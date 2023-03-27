https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

Реальные жертвы: кого убили террористы, взорвавшие "Северный поток"

Реальные жертвы: кого убили террористы, взорвавшие "Северный поток" - РИА Новости, 27.03.2023

Реальные жертвы: кого убили террористы, взорвавшие "Северный поток"

Диверсия на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" создала угрозу популяции редких морских животных, установила международная команда ученых... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:02

наука

балтийское море

германия

россия

сеймур херш

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Диверсия на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" создала угрозу популяции редких морских животных, установила международная команда ученых. Кто и как пострадал от беспрецедентной атаки на международную инфраструктуру — в материале РИА Новости.В зоне химического оружияЧетыре взрыва на газовых магистралях, проложенных по дну Балтийского моря, произошли 26 сентября 2022-го. По данным сейсмометра, мощность каждого составила 500 килограммов в тротиловом эквиваленте.Места трех взрывов, поразивших ветки СП-1 и СП-2, сгруппированы в одной зоне к северо-востоку от датского острова Борнхольм, рядом с так называемой Борнхольмской впадиной. Еще одно место повреждения газопровода СП-2 находится к юго-востоку от острова. Между двумя этими точками — крупное захоронение химических боеприпасов, возникшее после Второй мировой войны.Оба газопровода, в том числе так и не запущенный СП-2, были заполнены. В воду, а затем и в атмосферу попало 300 тысяч метрических тонн метана. Именно это в первую очередь встревожило экологов. Однако, как выяснилось, на потепление климата или экологию выброс парникового газа существенно не повлиял.При этом сами взрывы нанесли экосистемам Балтийского моря серьезный удар, последствия которого оценила группа ученых из Дании, Польши и Германии во главе с Хансом Сандерсоном из Орхусского университета.Даже потеря одного — трагедияПо мнению авторов работы, сильнее всего могли пострадать морские свиньи (Phocoena phocoena) — небольшие китообразные (длина тела — около полутора метров), похожие на дельфинов.В Балтийском море этот вид — под угрозой исчезновения, отмечает портал Phys.org. Популяцию оценивают примерно в 500 особей. Во время сезона размножения (май-октябрь) животные собираются примерно в 40 километрах к востоку от северной группы взрывов и, вероятно, находились там в конце сентября.Как отмечают ученые, в радиусе четырех километров от взрыва морские свиньи могли получить серьезные ранения или погибнуть от ударной волны. В радиусе 12 километров — полностью потерять слух, 50 километров — временно оглохнуть."Количество пострадавших особей, скорее всего, небольшое, но популяция настолько мала, что потеря или серьезное ранение даже одного животного, особенно если это взрослая самка, вероятно, окажет влияние на численность всего вида", — говорится в работе.Кроме морских свиней, в группе риска — балтийские серые тюлени и морские котики. Правда, по словам ученых, на популяцию последних теракты не оказали существенного влияния: эти виды не столь уязвимы.Треска в стрессеБорнхольмский бассейн — традиционное место нереста восточнобалтийской трески (Gadus morhua), который длится с марта по сентябрь. Теракт произошел как раз в конце этого сезона.Взрывчатка подняла со дна 250 тысяч метрических тонн сильно токсичных отложений, в том числе накопленных в результате захоронения химоружия.Ядовитая взвесь держалась в воде более месяца, а значит, вредные вещества, скорее всего, попали в организм взрослых рыб, молоди и икры. По мнению специалистов, это могло повредить эндокринную и иммунную системы, а также нарушить работу нейротрансмиттеров трески.Рыба в Балтийском море и без того не в лучших экологических условиях, а последствия взрывов "подвергли ее дополнительному стрессу", указывают эксперты.Не отлично, но и не ужасноРоссийские ученые считают, что взрывы на "Северных потоках" вряд ли могли оказать резко негативное воздействие на экосистемы."Хотя, конечно, ничего хорошего в этом нет. Но с такими катастрофами, как разлив нефти в Мексиканском заливе, разрушение газопроводов не сравнить", — говорит научный сотрудник Лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН Антон Чернецкий.Он поясняет, что Балтика достаточно бедна на морских млекопитающих, которые сосредоточены в основном в западной части моря. В Финском заливе и у побережья Прибалтики — буквально единичные наблюдения тех же морских свиней.По словам ученого, в последние годы динамика численности морских млекопитающих в Балтийском море стабильно низкая."На серых тюленей до 70-х годов прошлого века активно охотились. В Швеции и Финляндии давали за них вознаграждение — как у нас за отстрел волков. Разумеется, сейчас это прекращено, — рассказывает Чернецкий. — Животных пытаются охранять. Но Балтийское море исторически подвержено сильному антропогенному воздействию, поэтому сегодня численность млекопитающих ниже, чем была когда-то. Однако катастрофического падения нет".Кто взорвал "Потоки"В начале февраля известный американский журналист Сеймур Херш заявил: теракт на газопроводах, соединяющих Россию и Германию, организовали США при участии Норвегии и по прямому указанию американского президента Джо Байдена. Операция прошла под прикрытием учений Baltops.Спустя месяц издание The New York Times со ссылкой на разведданные сообщило, что подрыв "Северных потоков" якобы провела "проукраинская группировка". Руководство Украины свою причастность отрицает.В Москве уверены, что организация столь сложных терактов частными активистами невозможна без участия технологически развитого государства.Россия и Китай подготовили проект резолюции СБ ООН о проведении расследования по терактам на "Северных потоках". Голосование состоится 27 марта.

https://ria.ru/20221002/potok-1820685634.html

https://ria.ru/20230324/klimat-1860164327.html

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балтийское море, германия, россия, сеймур херш, джо байден, российская академия наук, оон, северный поток, биология, экология