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Новый проект "Движения первых" научит бороться с фейками - РИА Новости, 27.03.2023
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23:48 27.03.2023
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Новый проект "Движения первых" научит бороться с фейками
Новый проект "Движения первых" научит бороться с фейками - РИА Новости, 27.03.2023
Новый проект "Движения первых" научит бороться с фейками
Новый проект российского движения детей и молодежи "Движение первых" под названием "Зарница 2.0" научит управлять беспилотниками и бороться с фейками, сообщил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:48
2023-03-27T23:48
общество
технологии
россия
сергей кириенко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новый проект российского движения детей и молодежи "Движение первых" под названием "Зарница 2.0" научит управлять беспилотниками и бороться с фейками, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании координационного совета. "Традиционная военно-патриотическая игра "Зарница" сегодня обретает новое звучание - "Зарница 2.0". В новом проекте "Движения первых" она не только учит правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и ориентированию на местности... Она поможет освоить управление беспилотниками, включающее технологии дополненной реальности", - приводит в понедельник слова Кириенко пресс-служба "Движения первых". По его словам, одним из направлений "Зарницы 2.0" станет также "борьба с фейками в сети". Это, по словам Кириенко, "особенно важно для воспитания молодого поколения".
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общество, технологии, россия, сергей кириенко
Общество, Технологии, Россия, Сергей Кириенко
Новый проект "Движения первых" научит бороться с фейками

Кириенко: проект "Движения первых" научит управлять беспилотниками и бороться с фейками

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковФейковые новости
Фейковые новости - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Фейковые новости. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новый проект российского движения детей и молодежи "Движение первых" под названием "Зарница 2.0" научит управлять беспилотниками и бороться с фейками, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании координационного совета.
"Традиционная военно-патриотическая игра "Зарница" сегодня обретает новое звучание - "Зарница 2.0". В новом проекте "Движения первых" она не только учит правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и ориентированию на местности... Она поможет освоить управление беспилотниками, включающее технологии дополненной реальности", - приводит в понедельник слова Кириенко пресс-служба "Движения первых".
По его словам, одним из направлений "Зарницы 2.0" станет также "борьба с фейками в сети". Это, по словам Кириенко, "особенно важно для воспитания молодого поколения".
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