https://ria.ru/20230327/polet-1861076745.html

Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре

Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре - РИА Новости, 27.03.2023

Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре

В Москве в Центре бизнес-авиации "Внуково-3" состоялась встреча борта, на котором прилетели известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:57

2023-03-27T21:57

2023-03-27T23:28

арктика

северный ледовитый океан

россия

федор конюхов

фосагро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861076158_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_3ad1023547a405d7685ad000e260f5d7.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве в Центре бизнес-авиации "Внуково-3" состоялась встреча борта, на котором прилетели известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло, передает корреспондент РИА Новости.Они вернулись из рекордного трансконтинентального перелёта на тепловом воздушном шаре "ФосАгро", который они совершили вдвоем с 24 по 26 марта. Конюхов и Меняйло пролетели более 2,5 тысячи километров между Кировском в Мурманской области и поселком Хатанга в Красноярском крае. Таким образом им удалось на 174 километра побить предыдущий мировой рекорд, который принадлежал японскому путешественнику Мичио Канда, погибшему при очередной попытке улучшить его."Нам было очень тяжело, но весь полет мы думали, как будем смотреть детям в глаза, если не побьем этот рекорд", - сказал Конюхов журналистам.Свой перелет Конюхов и Меняйло посвятили 20-летию Всероссийского движения ДРОЗД ("Детям России — образование, здоровье и духовность"). Это социальный проект компании "ФосАгро", ставшей генеральным партнером экспедиции. Ребята из этого движения с цветами приехали на встречу путешественников. Дети рассказали, что совершить перелет на шаре над северными морями попросил осуществить Конюхова мальчик по имени Гриша, который является участником движения, и Фёдор Филиппович обещал исполнить его мечту."Я рассказал ему, что рекорд перелета на воздушном шаре над океаном до сих пор не побит, и обещал, что сделаю это", - рассказал Конюхов.Международный спортивный наблюдатель и комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян принял во Внуково от путешественников прибор - полетный трекер, который он доставит в федерацию в Швейцарию, где рекорд вскоре будет официально зафиксирован.Отвечая на вопрос РИА Новости, тяжело ли было лететь над Арктикой и в чем специфика такого полета, Конюхов сказал: "Нам было очень тяжело, кончалось топливо, и мы думали, что не дотянем. Над северным морем очень холодно, тебя все время окружает ледяная стужа. Зато необычайно красивое Северное сияние". В свою очередь, Иван Меняйло пояснил, что в холодном воздухе Арктики намного меньше кислорода и из-за этого постоянно гасли горелки, один раз погасли разом все четыре.Конюхов и Меняйло стали первыми, кто пролетел над акваторией сразу двух тяжелейших с погодной точки зрения морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского на воздушном шаре с открытой корзиной, причем за Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты на высоте от 3 – до 6 километров."Первый раз тепловой аэростат летал над Белым, Баренцевым и Карским морями. Когда летишь на шарике над землей, знаешь, что можно приземлиться, а когда над океаном, то понимаешь, что права на ошибку нет", - сказал Меняйло."Все сложности было невозможно предусмотреть. Мы уже собирались садиться, когда перед плато Путорана нужно было снова набирать высоту, а кислород уже был на нуле", - рассказал о самом опасном моменте в этом путешествии Конюхов. Свой рекорд они считают вкладом в развитие воздухоплавания в России."Я начал заниматься воздухоплаванием, когда мне было 18 лет. Нет ничего достижимого, если уважительно готовиться к своей профессии. За 20 лет нам удалось и Сборную России создать, и сделать ее чемпионом мира по воздухоплаванию, и поставить новые мировые рекорды", - сказал Меняйло.Федор Конюхов уважительно отозвался о профессионализме Меняйло, который, как сказал он, смог просто ювелирно точно посадить воздушный шар на аэродром в Хатанге, несмотря на сильный ветер и на то, что шар набрал лишних 100 килограммов из-за налипшего снега и льда, что сказывалось на его полетных качествах.В этот день Конюхов вспомнил своего старого товарища, японского путешественника Мичио Канда, который в 2008 году погиб в аналогичной экспедиции над Тихим океаном, пытаясь улучшить свой собственный рекорд … Именно он в 1994 году поставил абсолютный мировой рекорд в дальности беспосадочного полета, который смогли преодолеть только Конюхов и Меняйло."Мичио погиб в 2008 году. Думаю, он там на небе радуется, что мы его помним. Почти 30 лет никто не мог побить его рекорд, мы смогли. Знаю, что родственники Мичио внимательно следили за нашим полетом и радовались, что мы не забыли про его рекорды", - подчеркнул Конюхов.Отвечая на вопрос, было ли им страшно, Конюхов рассказал, доставая из бокового кармана икону: "Мы летели не вдвоем, а втроем, с нами летел Николай Чудотворец. "ФосАгро" нам помогла осуществить полет технически, а дедушка Николай Чудотворец, а также забота и любовь детей помогли во всем остальном".71-летний Федор Конюхов совершил уже около 50 путешествий, в том числе четыре кругосветных плавания. Он стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу "Большой Шлем Приключений" — покорить Северный и Южный полюсы и семь высочайших вершин мира, в том числе Эверест. Кроме того, Конюхов — первый в мире человек, который достиг пяти полюсов планеты: Северного (три раза) и Южного географического, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты) и мыса Горн (полюс яхтсменов).

https://ria.ru/20211212/konyukhov-1763115981.html

https://ria.ru/20230327/konyukhov-1861057358.html

арктика

северный ледовитый океан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктика, северный ледовитый океан, россия, федор конюхов, фосагро