https://ria.ru/20230327/kupyansk-1860825518.html

В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска

В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска - РИА Новости, 27.03.2023

В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска

Киев стягивает артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:47

2023-03-27T08:47

2023-03-27T08:47

россия

украина

киев

андрей марочко

нато

луганская народная республика

харьковская область

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Киев стягивает артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка выявлено прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства калибра 155 миллиметров Krab", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что на бортах и башне установок присутствуют украинские флаги и кресты, характерные для техники украинской армии. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230327/seversk-1860816975.html

россия

украина

киев

луганская народная республика

харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, андрей марочко, нато, луганская народная республика, харьковская область