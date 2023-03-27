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ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент - РИА Новости, 27.03.2023
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09:13 27.03.2023 (обновлено: 09:26 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/kazakhstan-1860829529.html
ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент
ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент - РИА Новости, 27.03.2023
ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент
В парламент Казахстана проходят шесть партий, согласно итоговым данным Центризбиркома, лидером стала крупнейшая в стране партия "Аманат", набравшая 53,9%... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:13
2023-03-27T09:26
казахстан
в мире
парламент казахстана
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АСТАНА, 27 мар - РИА Новости. В парламент Казахстана проходят шесть партий, согласно итоговым данным Центризбиркома, лидером стала крупнейшая в стране партия "Аманат", набравшая 53,9% голосов избирателей при голосовании по партийным спискам на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты парламента), сообщил на брифинге глава ЦИК Нурлан Абдиров."За партию "Аманат" - 53,9%", - сказал он на брифинге в понедельник.Пятипроцентный порог также преодолели народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (10,9%), партия Respublica (8,59%), Народная партия Казахстана (6,8%), демократическая партия Казахстана "Ак жол" (8,41%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%).Не преодолела порог, позволяющий принять участие в распределении депутатских мандатов, лишь партия зеленых "Байтак", набравшая 2,3%.В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов). Итоговая явка на выборах составила 54,21%.
https://ria.ru/20230327/amanat-1859070003.html
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казахстан, в мире, парламент казахстана
Казахстан, В мире, Парламент Казахстана
ЦИК Казахстана опубликовал итоги выборов в парламент

В парламент Казахстана проходят шесть партий, лидирует "Аманат" с 53,9 процента голосов

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Алма-Ате
Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Сотрудники избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 27 мар - РИА Новости. В парламент Казахстана проходят шесть партий, согласно итоговым данным Центризбиркома, лидером стала крупнейшая в стране партия "Аманат", набравшая 53,9% голосов избирателей при голосовании по партийным спискам на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты парламента), сообщил на брифинге глава ЦИК Нурлан Абдиров.
"За партию "Аманат" - 53,9%", - сказал он на брифинге в понедельник.
Съезд партии Аманат - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Партия "Аманат"
09:11
Пятипроцентный порог также преодолели народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (10,9%), партия Respublica (8,59%), Народная партия Казахстана (6,8%), демократическая партия Казахстана "Ак жол" (8,41%) и Общенациональная социал-демократическая партия (5,2%).
Не преодолела порог, позволяющий принять участие в распределении депутатских мандатов, лишь партия зеленых "Байтак", набравшая 2,3%.
В Казахстане 19 марта прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов). Итоговая явка на выборах составила 54,21%.
Зал заседания депутатов в здании парламента Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
19 марта, 00:12
 
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