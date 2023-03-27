Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 27.03.2023 (обновлено: 10:45 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/kolledzh-1860845809.html
В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж
В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж - РИА Новости, 27.03.2023
В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж
Все учащиеся колледжа в Мелитополе, здание которого пострадало в результате украинского удара в понедельник утром, эвакуированы в безопасное место, сообщают... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:13
2023-03-27T10:45
специальная военная операция на украине
мелитополь
киев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860848736_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_bcd8f5442748f63ef51de6a42a75b700.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все учащиеся колледжа в Мелитополе, здание которого пострадало в результате украинского удара в понедельник утром, эвакуированы в безопасное место, сообщают местные власти. "По информации экстренных служб, за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. Дети эвакуированы в безопасное место, обеспечены питанием и всем необходимым. С ними работают психологи", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале. Как уточняется, здание рядом с многопрофильным колледжем частично разрушено, повреждены и помещения самого колледжа. На месте работают оперативные службы и МЧС.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860834536.html
мелитополь
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860848736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba5acd187bbcd2b22b7215ceb4bd19e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Киев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж

Артобстрел ВСУ повредил многопрофильный колледж в Мелитополе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание колледжа в Мелитополе, пострадавшее в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. 27 марта 2023
Здание колледжа в Мелитополе, пострадавшее в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. 27 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание колледжа в Мелитополе, пострадавшее в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. 27 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все учащиеся колледжа в Мелитополе, здание которого пострадало в результате украинского удара в понедельник утром, эвакуированы в безопасное место, сообщают местные власти.
"По информации экстренных служб, за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. Дети эвакуированы в безопасное место, обеспечены питанием и всем необходимым. С ними работают психологи", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале.
Как уточняется, здание рядом с многопрофильным колледжем частично разрушено, повреждены и помещения самого колледжа.
На месте работают оперативные службы и МЧС.
Военнослужащие Украины во время совместных военных учений со странами НАТО - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Патрушев рассказал, зачем НАТО сделала Украину большим военным лагерем
09:38
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольКиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала