https://ria.ru/20230327/kolledzh-1860845809.html

В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж

В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж - РИА Новости, 27.03.2023

В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж

Все учащиеся колледжа в Мелитополе, здание которого пострадало в результате украинского удара в понедельник утром, эвакуированы в безопасное место, сообщают... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:13

2023-03-27T10:13

2023-03-27T10:45

специальная военная операция на украине

мелитополь

киев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860848736_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_bcd8f5442748f63ef51de6a42a75b700.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все учащиеся колледжа в Мелитополе, здание которого пострадало в результате украинского удара в понедельник утром, эвакуированы в безопасное место, сообщают местные власти. "По информации экстренных служб, за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. Дети эвакуированы в безопасное место, обеспечены питанием и всем необходимым. С ними работают психологи", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале. Как уточняется, здание рядом с многопрофильным колледжем частично разрушено, повреждены и помещения самого колледжа. На месте работают оперативные службы и МЧС.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860834536.html

мелитополь

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, россия