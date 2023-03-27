https://ria.ru/20230327/melitopol-1860865211.html
В Мелитополе из-за удара ВСУ повредило здание общежития университета
В Мелитополе из-за удара ВСУ повредило здание общежития университета - РИА Новости, 27.03.2023
В Мелитополе из-за удара ВСУ повредило здание общежития университета
При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю повреждения получило здание общежития Мелитопольского госуниверситета, сообщил Telegram-канал городской администрации РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:14
2023-03-27T11:14
2023-03-27T11:35
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мелитополь
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю повреждения получило здание общежития Мелитопольского госуниверситета, сообщил Telegram-канал городской администрации со ссылкой на ректора Андрея Чуйкова. Как сообщали в администрации, украинские военные ударили по Мелитополю в 8:15. Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы, по предварительной информации, пострадали четыре человека.Артобстрел произошел уже после начала занятий, учащихся эвакуировали.Также один из снарядов попал в гараж в районе авиагородка. Стоящий рядом жилой дом получил незначительные повреждения, в здании вылетели окна. Никто не пострадал.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230323/melitopol-1860009663.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, мелитополь, запорожская область, происшествия
Киев, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
В Мелитополе из-за удара ВСУ повредило здание общежития университета
В Мелитополе из-за удара ВСУ повредило здание общежития госуниверситета
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю повреждения получило здание общежития Мелитопольского госуниверситета, сообщил Telegram-канал городской администрации со ссылкой на ректора
Андрея Чуйкова.
«
"В результате утреннего обстрела гражданских объектов в Мелитополе также повреждено здание общежития МГУ имени А. С. Макаренко. В общежитии выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек, никто не пострадал", — говорится в публикации.
Как сообщали в администрации, украинские военные ударили по Мелитополю в 8:15. Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы, по предварительной информации, пострадали четыре человека.
Артобстрел произошел уже после начала занятий, учащихся эвакуировали.
Также один из снарядов попал в гараж в районе авиагородка. Стоящий рядом жилой дом получил незначительные повреждения, в здании вылетели окна. Никто не пострадал.
Запорожская область
вошла в состав России
на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев
не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье
.
Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых УВД