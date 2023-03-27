https://ria.ru/20230327/nastavnichestvo-1860840147.html

Минпросвещения разрабатывает проект закона о наставничестве

Минпросвещения разрабатывает проект закона о наставничестве - РИА Новости, 27.03.2023

Минпросвещения разрабатывает проект закона о наставничестве

Минпросвещения России в Год педагога и наставника разрабатывает проект федерального закона о наставничестве, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:59

2023-03-27T09:59

2023-03-27T09:59

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Минпросвещения России в Год педагога и наставника разрабатывает проект федерального закона о наставничестве, сообщила пресс-служба министерства. Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин добавил, что для объединения усилий при Минпросвещения России создан координационный совет по наставничеству, в который вошли представители органов исполнительной власти, Государственной Думы, Общественной палаты, корпоративного сектора, институтов развития, общественных и образовательных организаций и других заинтересованных ведомств. "В Год педагога и наставника перед нами стоит важная задача – создать условия для системного развития наставничества в России. Назрела необходимость разработать нормативную правовую базу, которая будет, с одной стороны, регламентировать наставническую деятельность, с другой стороны, определит стандарты качества работы наставников", – сказал Неумывакин, его слова приводятся в сообщении. По его словам, сейчас ведется работа по подготовке профстандарта наставника и квалификационных требований, а также системы мотивации труда наставников, для этого формируются рабочие группы из юристов и представителей кадровых служб крупных компаний работодателей из разных отраслей, кроме того, дополнительно привлечены регионы для проработки предложений, которые будут учитываться при подготовке документа. "Сегодня наставник выступает связующим звеном между работодателем и студентами колледжей. Особенно это касается обучения ребят по программе "Профессионалитет". Правильная институциональная и нормативно-правовая основа позволит колледжу в сотрудничестве с предприятием создать единое пространство для подготовки молодых специалистов и обеспечит условия для их профессионального и карьерного роста", – заключил Неумывакин.

https://ria.ru/20230323/nastavnichestvo-1859946518.html

https://ria.ru/20230310/nastavnichestvo-1857013613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)