https://ria.ru/20230327/melitopol-1860865211.html

В Мелитополе из-за удара ВСУ повредило здание общежития университета

В Мелитополе из-за удара ВСУ повредило здание общежития университета - РИА Новости, 27.03.2023

В Мелитополе из-за удара ВСУ повредило здание общежития университета

При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю повреждения получило здание общежития Мелитопольского госуниверситета, сообщил Telegram-канал городской администрации РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:14

2023-03-27T11:14

2023-03-27T11:35

киев

мелитополь

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю повреждения получило здание общежития Мелитопольского госуниверситета, сообщил Telegram-канал городской администрации со ссылкой на ректора Андрея Чуйкова. Как сообщали в администрации, украинские военные ударили по Мелитополю в 8:15. Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы, по предварительной информации, пострадали четыре человека.Артобстрел произошел уже после начала занятий, учащихся эвакуировали.Также один из снарядов попал в гараж в районе авиагородка. Стоящий рядом жилой дом получил незначительные повреждения, в здании вылетели окна. Никто не пострадал.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230323/melitopol-1860009663.html

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Екатерина Зайцева

киев, мелитополь, запорожская область, происшествия