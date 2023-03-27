https://ria.ru/20230327/potoki-1860820786.html

В МИД назвали условия для восстановления повреждений на "Северных потоках"

В МИД назвали условия для восстановления повреждений на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.03.2023

В МИД назвали условия для восстановления повреждений на "Северных потоках"

Судьба газопроводов "Северный поток" пока не ясна, повреждения можно восстановить, но для этого должны быть определенные предпосылки со стороны Запада, заявил... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:15

2023-03-27T08:15

2023-03-27T09:04

дмитрий биричевский

владимир путин

сеймур херш

северный поток

северный поток — 2

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_46:288:1965:1367_1920x0_80_0_0_aeacafc309231a89abf6e96831283b30.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Судьба газопроводов "Северный поток" пока не ясна, повреждения можно восстановить, но для этого должны быть определенные предпосылки со стороны Запада, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток". В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены", - сказал он в интервью агентству. "Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки. Нынешние действия западных стран по недопущению России к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере", - указал Биричевский. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20230325/daniya-1860653252.html

https://ria.ru/20230325/ssha-1860605518.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий биричевский, владимир путин, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, сша, в мире