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ВСУ ударили по Мелитополю управляемыми ракетами - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/melitopol-1860868177.html
ВСУ ударили по Мелитополю управляемыми ракетами
ВСУ ударили по Мелитополю управляемыми ракетами - РИА Новости, 27.03.2023
ВСУ ударили по Мелитополю управляемыми ракетами
Украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:24
2023-03-27T11:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
мелитополь
киев
владимир рогов
украина
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Обстрел произошел утром в понедельник, четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж. Попадание также зафиксировано в районе авиагородка. "Удар был нанесен управляемыми ракетами. Какой это был вид ракет, сейчас устанавливают специалисты", - сказал Рогов. По его словам, украинские войска преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230322/diversanty-1859888208.html
https://ria.ru/20230327/mig29-1860837789.html
запорожская область
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запорожская область, мелитополь, киев, владимир рогов, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Мелитополь, Киев, Владимир Рогов, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по Мелитополю управляемыми ракетами

Рогов: ВСУ нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Мелитополя
Последствия обстрела Мелитополя - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Последствия обстрела Мелитополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Обстрел произошел утром в понедельник, четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж. Попадание также зафиксировано в районе авиагородка.
Российский военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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"Удар был нанесен управляемыми ракетами. Какой это был вид ракет, сейчас устанавливают специалисты", - сказал Рогов.
По его словам, украинские войска преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику.
«
"Это и есть бессильная злоба со стороны боевиков Зеленского и классический пример терроризма", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМелитопольКиевВладимир РоговУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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