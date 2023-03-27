Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/kupyansk-1860825518.html
В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска
В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска - РИА Новости, 27.03.2023
В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска
Киев стягивает артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:47
2023-03-27T08:47
россия
украина
киев
андрей марочко
нато
луганская народная республика
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466362_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58b7e24e711c3e04ef15975d8aa2f977.jpg
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Киев стягивает артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка выявлено прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства калибра 155 миллиметров Krab", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что на бортах и башне установок присутствуют украинские флаги и кресты, характерные для техники украинской армии. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230327/seversk-1860816975.html
россия
украина
киев
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466362_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_50e1e85183443c83d726c3e09583764f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, андрей марочко, нато, луганская народная республика, харьковская область
Россия, Украина, Киев, Андрей Марочко, НАТО, Луганская Народная Республика, Харьковская область
В ЛНР зафиксировали прибытие польских Krab в район Купянска

Марочко заявил, что Киев стягивает артиллерию польского производства в район Купянска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Киев стягивает артиллерию польского производства в район Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка выявлено прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства калибра 155 миллиметров Krab", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что на бортах и башне установок присутствуют украинские флаги и кресты, характерные для техники украинской армии.
США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
ВС России уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении
07:35
 
РоссияУкраинаКиевАндрей МарочкоНАТОЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала