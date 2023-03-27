Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики нанесли удары по Мелитополю - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 27.03.2023 (обновлено: 11:26 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/melitopol-1860826635.html
Украинские боевики нанесли удары по Мелитополю
Украинские боевики нанесли удары по Мелитополю - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские боевики нанесли удары по Мелитополю
Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Мелитополю, есть пострадавшие, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:57
2023-03-27T11:26
мелитополь
запорожская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860847351_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38e77d2ef6d0ea856f620823ab6f5ebd.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Мелитополю, есть пострадавшие, сообщила администрация города в Telegram-канале.Отмечается, что занятия в колледже начались за 15 минут до удара, учащиеся находились в аудиториях. После обстрела всех эвакуировали, обеспечили питанием и предметами первой необходимости. С детьми работают психологи.Также один из снарядов попал в гараж в районе авиагородка. Стоящий рядом жилой дом получил незначительные повреждения, в здании вылетели окна. Никто не пострадал.По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе, по предварительным данным, сработала система ПВО.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230323/melitopol-1860009663.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры первых минут артобстрела Мелитополя украинскими боевиками
Четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий в результате украинского обстрела Мелитополя в понедельник, сообщают местные власти. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, по предварительным данным, в городе сработала ПВО.
2023-03-27T08:57
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860847351_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_050c68a88a578a97cc220561ef794737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
Украинские боевики нанесли удары по Мелитополю

Четыре человека пострадали в Мелитополе при артиллерийском ударе ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Мелитополю, есть пострадавшие, сообщила администрация города в Telegram-канале.
«
"В 8:15 украинские боевики совершили попытку артиллерийского обстрела Мелитополя. Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены", — говорится в публикации.
Отмечается, что занятия в колледже начались за 15 минут до удара, учащиеся находились в аудиториях. После обстрела всех эвакуировали, обеспечили питанием и предметами первой необходимости. С детьми работают психологи.
Также один из снарядов попал в гараж в районе авиагородка. Стоящий рядом жилой дом получил незначительные повреждения, в здании вылетели окна. Никто не пострадал.
По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе, по предварительным данным, сработала система ПВО.
Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Кадры с места взрыва в центре Мелитополя - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых УВД
23 марта, 12:19
 
МелитопольЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала