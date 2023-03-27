https://ria.ru/20230327/mus-1861034042.html

В Москве считают неприемлемым план Еревана по МУС, сообщил источник в МИД

В Москве считают неприемлемым план Еревана по МУС, сообщил источник в МИД - РИА Новости, 27.03.2023

В Москве считают неприемлемым план Еревана по МУС, сообщил источник в МИД

Намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда неприемлемо для России, сообщил РИА Новости источник в МИД. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:20

2023-03-27T18:20

2023-03-27T19:23

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ереван

владимир путин

международный уголовный суд

армения

мария львова-белова

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда неприемлемо для России, сообщил РИА Новости источник в МИД.Армянских коллег предупредили о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой, добавил источник.Двадцать четвертого марта председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил, что КС признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда. По его словам, решение КС — окончательное и оно вступает в силу с момента опубликования.После решения КС Римский статут предстоит ратифицировать парламенту страны.В середине марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в "депортации" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

https://ria.ru/20230326/mus-1860728918.html

https://ria.ru/20230323/mus-1860120520.html

россия

москва

ереван

армения

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в мире, россия, москва, ереван, владимир путин, международный уголовный суд, армения, мария львова-белова, дмитрий песков