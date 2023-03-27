https://ria.ru/20230327/proekt-1861092252.html

Новый проект "Движения первых" научит бороться с фейками

Новый проект "Движения первых" научит бороться с фейками - РИА Новости, 27.03.2023

Новый проект "Движения первых" научит бороться с фейками

Новый проект российского движения детей и молодежи "Движение первых" под названием "Зарница 2.0" научит управлять беспилотниками и бороться с фейками, сообщил... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T23:48

2023-03-27T23:48

2023-03-27T23:48

общество

технологии

россия

сергей кириенко

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новый проект российского движения детей и молодежи "Движение первых" под названием "Зарница 2.0" научит управлять беспилотниками и бороться с фейками, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании координационного совета. "Традиционная военно-патриотическая игра "Зарница" сегодня обретает новое звучание - "Зарница 2.0". В новом проекте "Движения первых" она не только учит правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и ориентированию на местности... Она поможет освоить управление беспилотниками, включающее технологии дополненной реальности", - приводит в понедельник слова Кириенко пресс-служба "Движения первых". По его словам, одним из направлений "Зарницы 2.0" станет также "борьба с фейками в сети". Это, по словам Кириенко, "особенно важно для воспитания молодого поколения".

https://ria.ru/20230214/znachki-1851990338.html

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общество, технологии, россия, сергей кириенко