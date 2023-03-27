https://ria.ru/20230327/melitopol-1860826635.html
Украинские боевики нанесли удары по Мелитополю
Украинские боевики нанесли удары по Мелитополю - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские боевики нанесли удары по Мелитополю
Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Мелитополю, есть пострадавшие, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:57
2023-03-27T08:57
2023-03-27T11:26
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Мелитополю, есть пострадавшие, сообщила администрация города в Telegram-канале.Отмечается, что занятия в колледже начались за 15 минут до удара, учащиеся находились в аудиториях. После обстрела всех эвакуировали, обеспечили питанием и предметами первой необходимости. С детьми работают психологи.Также один из снарядов попал в гараж в районе авиагородка. Стоящий рядом жилой дом получил незначительные повреждения, в здании вылетели окна. Никто не пострадал.По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в городе, по предварительным данным, сработала система ПВО.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230323/melitopol-1860009663.html
мелитополь
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры первых минут артобстрела Мелитополя украинскими боевиками
Четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий в результате украинского обстрела Мелитополя в понедельник, сообщают местные власти. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, по предварительным данным, в городе сработала ПВО.
2023-03-27T08:57
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
Украинские боевики нанесли удары по Мелитополю
Четыре человека пострадали в Мелитополе при артиллерийском ударе ВСУ