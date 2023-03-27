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Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре - РИА Новости, 27.03.2023
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21:57 27.03.2023 (обновлено: 23:28 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/polet-1861076745.html
Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре - РИА Новости, 27.03.2023
Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
В Москве в Центре бизнес-авиации "Внуково-3" состоялась встреча борта, на котором прилетели известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:57
2023-03-27T23:28
арктика
северный ледовитый океан
россия
федор конюхов
фосагро
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве в Центре бизнес-авиации "Внуково-3" состоялась встреча борта, на котором прилетели известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло, передает корреспондент РИА Новости.Они вернулись из рекордного трансконтинентального перелёта на тепловом воздушном шаре "ФосАгро", который они совершили вдвоем с 24 по 26 марта. Конюхов и Меняйло пролетели более 2,5 тысячи километров между Кировском в Мурманской области и поселком Хатанга в Красноярском крае. Таким образом им удалось на 174 километра побить предыдущий мировой рекорд, который принадлежал японскому путешественнику Мичио Канда, погибшему при очередной попытке улучшить его."Нам было очень тяжело, но весь полет мы думали, как будем смотреть детям в глаза, если не побьем этот рекорд", - сказал Конюхов журналистам.Свой перелет Конюхов и Меняйло посвятили 20-летию Всероссийского движения ДРОЗД ("Детям России — образование, здоровье и духовность"). Это социальный проект компании "ФосАгро", ставшей генеральным партнером экспедиции. Ребята из этого движения с цветами приехали на встречу путешественников. Дети рассказали, что совершить перелет на шаре над северными морями попросил осуществить Конюхова мальчик по имени Гриша, который является участником движения, и Фёдор Филиппович обещал исполнить его мечту."Я рассказал ему, что рекорд перелета на воздушном шаре над океаном до сих пор не побит, и обещал, что сделаю это", - рассказал Конюхов.Международный спортивный наблюдатель и комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян принял во Внуково от путешественников прибор - полетный трекер, который он доставит в федерацию в Швейцарию, где рекорд вскоре будет официально зафиксирован.Отвечая на вопрос РИА Новости, тяжело ли было лететь над Арктикой и в чем специфика такого полета, Конюхов сказал: "Нам было очень тяжело, кончалось топливо, и мы думали, что не дотянем. Над северным морем очень холодно, тебя все время окружает ледяная стужа. Зато необычайно красивое Северное сияние". В свою очередь, Иван Меняйло пояснил, что в холодном воздухе Арктики намного меньше кислорода и из-за этого постоянно гасли горелки, один раз погасли разом все четыре.Конюхов и Меняйло стали первыми, кто пролетел над акваторией сразу двух тяжелейших с погодной точки зрения морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского на воздушном шаре с открытой корзиной, причем за Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты на высоте от 3 – до 6 километров."Первый раз тепловой аэростат летал над Белым, Баренцевым и Карским морями. Когда летишь на шарике над землей, знаешь, что можно приземлиться, а когда над океаном, то понимаешь, что права на ошибку нет", - сказал Меняйло."Все сложности было невозможно предусмотреть. Мы уже собирались садиться, когда перед плато Путорана нужно было снова набирать высоту, а кислород уже был на нуле", - рассказал о самом опасном моменте в этом путешествии Конюхов. Свой рекорд они считают вкладом в развитие воздухоплавания в России."Я начал заниматься воздухоплаванием, когда мне было 18 лет. Нет ничего достижимого, если уважительно готовиться к своей профессии. За 20 лет нам удалось и Сборную России создать, и сделать ее чемпионом мира по воздухоплаванию, и поставить новые мировые рекорды", - сказал Меняйло.Федор Конюхов уважительно отозвался о профессионализме Меняйло, который, как сказал он, смог просто ювелирно точно посадить воздушный шар на аэродром в Хатанге, несмотря на сильный ветер и на то, что шар набрал лишних 100 килограммов из-за налипшего снега и льда, что сказывалось на его полетных качествах.В этот день Конюхов вспомнил своего старого товарища, японского путешественника Мичио Канда, который в 2008 году погиб в аналогичной экспедиции над Тихим океаном, пытаясь улучшить свой собственный рекорд … Именно он в 1994 году поставил абсолютный мировой рекорд в дальности беспосадочного полета, который смогли преодолеть только Конюхов и Меняйло."Мичио погиб в 2008 году. Думаю, он там на небе радуется, что мы его помним. Почти 30 лет никто не мог побить его рекорд, мы смогли. Знаю, что родственники Мичио внимательно следили за нашим полетом и радовались, что мы не забыли про его рекорды", - подчеркнул Конюхов.Отвечая на вопрос, было ли им страшно, Конюхов рассказал, доставая из бокового кармана икону: "Мы летели не вдвоем, а втроем, с нами летел Николай Чудотворец. "ФосАгро" нам помогла осуществить полет технически, а дедушка Николай Чудотворец, а также забота и любовь детей помогли во всем остальном".71-летний Федор Конюхов совершил уже около 50 путешествий, в том числе четыре кругосветных плавания. Он стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу "Большой Шлем Приключений" — покорить Северный и Южный полюсы и семь высочайших вершин мира, в том числе Эверест. Кроме того, Конюхов — первый в мире человек, который достиг пяти полюсов планеты: Северного (три раза) и Южного географического, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты) и мыса Горн (полюс яхтсменов).
https://ria.ru/20211212/konyukhov-1763115981.html
https://ria.ru/20230327/konyukhov-1861057358.html
арктика
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арктика, северный ледовитый океан, россия, федор конюхов, фосагро
Арктика, Северный Ледовитый океан, Россия, Федор Конюхов, ФосАгро

Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре

© РИА НовостиКонюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости
Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Москве в Центре бизнес-авиации "Внуково-3" состоялась встреча борта, на котором прилетели известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло, передает корреспондент РИА Новости.
Они вернулись из рекордного трансконтинентального перелёта на тепловом воздушном шаре "ФосАгро", который они совершили вдвоем с 24 по 26 марта. Конюхов и Меняйло пролетели более 2,5 тысячи километров между Кировском в Мурманской области и поселком Хатанга в Красноярском крае. Таким образом им удалось на 174 километра побить предыдущий мировой рекорд, который принадлежал японскому путешественнику Мичио Канда, погибшему при очередной попытке улучшить его.
© пресс-служба ФосАгроФедор Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
Федор Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
© пресс-служба ФосАгро
Федор Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
"Нам было очень тяжело, но весь полет мы думали, как будем смотреть детям в глаза, если не побьем этот рекорд", - сказал Конюхов журналистам.
Свой перелет Конюхов и Меняйло посвятили 20-летию Всероссийского движения ДРОЗД ("Детям России — образование, здоровье и духовность"). Это социальный проект компании "ФосАгро", ставшей генеральным партнером экспедиции. Ребята из этого движения с цветами приехали на встречу путешественников. Дети рассказали, что совершить перелет на шаре над северными морями попросил осуществить Конюхова мальчик по имени Гриша, который является участником движения, и Фёдор Филиппович обещал исполнить его мечту.
"Я рассказал ему, что рекорд перелета на воздушном шаре над океаном до сих пор не побит, и обещал, что сделаю это", - рассказал Конюхов.
Взмыл в небо, как птица: старт рекордного полета Конюхова на воздушном шаре
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

Путешественник Федор Конюхов перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
4 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
5 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

Автомобиль у стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области, где состоялся старт полета Федора Конюхова на воздушном шаре с попыткой установить два мировых рекорда

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

Проверка оборудования перед началом экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

Путешественник Федор Конюхов и участники движения Дети России Образованны и Здоровы - ДРОЗД перед началом экспедиции на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

Подготовка к началу экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре на стартовой площадке в городе Кировск Мурманской области

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

© Фото : штаб Федора Конюхова
11 из 12
© Фото : штаб Федора Конюхова

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

© Фото : штаб Федора Конюхова
12 из 12

"Свою экспедицию мы посвящаем движению "ДРОЗД — Детям России образование, здоровье и духовность", которое в 2023 году отмечает 20-летие. Это уникальный проект. Он объединяет тысячи ребятишек в регионах, дает им дорогу в жизнь, — сказал Конюхов перед стартом. — Ведь и сам этот полет — идея одного из таких же мальчишек! Хочу сказать ему огромное спасибо! Пусть он видит: если всем вместе взяться за дело, большой и дружной командой, можно достичь любой цели".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 12

Специально для экспедиции компания "ФосАгро" изготовила уникальный аэростат с объемом оболочки 12 тысяч кубометров.

Он — самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 12

"Все это происходило на старом аэродроме недалеко от Кировска, — рассказал РИА Новости очевидец старта. — Я приехал в час-два ночи, было очень холодно, ждали ветра".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 12

Говоря об аэростате, он подчеркнул: "Очень технологичное устройство, огромная кабина, вся целиком обвешенная баллонами с топливом. Размером, наверное, как двенадцатиэтажный дом — колоссальный шар, поражающий воображение".

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
4 из 12

Начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло сопровождалось северным сиянием.

© Фото : штаб Федора Конюхова/Валентин Жиганов
5 из 12

Холод воздухоплавателям необходим. Чем ниже температура за бортом, тем больше тепловой аэростат может поднять. А это — топливо, общий вес которого — почти 4,5 тонны.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 12

"Единственная возможность управлять аэростатом — поменять высоту и использовать воздушные потоки, — рассказывал ранее Иван Меняйло. — Сначала мы не сможем высоко подняться, нужно выработать часть топлива".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 12

"В качестве питания мы взяли сублимированные, высушенные продукты, которые берут альпинисты в горы. Для их приготовления нужен лишь кипяток. — рассказывал на пресс-конференции Конюхов. — Воды берем из расчета по два литра в день на человека".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 12

"Кругосветное путешествие, посещение полюса Земли или новый мировой рекорд — кажется, что для Федора Конюхова нет ничего невозможного", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Но, подчеркнул он, важнее всего, что эти цели не для галочки, а во имя науки.

"Свой новый мировой рекорд Федор Конюхов планирует посвятить детям, тем самым подавая пример молодежи и вовлекая ее в науку", — добавил губернатор.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Воздухоплаватели намерены продержаться в воздухе более 60 часов, а также без посадок преодолеть расстояние до трех тысяч километров.

"Мы привыкли, что летательные аппараты — например, самолет, вертолет — шумят, гудят, — делились очевидцы старта. — Да, тут шум тоже был, но шар так торжественно и важно поднялся в небо, взмыл, как птица".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 12

В ходе всего полета фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды. Наиболее вероятным местом приземления шара и завершения экспедиции Федор Конюхов и Иван Меняйло назвали бассейн реки Енисей.

© Фото : штаб Федора Конюхова
11 из 12

Планы на другие рекорды у воздухоплавателей большие. "Если "ФосАгро" еще нас поддержит, хотим потом от Кировска пролететь до Охотского моря, через всю нашу страну. Показать ее величие", — рассказывал Федор Конюхов.

© Фото : штаб Федора Конюхова
12 из 12
Международный спортивный наблюдатель и комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян принял во Внуково от путешественников прибор - полетный трекер, который он доставит в федерацию в Швейцарию, где рекорд вскоре будет официально зафиксирован.
Отвечая на вопрос РИА Новости, тяжело ли было лететь над Арктикой и в чем специфика такого полета, Конюхов сказал: "Нам было очень тяжело, кончалось топливо, и мы думали, что не дотянем. Над северным морем очень холодно, тебя все время окружает ледяная стужа. Зато необычайно красивое Северное сияние". В свою очередь, Иван Меняйло пояснил, что в холодном воздухе Арктики намного меньше кислорода и из-за этого постоянно гасли горелки, один раз погасли разом все четыре.
Конюхов и Меняйло стали первыми, кто пролетел над акваторией сразу двух тяжелейших с погодной точки зрения морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского на воздушном шаре с открытой корзиной, причем за Полярным кругом в коридоре 67 – 72 градусов северной широты на высоте от 3 – до 6 километров.
"Первый раз тепловой аэростат летал над Белым, Баренцевым и Карским морями. Когда летишь на шарике над землей, знаешь, что можно приземлиться, а когда над океаном, то понимаешь, что права на ошибку нет", - сказал Меняйло.
© Фото пресс-службы ФосАгроКонюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
© Фото пресс-службы ФосАгро
Конюхов вернулся в Москву после рекордного полета на воздушном шаре
"Все сложности было невозможно предусмотреть. Мы уже собирались садиться, когда перед плато Путорана нужно было снова набирать высоту, а кислород уже был на нуле", - рассказал о самом опасном моменте в этом путешествии Конюхов. Свой рекорд они считают вкладом в развитие воздухоплавания в России.
"Я начал заниматься воздухоплаванием, когда мне было 18 лет. Нет ничего достижимого, если уважительно готовиться к своей профессии. За 20 лет нам удалось и Сборную России создать, и сделать ее чемпионом мира по воздухоплаванию, и поставить новые мировые рекорды", - сказал Меняйло.
Федор Конюхов уважительно отозвался о профессионализме Меняйло, который, как сказал он, смог просто ювелирно точно посадить воздушный шар на аэродром в Хатанге, несмотря на сильный ветер и на то, что шар набрал лишних 100 килограммов из-за налипшего снега и льда, что сказывалось на его полетных качествах.
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Биография Федора Конюхова
12 декабря 2021, 02:06
В этот день Конюхов вспомнил своего старого товарища, японского путешественника Мичио Канда, который в 2008 году погиб в аналогичной экспедиции над Тихим океаном, пытаясь улучшить свой собственный рекорд … Именно он в 1994 году поставил абсолютный мировой рекорд в дальности беспосадочного полета, который смогли преодолеть только Конюхов и Меняйло.
"Мичио погиб в 2008 году. Думаю, он там на небе радуется, что мы его помним. Почти 30 лет никто не мог побить его рекорд, мы смогли. Знаю, что родственники Мичио внимательно следили за нашим полетом и радовались, что мы не забыли про его рекорды", - подчеркнул Конюхов.
Отвечая на вопрос, было ли им страшно, Конюхов рассказал, доставая из бокового кармана икону: "Мы летели не вдвоем, а втроем, с нами летел Николай Чудотворец. "ФосАгро" нам помогла осуществить полет технически, а дедушка Николай Чудотворец, а также забота и любовь детей помогли во всем остальном".
71-летний Федор Конюхов совершил уже около 50 путешествий, в том числе четыре кругосветных плавания. Он стал первым россиянином, которому удалось выполнить программу "Большой Шлем Приключений" — покорить Северный и Южный полюсы и семь высочайших вершин мира, в том числе Эверест. Кроме того, Конюхов — первый в мире человек, который достиг пяти полюсов планеты: Северного (три раза) и Южного географического, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты) и мыса Горн (полюс яхтсменов).
Старт полета Ф. Конюхова на воздушном шаре с попыткой установить два мировых рекорда - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Путин поздравил Конюхова с мировым рекордом по дальности перелета на шаре
Вчера, 19:48
 
АрктикаСеверный Ледовитый океанРоссияФедор КонюховФосАгро
 
 
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