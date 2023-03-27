Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали условия для восстановления повреждений на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 27.03.2023 (обновлено: 09:04 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/potoki-1860820786.html
В МИД назвали условия для восстановления повреждений на "Северных потоках"
В МИД назвали условия для восстановления повреждений на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.03.2023
В МИД назвали условия для восстановления повреждений на "Северных потоках"
Судьба газопроводов "Северный поток" пока не ясна, повреждения можно восстановить, но для этого должны быть определенные предпосылки со стороны Запада, заявил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:15
2023-03-27T09:04
дмитрий биричевский
владимир путин
сеймур херш
северный поток
северный поток — 2
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_46:288:1965:1367_1920x0_80_0_0_aeacafc309231a89abf6e96831283b30.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Судьба газопроводов "Северный поток" пока не ясна, повреждения можно восстановить, но для этого должны быть определенные предпосылки со стороны Запада, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток". В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены", - сказал он в интервью агентству. "Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки. Нынешние действия западных стран по недопущению России к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере", - указал Биричевский. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20230325/daniya-1860653252.html
https://ria.ru/20230325/ssha-1860605518.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_342:321:1736:1367_1920x0_80_0_0_e616ae9623a486f24108c8cdf47045ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий биричевский, владимир путин, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, сша, в мире
Дмитрий Биричевский, Владимир Путин, Сеймур Херш, Северный поток, Северный поток — 2, США, В мире
В МИД назвали условия для восстановления повреждений на "Северных потоках"

Глава департамента МИД: восстановить "Северные потоки" можно при наличии воли Запада

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Судьба газопроводов "Северный поток" пока не ясна, повреждения можно восстановить, но для этого должны быть определенные предпосылки со стороны Запада, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток". В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены", - сказал он в интервью агентству.
Копенгаген, Дания - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Путин прокомментировал отказ Дании от расследования по "Северным потокам"
25 марта, 21:38
"Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки. Нынешние действия западных стран по недопущению России к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере", - указал Биричевский.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках"
25 марта, 15:55
 
Дмитрий БиричевскийВладимир ПутинСеймур ХершСеверный потокСеверный поток — 2СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала