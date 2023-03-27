https://ria.ru/20230327/kazakhstan-1860829529.html

ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент

ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент - РИА Новости, 27.03.2023

ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент

В парламент Казахстана проходят шесть партий, согласно итоговым данным Центризбиркома, лидером стала крупнейшая в стране партия "Аманат", набравшая 53,9%... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:13

2023-03-27T09:13

2023-03-27T09:26

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парламент казахстана

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АСТАНА, 27 мар - РИА Новости. В парламент Казахстана проходят шесть партий, согласно итоговым данным Центризбиркома, лидером стала крупнейшая в стране партия "Аманат", набравшая 53,9% голосов избирателей при голосовании по партийным спискам на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты парламента), сообщил на брифинге глава ЦИК Нурлан Абдиров."За партию "Аманат" - 53,9%", - сказал он на брифинге в понедельник.Пятипроцентный порог также преодолели народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (10,9%), партия Respublica (8,59%), Народная партия Казахстана (6,8%), демократическая партия Казахстана "Ак жол" (8,41%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%).Не преодолела порог, позволяющий принять участие в распределении депутатских мандатов, лишь партия зеленых "Байтак", набравшая 2,3%.В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов). Итоговая явка на выборах составила 54,21%.

https://ria.ru/20230327/amanat-1859070003.html

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, в мире, парламент казахстана