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Глава МАГАТЭ отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него бойца ВСУ - РИА Новости, 27.03.2023
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16:59 27.03.2023 (обновлено: 17:43 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/magate-1861005892.html
Глава МАГАТЭ отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него бойца ВСУ
Глава МАГАТЭ отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него бойца ВСУ - РИА Новости, 27.03.2023
Глава МАГАТЭ отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него бойца ВСУ
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отредактировал фотографию с Днепровской ГЭС, убрав с нее украинского военного. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:59
2023-03-27T17:43
в мире
запорожье
рафаэль гросси
магатэ
владимир зеленский
украина
запорожская область
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отредактировал фотографию с Днепровской ГЭС, убрав с нее украинского военного. Гросси сообщил в Twitter, что побывал в Запорожье, посетил ДнепроГЭС и встретился там с Владимиром Зеленским. Изначально он добавил к твиту фотографию, на которой видно, что на станции его сопровождает украинский военный с автоматом.Но через несколько секунд пост был удален, а затем появился новый — и украинский военный на фото остался за кадром.ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположена в городе Запорожье, который сейчас удерживают ВСУ. Как заявлял член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, еще в самом начале спецоперации, когда в Киеве ожидали, что российская армия быстро займет займет областной центр, станцию заминировали. По мнению Рогова, киевский режим в любой момент может устроить провокацию, что приведет к неконтролируемому сбросу воды в Днепре, огромным разрушениям и жертвам.
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в мире, запорожье, рафаэль гросси, магатэ, владимир зеленский, украина, запорожская область
В мире, Запорожье, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Владимир Зеленский, Украина, Запорожская область
Глава МАГАТЭ отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него бойца ВСУ

Глава МАГАТЭ Гросси отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него украинского военного

© Фото : @rafaelmgrossiГенеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье. Отредактированный снимок
Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье. Отредактированный снимок - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : @rafaelmgrossi
Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье. Отредактированный снимок
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отредактировал фотографию с Днепровской ГЭС, убрав с нее украинского военного.
Гросси сообщил в Twitter, что побывал в Запорожье, посетил ДнепроГЭС и встретился там с Владимиром Зеленским. Изначально он добавил к твиту фотографию, на которой видно, что на станции его сопровождает украинский военный с автоматом.
© Фото : @rafaelmgrossiГенеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье. Снимок из удаленного поста в Twitter
Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : @rafaelmgrossi
Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье. Снимок из удаленного поста в Twitter
Но через несколько секунд пост был удален, а затем появился новый — и украинский военный на фото остался за кадром.
ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположена в городе Запорожье, который сейчас удерживают ВСУ. Как заявлял член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, еще в самом начале спецоперации, когда в Киеве ожидали, что российская армия быстро займет займет областной центр, станцию заминировали. По мнению Рогова, киевский режим в любой момент может устроить провокацию, что приведет к неконтролируемому сбросу воды в Днепре, огромным разрушениям и жертвам.
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В миреЗапорожьеРафаэль ГроссиМАГАТЭВладимир ЗеленскийУкраинаЗапорожская область
 
 
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