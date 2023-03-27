https://ria.ru/20230327/pogoda-1860898048.html

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в течение недели

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в течение недели - РИА Новости, 27.03.2023

Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в течение недели

Поздним вечером в среду в Москву начнет прорываться холодный фронт, может пойти снег, но уже в пятницу распогодится, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:29

2023-03-27T12:29

2023-03-27T12:29

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Поздним вечером в среду в Москву начнет прорываться холодный фронт, может пойти снег, но уже в пятницу распогодится, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня днем пройдут ливневые дожди, туманы рассеются. Завтра у нас по-весеннему погожий день, гребень антициклона ночью, днем - теплый сектор, поэтому ожидается по-апрельски комфортная весенняя погода. Будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью в Москве ноль - плюс 2, по области минус 3 - плюс 2, днем в городе плюс 10 - плюс 12 по области плюс 8 - плюс 13. Сегодня ночью может местами подморозить и образоваться символическая гололедица", - рассказал Тишковец.По его словам, в среду в ночь обойдется без осадков, ожидается плюс 2 - плюс 7. В дневные часы среды еще скажется влияние циклона, дожди примут ливневый характер и будет не выше плюс 5 - плюс 10. Синоптик подчеркнул, что видимого возврата зимы не произойдет, так как снежный покров не отложится, снег будет сразу таять. Москву снег заденет вскользь, потому что основные зоны настоящих зимних снегопадов с отложением снежного покрова будут в западных и северо-западных областях страны - Петрозаводск, Санкт-Петербург, Псковщина, Великий Новгород и до Смоленска включительно. "В пятницу ночью распогодится, подморозит, в Москве ноль - минус 2, на дорогах слабая гололедица, минус 4 - плюс 1 по области. Днем передняя часть циклона, к вечеру небольшие дожди и плюс 7 - плюс 9 в Москве, плюс 5 - плюс 10 в Подмосковье", - рассказал Тишковец. Метеоролог добавил, что в субботу ожидается минус 1 - плюс 4 ночью, днем плюс 4 - плюс 9, в ночные и утренние часы возможна смешанная фаза осадков - дождь, местами с мокрым снегом. К воскресенью Москва выйдет на показатели плюс 1 - плюс 6 ночью, днем плюс 6 - плюс 11, пройдут чистые небольшие дожди.

https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html

https://ria.ru/20230327/avto-1860868701.html

https://ria.ru/20230326/pogoda-1860791903.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец