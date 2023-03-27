https://ria.ru/20230327/magate-1861005892.html

Глава МАГАТЭ отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него бойца ВСУ

Глава МАГАТЭ отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него бойца ВСУ - РИА Новости, 27.03.2023

Глава МАГАТЭ отредактировал фото с ДнепроГЭС, убрав с него бойца ВСУ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отредактировал фотографию с Днепровской ГЭС, убрав с нее украинского военного. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:59

2023-03-27T16:59

2023-03-27T17:43

в мире

запорожье

рафаэль гросси

магатэ

владимир зеленский

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запорожская область

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отредактировал фотографию с Днепровской ГЭС, убрав с нее украинского военного. Гросси сообщил в Twitter, что побывал в Запорожье, посетил ДнепроГЭС и встретился там с Владимиром Зеленским. Изначально он добавил к твиту фотографию, на которой видно, что на станции его сопровождает украинский военный с автоматом.Но через несколько секунд пост был удален, а затем появился новый — и украинский военный на фото остался за кадром.ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположена в городе Запорожье, который сейчас удерживают ВСУ. Как заявлял член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, еще в самом начале спецоперации, когда в Киеве ожидали, что российская армия быстро займет займет областной центр, станцию заминировали. По мнению Рогова, киевский режим в любой момент может устроить провокацию, что приведет к неконтролируемому сбросу воды в Днепре, огромным разрушениям и жертвам.

https://ria.ru/20230327/magate-1860810980.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, запорожье, рафаэль гросси, магатэ, владимир зеленский, украина, запорожская область