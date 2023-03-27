https://ria.ru/20230327/melitopol-1860868177.html

ВСУ ударили по Мелитополю управляемыми ракетами

ВСУ ударили по Мелитополю управляемыми ракетами - РИА Новости, 27.03.2023

ВСУ ударили по Мелитополю управляемыми ракетами

Украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:24

2023-03-27T11:24

2023-03-27T11:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

мелитополь

киев

владимир рогов

украина

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обстрел произошел утром в понедельник, четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж. Попадание также зафиксировано в районе авиагородка. "Удар был нанесен управляемыми ракетами. Какой это был вид ракет, сейчас устанавливают специалисты", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230322/diversanty-1859888208.html

https://ria.ru/20230327/mig29-1860837789.html

запорожская область

мелитополь

киев

украина

россия

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запорожская область, мелитополь, киев, владимир рогов, украина, россия, вооруженные силы украины