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В МИД заявили о возможном требовании компенсаций из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2023
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04:04 27.03.2023 (обновлено: 09:09 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/podryv-1860808903.html
В МИД заявили о возможном требовании компенсаций из-за "Северных потоков"
В МИД заявили о возможном требовании компенсаций из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 27.03.2023
В МИД заявили о возможном требовании компенсаций из-за "Северных потоков"
Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток", заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T04:04
2023-03-27T09:09
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сша
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток", заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток", — сказал он.Биричевский напомнил, что после появления расследования американского журналиста Сеймура Херша постпредство распространило проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании произошедшего.В сентябре 2022 года произошли взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Эти страны проводят расследования, но ни к каким результатам они пока не пришли. Президент Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20230325/potoki-1860663171.html
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москва, россия, северный поток, в мире, сша, киев, украина, сеймур херш, дмитрий биричевский, джо байден
Москва, Россия, Северный поток, В мире, США, Киев, Украина, Сеймур Херш, Дмитрий Биричевский, Джо Байден
В МИД заявили о возможном требовании компенсаций из-за "Северных потоков"

МИД России: Москва может поставить вопрос о компенсации за подрыв "Северных потоков"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗакат в Москве
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток", заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток", — сказал он.
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Биричевский напомнил, что после появления расследования американского журналиста Сеймура Херша постпредство распространило проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании произошедшего.
«

"Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей", — добавил дипломат.

В сентябре 2022 года произошли взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Эти страны проводят расследования, но ни к каким результатам они пока не пришли. Президент Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.
По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках"
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МоскваРоссияСеверный потокВ миреСШАКиевУкраинаСеймур ХершДмитрий БиричевскийДжо Байден
 
 
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