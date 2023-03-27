Экс-главком Украины испугался, что Россия возьмет большую часть страны
Экс-главком Украины Муженко испугался, что Россия возьмет большую часть страны к 2025 году
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Бывший главнокомандующий украинских войск Виктор Муженко, которого в апреле прошлого года российские следователи в числе прочих обвинили в геноциде русскоязычного населения в Донбассе, предполагает, Россия может взять под контроль правобережную территорию страны к 2025 году или хотя бы часть "от Харькова и Полтавы на юг", если, по его словам, не будет политических договоренностей.
Москва при этом неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин в марте в преддверии встрече с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но еще в апреле 2022 года "мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами".
"Например, россияне преследуют цель оккупировать правобережную Украину, хотя бы от Харькова и Полтавы на юг, и у них это получается. Так что же может быть на следующий год в планах России? Какова стратегическая операция? Либо полностью вся левобережная Украина, либо, возможно, юг правого берега", - приводит слова Муженко украинское издание "Факты".
По его словам, происходящее сейчас само по себе не закончится и продлится долго, если только какие-либо "политические договоренности" не прервут этот процесс. Он предположил, что по срокам окончания военных действий на Украине "выходим на 2025 год". "Но очень надеюсь, что этот сценарий никогда не сбудется", - добавил Муженко, бывший главкомом украинских войск до мая 2019 года.
Владимир Зеленский на G20 ранее утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.