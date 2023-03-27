https://ria.ru/20230327/mid-1860829956.html
Россия и КНР понимают цели сотрудничества в сфере финансов, заявили в МИД
Россия и КНР понимают цели сотрудничества в сфере финансов, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2023
Россия и КНР понимают цели сотрудничества в сфере финансов, заявили в МИД
Россия и Китай понимают актуальность сотрудничества в финансовой сфере на фоне стремления Запада ограничить их самостоятельность в этой области, задачи... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:17
2023-03-27T09:17
2023-03-27T09:17
россия
китай
москва
дмитрий биричевский
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия и Китай понимают актуальность сотрудничества в финансовой сфере на фоне стремления Запада ограничить их самостоятельность в этой области, задачи активизации работы в этом направлении уже поставлены, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Для самостоятельных государств финансовый суверенитет является залогом полноценного экономического развития. И в России, и в Китае хорошо понимают, что сотрудничество в этой сфере весьма актуально для обеих стран. Особенно в современных реалиях, когда ряд западных государств стремится ограничить нашу финансовую самостоятельность в целях сохранения своей гегемонии, создать препятствия для нормального функционирования международной торговли", - сказал он в интервью агентству. Биричевский напомнил, что по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве были приняты два совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. "В обоих документах поставлены задачи дальнейшей активизации кооперации в финансовой отрасли. В частности, акцентирована поддержка развития взаимодействия рейтинговых агентств и страховых организаций двух стран в рамках существующего законодательства, обеспечения бесперебойности расчетов, расширения использования национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и прочих торгово-экономических операциях", - подчеркнул он. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
https://ria.ru/20230326/kitay-1860721660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, дмитрий биричевский, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Москва, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и КНР понимают цели сотрудничества в сфере финансов, заявили в МИД
Глава департамента МИД: Россия и КНР понимают важность сотрудничества в сфере финансов
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия и Китай понимают актуальность сотрудничества в финансовой сфере на фоне стремления Запада ограничить их самостоятельность в этой области, задачи активизации работы в этом направлении уже поставлены, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Для самостоятельных государств финансовый суверенитет является залогом полноценного экономического развития. И в России, и в Китае хорошо понимают, что сотрудничество в этой сфере весьма актуально для обеих стран. Особенно в современных реалиях, когда ряд западных государств стремится ограничить нашу финансовую самостоятельность в целях сохранения своей гегемонии, создать препятствия для нормального функционирования международной торговли", - сказал он в интервью агентству.
Путин высказался об отношениях с Китаем
Биричевский напомнил, что по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина
с председателем КНР Си Цзиньпином
в Москве
были приняты два совместных заявления: об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
"В обоих документах поставлены задачи дальнейшей активизации кооперации в финансовой отрасли. В частности, акцентирована поддержка развития взаимодействия рейтинговых агентств и страховых организаций двух стран в рамках существующего законодательства, обеспечения бесперебойности расчетов, расширения использования национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и прочих торгово-экономических операциях", - подчеркнул он.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
, министр иностранных дел КНР Цинь Ган
.
Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса