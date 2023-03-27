https://ria.ru/20230327/kolledzh-1860845809.html
В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж
В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж - РИА Новости, 27.03.2023
В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж
Все учащиеся колледжа в Мелитополе, здание которого пострадало в результате украинского удара в понедельник утром, эвакуированы в безопасное место, сообщают... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:13
2023-03-27T10:13
2023-03-27T10:45
специальная военная операция на украине
мелитополь
киев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860848736_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_bcd8f5442748f63ef51de6a42a75b700.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Все учащиеся колледжа в Мелитополе, здание которого пострадало в результате украинского удара в понедельник утром, эвакуированы в безопасное место, сообщают местные власти. "По информации экстренных служб, за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. Дети эвакуированы в безопасное место, обеспечены питанием и всем необходимым. С ними работают психологи", - говорится в сообщении администрации города в Telegram-канале. Как уточняется, здание рядом с многопрофильным колледжем частично разрушено, повреждены и помещения самого колледжа. На месте работают оперативные службы и МЧС.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860834536.html
мелитополь
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860848736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba5acd187bbcd2b22b7215ceb4bd19e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Киев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Мелитополе удар ВСУ повредил колледж
Артобстрел ВСУ повредил многопрофильный колледж в Мелитополе