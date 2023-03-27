https://ria.ru/20230327/pogoda-1860898048.html
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в течение недели
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в течение недели - РИА Новости, 27.03.2023
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в течение недели
Поздним вечером в среду в Москву начнет прорываться холодный фронт, может пойти снег, но уже в пятницу распогодится, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:29
2023-03-27T12:29
2023-03-27T12:29
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758703242_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_0a6464f387dbab03420786a3da689d30.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Поздним вечером в среду в Москву начнет прорываться холодный фронт, может пойти снег, но уже в пятницу распогодится, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня днем пройдут ливневые дожди, туманы рассеются. Завтра у нас по-весеннему погожий день, гребень антициклона ночью, днем - теплый сектор, поэтому ожидается по-апрельски комфортная весенняя погода. Будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью в Москве ноль - плюс 2, по области минус 3 - плюс 2, днем в городе плюс 10 - плюс 12 по области плюс 8 - плюс 13. Сегодня ночью может местами подморозить и образоваться символическая гололедица", - рассказал Тишковец.По его словам, в среду в ночь обойдется без осадков, ожидается плюс 2 - плюс 7. В дневные часы среды еще скажется влияние циклона, дожди примут ливневый характер и будет не выше плюс 5 - плюс 10. Синоптик подчеркнул, что видимого возврата зимы не произойдет, так как снежный покров не отложится, снег будет сразу таять. Москву снег заденет вскользь, потому что основные зоны настоящих зимних снегопадов с отложением снежного покрова будут в западных и северо-западных областях страны - Петрозаводск, Санкт-Петербург, Псковщина, Великий Новгород и до Смоленска включительно. "В пятницу ночью распогодится, подморозит, в Москве ноль - минус 2, на дорогах слабая гололедица, минус 4 - плюс 1 по области. Днем передняя часть циклона, к вечеру небольшие дожди и плюс 7 - плюс 9 в Москве, плюс 5 - плюс 10 в Подмосковье", - рассказал Тишковец. Метеоролог добавил, что в субботу ожидается минус 1 - плюс 4 ночью, днем плюс 4 - плюс 9, в ночные и утренние часы возможна смешанная фаза осадков - дождь, местами с мокрым снегом. К воскресенью Москва выйдет на показатели плюс 1 - плюс 6 ночью, днем плюс 6 - плюс 11, пройдут чистые небольшие дожди.
https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html
https://ria.ru/20230327/avto-1860868701.html
https://ria.ru/20230326/pogoda-1860791903.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758703242_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_0d45da8a2ba2f4bd6ca120e0ce37c312.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в течение недели
Синоптик Тишковец: вечером в среду в Москву начнет прорываться холодный фронт, пойдет снег
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Поздним вечером в среду в Москву начнет прорываться холодный фронт, может пойти снег, но уже в пятницу распогодится, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня днем пройдут ливневые дожди, туманы рассеются. Завтра у нас по-весеннему погожий день, гребень антициклона ночью, днем - теплый сектор, поэтому ожидается по-апрельски комфортная весенняя погода. Будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью в Москве ноль - плюс 2, по области минус 3 - плюс 2, днем в городе плюс 10 - плюс 12 по области плюс 8 - плюс 13. Сегодня ночью может местами подморозить и образоваться символическая гололедица", - рассказал Тишковец.
Москвичей предупредили о "барическом лобзике"
По его словам, в среду в ночь обойдется без осадков, ожидается плюс 2 - плюс 7. В дневные часы среды еще скажется влияние циклона, дожди примут ливневый характер и будет не выше плюс 5 - плюс 10.
«
"Самое интересное начнется во второй половине недели. Переход осадков из одного агрегатного состояния в другое - из жидкого в смешанное или твердое - будет происходить поздним вечером в среду, когда начнет прорываться холодный фронт. В ночь и в утренние часы четверга будут дожди вперемешку с мокрым снегом, и температура плюс 1 - плюс 3 в Москве, минус 1 - плюс 4 в Подмосковье ночью, днем похолодает - в Москве плюс 3 - плюс 4, по области плюс 2 - плюс 7", - отметил Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что видимого возврата зимы не произойдет, так как снежный покров не отложится, снег будет сразу таять. Москву снег заденет вскользь, потому что основные зоны настоящих зимних снегопадов с отложением снежного покрова будут в западных и северо-западных областях страны - Петрозаводск
, Санкт-Петербург
, Псковщина, Великий Новгород
и до Смоленска
включительно.
Синоптик рассказал москвичам, когда лучше переобувать автомобиль
"В пятницу ночью распогодится, подморозит, в Москве ноль - минус 2, на дорогах слабая гололедица, минус 4 - плюс 1 по области. Днем передняя часть циклона, к вечеру небольшие дожди и плюс 7 - плюс 9 в Москве, плюс 5 - плюс 10 в Подмосковье", - рассказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что в субботу ожидается минус 1 - плюс 4 ночью, днем плюс 4 - плюс 9, в ночные и утренние часы возможна смешанная фаза осадков - дождь, местами с мокрым снегом. К воскресенью Москва выйдет на показатели плюс 1 - плюс 6 ночью, днем плюс 6 - плюс 11, пройдут чистые небольшие дожди.
В Москве в воскресенье выпала почти четверть от месячной нормы осадков