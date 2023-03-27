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Экс-главком Украины испугался, что Россия возьмет большую часть страны - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:21 27.03.2023 (обновлено: 23:53 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/glavkom-1861088348.html
Экс-главком Украины испугался, что Россия возьмет большую часть страны
Экс-главком Украины испугался, что Россия возьмет большую часть страны - РИА Новости, 27.03.2023
Экс-главком Украины испугался, что Россия возьмет большую часть страны
Бывший главнокомандующий украинских войск Виктор Муженко, которого в апреле прошлого года российские следователи в числе прочих обвинили в геноциде... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:21
2023-03-27T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
виктор муженко
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывший главнокомандующий украинских войск Виктор Муженко, которого в апреле прошлого года российские следователи в числе прочих обвинили в геноциде русскоязычного населения в Донбассе, предполагает, Россия может взять под контроль правобережную территорию страны к 2025 году или хотя бы часть "от Харькова и Полтавы на юг", если, по его словам, не будет политических договоренностей. Москва при этом неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин в марте в преддверии встрече с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но еще в апреле 2022 года "мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами". "Например, россияне преследуют цель оккупировать правобережную Украину, хотя бы от Харькова и Полтавы на юг, и у них это получается. Так что же может быть на следующий год в планах России? Какова стратегическая операция? Либо полностью вся левобережная Украина, либо, возможно, юг правого берега", - приводит слова Муженко украинское издание "Факты". По его словам, происходящее сейчас само по себе не закончится и продлится долго, если только какие-либо "политические договоренности" не прервут этот процесс. Он предположил, что по срокам окончания военных действий на Украине "выходим на 2025 год". "Но очень надеюсь, что этот сценарий никогда не сбудется", - добавил Муженко, бывший главкомом украинских войск до мая 2019 года. Владимир Зеленский на G20 ранее утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html
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в мире, украина, россия, москва, виктор муженко, владимир путин, си цзиньпин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Виктор Муженко, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-главком Украины испугался, что Россия возьмет большую часть страны

Экс-главком Украины Муженко испугался, что Россия возьмет большую часть страны к 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывший главнокомандующий украинских войск Виктор Муженко, которого в апреле прошлого года российские следователи в числе прочих обвинили в геноциде русскоязычного населения в Донбассе, предполагает, Россия может взять под контроль правобережную территорию страны к 2025 году или хотя бы часть "от Харькова и Полтавы на юг", если, по его словам, не будет политических договоренностей.
Москва при этом неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин в марте в преддверии встрече с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но еще в апреле 2022 года "мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами".
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"Например, россияне преследуют цель оккупировать правобережную Украину, хотя бы от Харькова и Полтавы на юг, и у них это получается. Так что же может быть на следующий год в планах России? Какова стратегическая операция? Либо полностью вся левобережная Украина, либо, возможно, юг правого берега", - приводит слова Муженко украинское издание "Факты".
По его словам, происходящее сейчас само по себе не закончится и продлится долго, если только какие-либо "политические договоренности" не прервут этот процесс. Он предположил, что по срокам окончания военных действий на Украине "выходим на 2025 год". "Но очень надеюсь, что этот сценарий никогда не сбудется", - добавил Муженко, бывший главкомом украинских войск до мая 2019 года.
Владимир Зеленский на G20 ранее утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВиктор МуженкоВладимир ПутинСи ЦзиньпинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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