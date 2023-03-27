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Эксперты рассказали, куда отправляются туристы с детьми в весенние каникулы
Эксперты рассказали, куда отправляются туристы с детьми в весенние каникулы - РИА Новости, 27.03.2023
Эксперты рассказали, куда отправляются туристы с детьми в весенние каникулы
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали самые популярные маршруты для поездок с детьми в весенние каникулы, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:50
2023-03-27T23:50
2023-03-27T23:50
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краснодарский край
алтайский край
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали самые популярные маршруты для поездок с детьми в весенние каникулы, сообщает МТС Travel.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что каждая третья семья отправится в путешествие. При этом 95 процентов из них запланировали поездки по РФ, а 18 процентов — будут изучать достопримечательности своего региона.Наиболее часто туристы выбирали отдых в Краснодарском крае — туда собирается 14 процентов опрошенных. Алтайский край хотят посетить 13 процентов пользователей, Санкт-Петербург — восемь процентов, Москву и Татарстан — по семь процентов.Большинство (42 процента) респондентов рассчитывают потратить на отдых от 15 до 30 тысяч рублей. Еще 33 процента готовы заплатить за поездку от 30 до 100 тысяч рублей. Уложиться в сумму до 15 тысяч рублей планируют 15 процентов туристов, а траты десяти процентов путешественников могут превысить 100 тысяч рублей.В тройку зарубежных стран-лидеров по количеству запланированных поездок в каникулы входят Абхазия, Белоруссия и Египет. Бюджеты на отдых за границей ожидаемо выше: 67 процентов планируют потратить от 50 до 100 тысяч рублей, остальные респонденты готовы к большим тратам, рассказали эксперты онлайн-сервиса.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, алтайский край, дети
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Алтайский край, Дети
Эксперты рассказали, куда отправляются туристы с детьми в весенние каникулы
МТС Travel: семьи с детьми в весенние каникулы чаще всего выбирают туры на Алтай и Кубань