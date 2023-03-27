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Баку вновь предложил армянам в Карабахе провести встречу - РИА Новости, 27.03.2023
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11:52 27.03.2023 (обновлено: 11:54 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/karabakh-1860884150.html
Баку вновь предложил армянам в Карабахе провести встречу
Баку вновь предложил армянам в Карабахе провести встречу - РИА Новости, 27.03.2023
Баку вновь предложил армянам в Карабахе провести встречу
Азербайджанская сторона вновь предложила представителям армянской общественности Карабаха провести вторую встречу в Баку, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:52
2023-03-27T11:54
в мире
баку
азербайджан
арарат мирзоян
армения
никол пашинян
ильхам алиев
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БАКУ, 27 мар – РИА Новости. Азербайджанская сторона вновь предложила представителям армянской общественности Карабаха провести вторую встречу в Баку, сообщает пресс-служба администрации президента Азербайджана. Ранее МИД Азербайджана сообщил, что Баку начал предпринимать шаги по реинтеграции армянских жителей Карабаха. "Администрация президента Азербайджанской Республики в продолжение встречи, состоявшейся в городе Ходжалы 1 марта, и приглашения (Баку – ред.) от 13 марта еще раз предлагает представителям армянской общественности Карабаха провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку для обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе", - говорится в сообщении. Армянская сторона отказалась от предложенной (17 марта – ред.) инициативы Азербайджана встретиться в Баку. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору. По итогам переговоров с Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230314/karabakh-1857792107.html
https://ria.ru/20230320/nato-1859276006.html
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в мире, баку, азербайджан, арарат мирзоян, армения, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Баку, Азербайджан, Арарат Мирзоян, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Баку вновь предложил армянам в Карабахе провести встречу

Азербайджан предложил армянам в Карабахе провести вторую встречу в Баку

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на города Агдам
Вид на города Агдам - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на города Агдам. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 мар – РИА Новости. Азербайджанская сторона вновь предложила представителям армянской общественности Карабаха провести вторую встречу в Баку, сообщает пресс-служба администрации президента Азербайджана.
Ранее МИД Азербайджана сообщил, что Баку начал предпринимать шаги по реинтеграции армянских жителей Карабаха.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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"Администрация президента Азербайджанской Республики в продолжение встречи, состоявшейся в городе Ходжалы 1 марта, и приглашения (Баку – ред.) от 13 марта еще раз предлагает представителям армянской общественности Карабаха провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку для обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе", - говорится в сообщении.
Армянская сторона отказалась от предложенной (17 марта – ред.) инициативы Азербайджана встретиться в Баку.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору. По итогам переговоров с Пашиняном в Мюнхене 18 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В миреБакуАзербайджанАрарат МирзоянАрменияНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
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