Глава МАГАТЭ отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него бойца ВСУ
Глава МАГАТЭ Гросси отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него украинского военного
© Фото : @rafaelmgrossiГенеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье. Отредактированный снимок
© Фото : @rafaelmgrossi
Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье. Отредактированный снимок
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отредактировал фотографию с Днепровской ГЭС, убрав с нее украинского военного.
Гросси сообщил в Twitter, что побывал в Запорожье, посетил ДнепроГЭС и встретился там с Владимиром Зеленским. Изначально он добавил к твиту фотографию, на которой видно, что на станции его сопровождает украинский военный с автоматом.
© Фото : @rafaelmgrossiГенеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье. Снимок из удаленного поста в Twitter
© Фото : @rafaelmgrossi
Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на ДнепроГЭС в Запорожье. Снимок из удаленного поста в Twitter
Но через несколько секунд пост был удален, а затем появился новый — и украинский военный на фото остался за кадром.
ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположена в городе Запорожье, который сейчас удерживают ВСУ. Как заявлял член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, еще в самом начале спецоперации, когда в Киеве ожидали, что российская армия быстро займет займет областной центр, станцию заминировали. По мнению Рогова, киевский режим в любой момент может устроить провокацию, что приведет к неконтролируемому сбросу воды в Днепре, огромным разрушениям и жертвам.