весенние каникулы - РИА Новости, 27.03.2023

Эксперты рассказали, куда отправляются туристы с детьми в весенние каникулы

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали самые популярные маршруты для поездок с детьми в весенние каникулы, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T23:50

2023-03-27T23:50

2023-03-27T23:50

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали самые популярные маршруты для поездок с детьми в весенние каникулы, сообщает МТС Travel.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что каждая третья семья отправится в путешествие. При этом 95 процентов из них запланировали поездки по РФ, а 18 процентов — будут изучать достопримечательности своего региона.Наиболее часто туристы выбирали отдых в Краснодарском крае — туда собирается 14 процентов опрошенных. Алтайский край хотят посетить 13 процентов пользователей, Санкт-Петербург — восемь процентов, Москву и Татарстан — по семь процентов.Большинство (42 процента) респондентов рассчитывают потратить на отдых от 15 до 30 тысяч рублей. Еще 33 процента готовы заплатить за поездку от 30 до 100 тысяч рублей. Уложиться в сумму до 15 тысяч рублей планируют 15 процентов туристов, а траты десяти процентов путешественников могут превысить 100 тысяч рублей.В тройку зарубежных стран-лидеров по количеству запланированных поездок в каникулы входят Абхазия, Белоруссия и Египет. Бюджеты на отдых за границей ожидаемо выше: 67 процентов планируют потратить от 50 до 100 тысяч рублей, остальные респонденты готовы к большим тратам, рассказали эксперты онлайн-сервиса.

https://ria.ru/20230303/poezd-1855756406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, краснодарский край, алтайский край, дети